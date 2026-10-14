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Mit seiner Gala gegen den Serie-A-Meister spielt sich der deutsche U21-Nationalspieler in die Herzen der Italiener.

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Nach der Tor-Gala von Nicolo Tresoldi ausgerechnet in Mailand wächst in Italien die Hoffnung auf einen Verbandswechsel des deutschen U21-Nationalspielers. "Tresoldi, was für eine Nacht! Eine Leistung wie aus dem Lehrbuch. Nach einem solchen Abend bleibt die Hoffnung, dass er sich für uns entscheidet", schrieb die Gazzetta dello Sportnach dem 4:3 (1:1)-Sieg des FC Brügge bei Inter Mailand in der Champions League.

Tresoldi traf im San Siro zunächst per Foulelfmeter (30.), in der zweiten Halbzeit legte er zwei weitere Tore nach (63./74.). Und das als eingefleischter Fan des Inter-Rivalen AC Mailand, wie Vater Emanuele vor dem Spiel verraten hatte. "Er hat sich damals in Kaka, Inzaghi und Pato verliebt, und daran war nicht zu rütteln. Sein Traum ist es, das Trikot von Milan zu tragen", sagte der 52-Jährige.

Emanuele Tresoldi hatte als Profi dreimal in San Siro gespielt, sein Sohn stellte ihn gleich beim ersten Mal in den Schatten. "Tresoldi lauerte wie ein Wanderfalke im Strafraum. Er ist der Star der deutschen U21 - und muss sich noch entscheiden, für welches Land er künftig auflaufen will", schrieb die Gazzetta.

Warum kam Nicolo Tresoldi nach Deutschland?

Der auf Sardinien geborene Tresoldi war im Alter von 13 Jahren mit seiner Familie aus Italien nach Deutschland gezogen, seit 2022 spielt er für die Nachwuchsmannschaften des DFB. "Das war alles Zufall. Wegen des Berufs meiner Frau in der zivilen Luftfahrt sind wir viel umgezogen. Eine Zeit lang sah es so aus, als würden wir nach Liverpool gehen. Stattdessen landeten wir in Hannover", sagte Vater Emanuele.

IMAGO

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Sohn Nicolo hatte zuletzt erklärt, erst nach der U21-EM im Sommer 2027 eine Entscheidung treffen zu wollen. "Mein Herz ist 50:50. Beide Länder bedeuten mir sehr viel", so der 22-Jährige. Bundestrainer Jürgen Klopp hat bereits den Austausch mit Tresoldi gesucht, doch auch Italiens neuer Nationaltrainer Roberto Mancini hat bereits mit dem Torjäger telefoniert.