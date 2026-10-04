"Eine Leistung, die nicht von dieser Welt ist": Jude Bellingham legt gegen Kroatien eine historische Leistung hin

Nach seiner Gala beim 7:0-Erfolg der englischen Nationalmannschaft in der Nations League gegen Kroatien wird Jude Bellingham mit Lob überhäuft.

Der Mittelfeldstar von Real Madrid lieferte beim Kantersieg der Three Lions im Stadion Rujevica in Rijeka satte vier Scorerpunkte (ein Tor, drei Assists). Begeistert von Bellinghams Auftritt war unter anderem Manchester Uniteds Ex-Kapitän Roy Keane. Der Ire sagte in seiner Funktion als TV-Experte bei ITV: "Bellingham sah aus wie ein erwachsener Mann, der gegen kleine Kinder spielt."

Weiter schwärmte der ehemalige Mittelfeldabräumer: "Ich glaube, Bellingham kann sich zu einem der größten Spieler der Geschichte entwickeln. Vorausgesetzt, er bleibt verletzungsfrei und behält einen kühlen Kopf."

Vier direkte Torbeteiligungen in einem Spiel gelangen in Englands Nationalteam zuletzt David Platt 1993. Für Keane war Bellingham aber nicht nur wegen seiner offensiven Akzente bärenstark. Auch dessen Arbeit ohne Ball sei bemerkenswert: "Das beflügelt all die anderen Spieler." Er sei "ein großer Anführer" für die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Tuchel.

Hinter Stoßstürmer Harry Kane bot Tuchel Bellingham im Zentrum der offensiven Dreierreihe auf. Flankiert wurde der ehemalige Dortmunder von Anthony Gordon und Bukayo Saka. Letzterer schnürte einen Doppelpack und sang nach dem Schlusspfiff ein Loblied auf Nebenmann Bellingham: "Er war heute Abend, um ehrlich zu sein, einfach unglaublich. Er hat die Auszeichnung als Englands Spieler des Jahres verdient, und wahrscheinlich verdient er heute Abend auch die Auszeichnung als Mann des Spiels."

Jude Bellingham war "durchweg brillant"

Die englische Boulevardzeitung The Sun schrieb: "Jude Bellingham beweist, warum er Weltklasse ist. Eine Leistung, die nicht von dieser Welt ist. Wo soll man da anfangen? Durchweg brillant."

Bellingham steht nun im Alter von 23 Jahren bei 59 Länderspielen für England. Ihm gelangen dabei 14 Tore und 13 Vorlagen. Auch bei seinem Klub Real Madrid läuft es für Bellingham in dieser Saison gut: In sieben LaLiga-Spielen gelangen ihm drei Treffer und drei Assists.

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England freute sich derweil über einen Sieg historischen Ausmaßes: Zum ersten Mal gelang es einer Auswärtsmannschaft, in Kroatien fünf Tore zu erzielen. Tuchel lobte bei ITV "eine 90-minütige Leistung auf höchstem Niveau von allen" und gratulierte seiner Mannschaft: "Es hörte einfach nie auf. Wir haben das Tempo hochgehalten und die Lücken ausgenutzt. Wir waren sehr effizient. Wir sind bei unserem Gegenpressing und in der Verteidigung hungrig geblieben, also haben wir die Grundlagen richtig gemacht.

Weiter schwärmte der 53-Jährige: "Ich liebe diese Einstellung. Wir haben nie überheblich gespielt und die Grundlagen immer richtig umgesetzt, und deshalb war es eine rundum gelungene Leistung."

Kapitän Harry Kane, ein weiterer Doppelpacker, fand das Spiel "unglaublich von Anfang bis Ende". Der Bayern-Star hob besonders das Zusammenspiel mit Saka, Gordon und Bellingham hervor, dem die Kroaten nichts entgegenzusetzen hatten. "Für den Gegner ist es so schwer, das zu durchschauen", so Kane. "Unterm Strich gilt: Bei Ballverlust sind wir alle klug und gut genug, um das Mittelfeld oder die Abwehr abzusichern. So wollen wir spielen. Es war so schwer für sie, einen Mann auszuwählen und Druck auszuüben."