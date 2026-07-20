Eine Hommage an die Vergangenheit! FC Bayern München präsentiert neues Auswärtstrikot

"Das Design spiegelt den Look der legendären 90er und frühen 2000er wider – und lädt ihn mit modernen Details neu auf", wie die Münchner am Montag bei der Vorstellung der neuen Trikots mitteilten.

Das "ikonische" Dress des Rekordmeisters im Retro-Look setzt auf ein schlichtes Weiß mit Polo-Kragen und rot-marineblauen Details. Auf der Brust soll das historische Logo des FC Bayern e.V. den traditionsreichen Charakter unterstreichen.

Erstmals läuft der Doublesieger am 25. Juli im Vorbereitungsspiel beim SV Wehen Wiesbaden im neuen Jersey auf. Bei den Bayern-Frauen feiert das neue Away-Trikot im Test am 1. August gegen den 1. FC Nürnberg Premiere.