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FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Oliver Maywurm

"Eine große Karriere darf kein Freifahrtschein sein": Einstiger Förderer von Manuel Neuer stellt für Umgang mit dem Torwart des FC Bayern eine brisante Forderung

Bundesliga
Augsburg - Bayern München
Bayern München
Viking - Bayern München
Champions League
M. Neuer

In Augsburg schrieb Manuel Neuer Negativschlagzeilen. Sein einstiger Förderer bei Schalke nimmt das als Anlass für eine brisante Frage.

Der ehemalige Bundesligatrainer Mirko Slomka hat sich zum Umgang mit Bayern Münchens jüngst mal wieder in die Kritik geratenem Torhüter Manuel Neuer geäußert.

Nach Neuers schwerem Patzer beim ersten Gegentor in Augsburg (2:2) am vergangenen Wochenende, als der 40-Jährige auch beim zweiten Treffer des FCA zumindest nicht gut aussah, stehe umgehend "die Frage im Raum: Hat Manuel Neuer seinen Abpfiff verpasst?", stellt Slomka in seiner Instagram-Kolumne Der zweite Blick eine brisante Frage.

Der 59-Jährige war beim FC Schalke 04 einst Neuers erster Profitrainer, verhalf dem ehemaligen deutschen Nationalkeeper im August 2006 zu dessen Bundesligadebüt und machte den damals 20-Jährigen gut zwei Monate später endgültig zur Nummer 1 von S04.

Slomka über Umgang mit Neuer: "Dieser Maßstab muss auch heute gelten"

"Ich habe ihm damals vertraut, weil ich von seiner Leistung überzeugt war. Da stand ein außergewöhnlicher Torwart", betont Slomka, der im heutigen Umgang mit Neuer knallharte Ehrlichkeit fordert: "Dieser Maßstab muss auch heute gelten. Die entscheidende Frage lautet deshalb: Wer ist stark genug, einem so großen Gewinner rechtzeitig zu sagen, wann Schluss ist?"

Nach dem äußerst unglücklichen Auftritt in Augsburg sieht sich Neuer dieser Tage mit öffentlichen Diskussionen über seinen Status konfrontiert. Der Routinier, dessen Vertrag kommenden Sommer ausläuft, wird seine Karriere voraussichtlich nach dieser Saison beenden. Der 17 Jahre jüngere Jonas Urbig wird mit immer mehr Einsatzzeit immer intensiver als Neuers Nachfolger im Bayern-Tor aufgebaut. Ex-Nationalspieler Steffen Freund forderte beispielsweise jüngst bei Sky90, den Wechsel von Neuer auf Urbig vorzuverlegen und "spätestens in der Rückrunde" zu vollziehen.

Manuel Neuer FC BayernGetty Images

Beim FCB stärken die Verantwortlichen Neuer derweil den Rücken. "Manu hat einen Fehler gemacht. Das ist ihm in seinen zwei Jahrzehnten, die er jetzt Profifußball spielt, bestimmt schon das eine oder andere Mal passiert. Dementsprechend: Für uns gibt es da gar keine Zweifel an Manu", betonte Sportvorstand Max Eberl am Montag.

Umgang mit Manuel Neuer beim FC Bayern: Förderer mahnt zu Ehrlichkeit

Slomka gab derweil zu bedenken, "genau die Eigenschaft", die derart erfolgreiche Sportler wie Neuer "groß macht, kann ihnen das Aufhören so schwer machen. Solche Champions haben gelernt, Zweifel zu besiegen. Kritiker zu widerlegen. Grenzen zu verschieben. Warum sollten sie ausgerechnet jetzt glauben, dass eine Grenze endgültig ist?" Laut Slomka sei es wichtig, dass Bayerns Bosse und auch Trainer Vincent Kompany "ehrlich beurteilen: Was leistet Manuel heute? Was braucht die Mannschaft? Und sie müssen ihm ihre Antwort zumuten." Zwar würden zwei Fehler selbstredend keine Karriere beenden, aber: "Eine große Karriere darf auch kein Freifahrtschein sein", so Slomka.

Dass im Champions-League-Spiel am Dienstagabend bei Viking Stavanger Urbig statt Neuer das Bayern-Tor hütet, hat indes keine Leistungsgründe, sondern liegt schlichtweg daran, dass Neuer mal wieder verletzungsbedingt ausfällt. "Manu hat was am Fuß gespürt", erklärte Kompany auf der Pressekonferenz am Montag. Die Blessur des mehrmaligen Welttorhüters sei nicht sonderlich ernst, "aber es hat keinen Sinn, dass wir da ins Risiko gehen", so der FCB-Coach.

Neuer hatte aufgrund von einigen muskulären Problemen bereits in der vergangenen Saison mehrfach pausieren müssen.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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