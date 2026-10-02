Eine Bedingung muss noch erfüllt werden: Sorgt der FC Bayern im Winter für eine Transfer-Überraschung?

Wie Christan Falk von der Sport Bild berichtet, habe der Rekordmeister bei Read im zurückliegenden Transfersommer nur deshalb keine Initiative ergriffen, weil kein Abnehmer für den mittlerweile längst aussortierten Sacha Boey gefunden werden konnte.

Im Winter aber könne der FC Bayern womöglich einen neuen Anlauf bei Read wagen, sollte Boey endlich verkauft werden. Der Rekordmeister sei nach wie vor von den Qualitäten des 20 Jahre jungen Außenverteidigers überzeugt, heißt es in dem Bericht.

Die Bayern sollen schon im vergangenen Winter bei Feyenoord Rotterdam vorstellig geworden sein, ein Wechsel scheiterte jedoch, weil sich Read eine langwierige Muskelverletzung zugezogen hatte und erst Ende April wieder auf den Platz zurückkehrte.

FC Bayern stand wohl schon kurz vor Read-Transfers

"Ich habe mich letztes Jahr vor der Winterpause aktiv um einen Transfer von Read zu Bayern München bemüht", berichtete der mittlerweile ehemalige Feyenoord-Geschäftsführer Dennis te Kloese im Sommer in einem Interview mit De Telegraaf. Im Raum stand demnach eine Ablösesumme von etwa 25 Millionen Euro. Neben den Münchnern seien auch Klubs aus England am Rechtsverteidiger interessiert gewesen.

Te Kloeses Plan habe gelautet, "einen Transfer abzuschließen, Givairo noch ein halbes Jahr bei Feyenoord spielen zu lassen und ihn im Sommer wechseln zu lassen. Doch dann verletzte sich Givairo zweimal. Das hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht".

Read zog sich im November eine Oberschenkelblessur zu. Im Januar feierte er sein Comeback, musste nach nur einem Einsatz aber dann monatelang passen. Wäre das nicht passiert, "hätten wir uns wohl mit Bayern geeinigt, denn die Verhandlungen waren schon sehr konkret".

Givairo Read legt Traumstart bei Feyenoord Rotterdam hin

In die neue Saison legte der niederländische U21-Nationalspieler einen Traumstart hin und steht nach siegen Ligaspielen schon bei fünf Torvorlagen. Drei der sieben Tore beim Kantersieg über PEC Zwolle legte er auf.

Bei den Bayern könnte Read die Konkurrenzsituation auf der rechten Seite verschärfen. Dort ist Konrad Laimer der Platzhirsch, wurde aber auch schon vermehrt von Josip Stanisic vertreten. Auf der linken Seite buhlen aktuell der wieder erstarkte Alphonso Davies und der 50 Millionen Euro teure Neuzugang Nathaniel Brown um den Platz in der Startelf.

Dass seine langfristige Zukunft nicht in Rotterdam liegt, machte Read selbst schon öffentlich deutlich, ohne aber dem Verein gegenüber respektlos sein zu wollen. "Es ist kein Geheimnis mehr, dass Vereine mich beobachten und dass ein Wechsel im Sommer anstehen könnte. Das will ich auch nicht geheim halten. Ich habe mich noch nicht entschieden, also stehe ich noch unter Vertrag bei Feyenoord. Es könnte sehr gut mein letztes Heimspiel gewesen sein, aber das will ich nicht zu früh sagen", sagte Read bei ESPN am Saisonende.

Ein Sommertransfer zu Nottingham Forest scheiterte jedoch. Dem Vernehmen nach lehnte Feyenoord ein Angebot über 22 Millionen Euro ab.



