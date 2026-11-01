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Jose Mourinho & Harry Kanegetty
Marko Brkic

"Eine Auszeichnung für seine gesamte Karriere": Jose Mourinho mit besonderer Botschaft an Ballon-d'Or-Sieger Harry Kane

Bundesliga
La Liga
H. Kane
Kylian Mbappé

Die Fußballwoche stand ganz im Zeichen des Ballon d'Or, der am Montag an Bayern-Superstar Harry Kane verliehen wurde. Jose Mourinhos Schützling Kylian Mbappe ging dagegen knapp leer aus. Der Portugiese zeigte sich darüber einerseits enttäuscht, freute sich andererseits aber auch für den englischen Nationalspieler.

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"Ich hatte das Privileg, mit Harry Kane zusammenzuarbeiten. Er ist ein Topspieler und ein großartiger Profi. Natürlich war ich frustriert, dass mein Spieler nicht gewonnen hat. Doch selbst angesichts dieser Enttäuschung freue ich mich für Harry, der in seinem Alter eine solche Auszeichnung für seine gesamte Karriere verdient hat", erklärte Mourinho auf der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel gegen Racing Santander. Mourinho war zwischen 2019 und 2021 für 86 Pflichtspiele Kanes Trainer bei Tottenham Hotspur.

"Auf der anderen Seite ist Kylian einzigartig", führte der Portugiese weiter aus. "Spieler wie Messi, Cristiano Ronaldo oder Platini haben den Ballon d'Or mehrfach gewonnen. Den Ballon d'Or gibt es jedes Jahr, doch den besten Spieler in der Geschichte der Weltmeisterschaften gibt es nur einmal. Was die Abstimmung zum Ballon d'Or betrifft, hat mich vor allem die Platzierung von Jude Bellingham etwas überrascht. Er landete auf dem elften Platz. Dazu möchte ich mich nicht weiter äußern."

Kane erhielt am Montag in London die prestigeträchtige Auszeichnung als Weltfußballer der vergangenen Saison. Dabei setzte er sich knapp gegen Mbappe durch, der mit lediglich 28 Punkten Rückstand auf dem zweiten Platz landete.
Während der Franzose in der vergangenen Spielzeit mit Real Madrid keinen nennenswerten Titel gewinnen konnte und auch bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika mit Frankreich im Spiel um Platz drei gegen Kanes Engländer scheiterte, feierte Kane mit dem FC Bayern das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal. Zudem erzielte der Engländer wettbewerbsübergreifend 61 Tore für die Münchner und bereitete weitere sieben Treffer vor.

Auch in der Champions League schnitt Kane mit den Bayern besser ab als Mbappe. Im Viertelfinale warfen die Münchner zudem ausgerechnet Real Madrid aus dem Wettbewerb. Kane ist damit der erste Bundesliga-Profi seit Matthias Sammer, der 1996 als Spieler von Borussia Dortmund den Ballon d'Or gewinnen konnte.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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