Teilen GOAL bei Google bevorzugen

Werbung

Was Benzema 2022 schaffte, gelang Kane in diesem Jahr. Die Spielweise der Real-Ikone gefällt dem Bayern-Torjäger ganz besonders gut.

Bayern Münchens Harry Kane sieht in seinem Spiel große Gemeinsamkeiten zu Real-Madrid-Legende Karim Benzema und schwärmt von den Fähigkeiten des Ballon-d'Or-Gewinners aus dem Jahr 2022.

"Karim ist ein unglaublicher Spieler. Ich war schon immer ein großer Bewunderer von ihm", verriet Kane im Interview mit Foot Mercato. Der mittlerweile 38-jährige Mittelstürmer habe "diese Fähigkeit, sich ins Mittelfeld fallen zu lassen und fast wie eine Nummer 10 zu agieren, das Spiel zu diktieren - aber gleichzeitig den idealen Moment zu finden, in den Strafraum zu stoßen", so Kane.

Kane sieht viel von sich selbst in Benzemas Spielweise

Er sehe in der Spielweise des Franzosen viel von sich selbst, schließlich ist auch Kane dafür bekannt, rege am Kombinationsspiel teilzunehmen und sich dafür häufig tief fallen zu lassen. "Wir haben in physischer Hinsicht zwar etwas unterschiedliche Eigenschaften. Aber was Spielintelligenz angeht, die Fähigkeit, die richtigen Räume zu finden und die Lust, unsere Mitspieler zu unterstützen, sehe ich ganz klar viele Gemeinsamkeiten in unserem Spiel", erklärte der Bayern-Torjäger.

Getty Images

Werbung Werbung

Benzema und er "haben beide gezeigt, dass man nicht ständig im Strafraum sein muss, um Tore zu schießen", führte Kane aus. Die vergangene Saison, in der er für Bayern wettbewerbsübergreifend in 51 Einsätzen unglaubliche 61-mal traf, sei "das beste Beispiel" dafür.

Verwandte Themen

Bundesliga Spiele Gladbach - Borussia Dortmund DAZN

Eintracht Frankfurt - Hoffenheim DAZN

Union Berlin - RB Leipzig DAZN

Augsburg - Mainz 05 DAZN

Werder Bremen - Hamburger SV DAZN









Benzema, 2022 mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet, hatte zwischen 2009 und 2023 in 648 Pflichtspielen für Real 354 Tore erzielt, gewann mit den Spaniern unter anderem fünfmal die Champions League. Nach seiner Zeit im Bernabeu wechselte der ehemalige französische Nationalspieler nach Saudi-Arabien und spielte dort zunächst zweieinhalb Jahre lang für Al-Ittihad, ehe er Anfang 2026 zu Al-Hilal weiterzog. Dort blieb er nun ein halbes Jahr, seit Ende August ist Benzema vereinslos. Wo er seine Karriere fortsetzt, ist weiterhin offen.

Kane tat es Benzema in Sachen Ballon d'Or 2026 gleich, Ende Oktober erhielt der 33-Jährige den Award für den besten Spieler der Welt. "Natürlich würde ich liebend gerne einen weiteren Ballon d'Or gewinnen", sagte Kane nun, betonte allerdings auch: "Es gibt viele andere großartige Spieler, die ebenfalls ihre Chancen haben."

Werbung

Harry Kane glaubt an einen weiteren Ballon d'Or für den FC Bayern

Zu den Favoriten der kommenden Jahre könnte unter anderem FCB-Teamkollege Michael Olise gehören, der dieses Jahr bei der Abstimmung auf Platz neun landete. "Michael ist ein fantastischer Spieler", lobte Kane. "Wir sehen ja jeden Tag im Training, welche Qualitäten er hat und wozu er auf dem Platz fähig ist." Olise habe "zweifellos das Zeug dazu, einen weiteren Ballon d'Or nach München zu holen. So viel ist sicher", so Kane.

Der Engländer, der diese Saison nach insgesamt 15 Einsätzen aktuell bei zehn Toren und zehn Assists steht, peilt neben dem erneuten Gewinn des nationalen Doubles aus Meisterschaft und Pokal noch einen weiteren ganz besonderen Triumph an: "Die Champions League ist ein großes Ziel für mich und die Mannschaft", betonte Kane.

Getty Images

Werbung

Bayern sei mit der Einstellung in die Saison gegangen, dass dies auch international "unser Jahr sein muss", so der Angreifer. "Wir müssen diese entscheidenden kleinen Prozentpunkte herauskitzeln, um die Runden zu überstehen und alles daran setzen, die Champions League zu gewinnen. Das ist unser Hauptziel."

Vergangene Saison waren Kane und Co. in einem dramatischen Halbfinale am späteren Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain gescheitert. In der laufenden Spielzeit rangiert der FCB mit acht Punkten aus den ersten vier Partien derzeit auf Platz 13 der Ligaphase, für den direkten Sprung ins Achtelfinale müsste die Elf von Trainer Vincent Kompany am Ende unter den Top-8 landen.

Werbung

Dafür wäre ein Sieg beim OSC Lille kommenden Mittwoch enorm wichtig, zuvor ist Bayern aber noch im Bundesliga-Alltag gefordert. Am Freitagabend gastiert der 1. FC Köln zum Auftakt des 10. Spieltags in der Allianz Arena.