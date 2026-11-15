Teilen GOAL bei Google bevorzugen

Werbung

Bremen hat einen neuen Präsident - und der sang früher einmal in einer Boyband.

Vom Boyband-Mitglied zum Klub-Präsidenten: Philipp Mehrtens steht seit Sonntag offiziell an der Spitze des SV Werder Bremen. Der 47-Jährige mit der interessanten Biografie trat auf der Mitgliederversammlung des Vereins die Nachfolge von Hubertus Hess-Grunewald an, der nach zwölf Jahren im Amt nicht erneut kandidierte. Mehrtens hatte keinen Gegenkandidaten und wurde mit 403 von 446 möglichen Stimmen gewählt.

Er nehme die Wahl "sehr, sehr gerne" an und wolle "ein Präsident für alle" sein, sagte Mehrtens, der in seiner Ansprache an die Vereinsmitglieder auch die aktuelle sportliche Führung des Tabellensechsten der Fußball-Bundesliga um Clemens Fritz lobte. Sein Vorgänger Hess-Grunewald hatte sich zuvor mit emotionalen Worten verabschiedet. "Ich bin und bleibe Werderaner – lebenslang grün-weiß", sagte er, ehe er für die Wahl von Mehrtens warb.

Der neue Präsident übernimmt einen finanziell "stabilen" Verein. Man habe das Geschäftsjahr 2025/26 mit einem Konzernjahresüberschuss von 2,1 Millionen Euro abgeschlossen, erklärte Klaus Filbry, der Vorsitzender der Geschäftsführung. "Die Erträge sind deutlich stärker gewachsen als die Aufwendungen und wir haben unser Eigenkapital gestärkt. Damit haben wir wichtige Voraussetzungen geschaffen, um den Klub weiterzuentwickeln", sagte Filbry.

Werbung Werbung

Eine ungewöhnliche Facette seiner Biografie macht den neuen Präsidenten Mehrtens zu einem besonderen Hingucker im Fußballgeschäft: In den 1990er-Jahren war Mehrtens Mitglied der Bremer Boyband "First Love". Die Gruppe sollte einst an den Erfolg internationaler Bands wie "Backstreet Boys" oder "N'Sync" anknüpfen. "Das ist ein Teil meiner Vergangenheit, zu dem ich stehe", sagte er über seine musikalischen Erfahrungen einmal der Deichstube.

Verwandte Themen

Philipp Mehrtens ist neuer Präsident des SV Werder Bremen

Seine eigentliche Heimat fand Mehrtens neben seiner Familie jedoch bei Werder. Seit seinem 13. Lebensjahr ist er Vereinsmitglied, seit mehr als drei Jahrzehnten engagiert er sich ehrenamtlich im Verein - unter anderem in der Leichtathletik-Abteilung. Beruflich sammelte er als Führungskraft in der Wirtschaft Erfahrungen. Als Präsident will er den Verein modernisieren, die Mitglieder stärker einbinden und eine eigene Fanabteilung schaffen.

"Werder ist für mich deutlich mehr als nur ein Sportverein, es ist meine Heimat", sagte Mehrtens: "Bodenständigkeit, Toleranz, Vielfalt, klare Kante gegen rechts. Ich wäre nicht so lange im Verein, wenn ich mich mit diesen Werten nicht voll identifizieren würde."

Werbung

Der Präsident des Muttervereins vertritt Werder im Aufsichtsrat der ausgegliederten Profi-Fußballer in der SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA, meistens übernimmt der Vereinspräsident dort auch den Vorsitz. Damit dürfte Mehrtens nun eine wichtige Rolle bei zentralen Personalentscheidungen beim Bundesligisten spielen. Besonders interessant ist dabei die Zukunft von Sport-Geschäftsführer Fritz, dessen Vertrag im Sommer 2027 ausläuft.