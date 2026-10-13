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SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Marko Brkic

Ein Szenario wird nicht erwartet: Bosse des FC Bayern sind bei Michael Olise angeblich entspannt

Bundesliga
Bayern München
M. Olise

Die Klubchefs des deutschen Rekordmeisters gehen nicht davon aus, dass ihr Topstar sich aktiv um einen Abgang bemühen wird.

Die Vertragsverlängerung mit Michael Olise zählt beim FC Bayern zu den wichtigsten Aufgaben für die kommenden Monate. Die Verantwortlichen haben das zuletzt mehrfach betont. Olises Weltklasse-Leistungen wecken längst das Interesse europäischer Topklubs, was die Bayern bei einer angestrebten Verlängerung vor zusätzliche Herausforderungen stellt.

Ein baldiger Abschied scheint dennoch nicht unmittelbar bevorzustehen: Laut Sky rechnen die Münchner Verantwortlichen derzeit nicht damit, dass Olise einen Wechselwunsch äußern wird.

Vor allem im vergangenen Sommer wurde der französische Nationalspieler mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Ein konkretes Angebot blieb zwar aus, das Interesse der Königlichen soll aber weiter bestehen. Berichten zufolge könnten sie bis zu 200 Millionen Euro für den 24-Jährigen bieten. Auch PSG wird als möglicher Abnehmer gehandelt.

Bayern-Präsident Herbert Hainer unterstrich am Sonntag den Standpunkt des Rekordmeisters. "Der FC Bayern ist ein Klub, der nicht verkaufen muss. Wir treffen unsere Entscheidungen aus der Stärke heraus. Michael Olise hat noch einen Vertrag bis 2029 bei uns", sagte er bei Bild TV. Zugleich machte Hainer keinen Hehl aus seinem Wunsch nach einer Verlängerung: "Ich wünsche mir und bin hoffnungsvoll, dass er irgendwann auch verlängert." Auch vor möglichen Angeboten großer Klubs zeigte sich der 72-Jährige gelassen: "Ganz egal, ob Real Madrid oder wer auch immer angreift: Wir wissen uns ganz gut zu verteidigen. Der FC Bayern hat einiges zu bieten."

Wie die Münchner Olise von einem langfristigen Verbleib überzeugen wollen, darüber kursierten zuletzt bereits erste Details. Laut Fabrizio Romano könnte eine Bonuszahlung im Falle eines Ballon-d'Or-Gewinns Teil des Angebots sein. Sky berichtete zudem von einem möglichen Vertrag bis 2032 und einem Jahresgehalt von bis zu 25 Millionen Euro. Derzeit soll Olise rund 14 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Mit der geplanten Anpassung würde er in die Gehaltsregionen von Harry Kane und Jamal Musiala aufsteigen.

Wann wechselte Michael Olise zum FC Bayern?

Eine mögliche Hürde bleibt allerdings Olises Wunsch nach einer Ausstiegsklausel. Berichten zufolge soll der Franzose auf einer entsprechenden Regelung bestehen. Bereits bei seinem früheren Klub Crystal Palace verfügte er über eine solche Option, die Bayern 2024 nutzte, um ihn für 53 Millionen Euro zu verpflichten. In seinem aktuellen Vertrag ist keine Ausstiegsklausel verankert.

FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images

Bevor die Münchner ihre Bemühungen um Olise intensivieren, haben allerdings die Gespräche mit Harry Kane Vorrang. Der Vertrag des englischen Stürmers läuft am Saisonende aus.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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