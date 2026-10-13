Die Vertragsverlängerung mit Michael Olise zählt beim FC Bayern zu den wichtigsten Aufgaben für die kommenden Monate. Die Verantwortlichen haben das zuletzt mehrfach betont. Olises Weltklasse-Leistungen wecken längst das Interesse europäischer Topklubs, was die Bayern bei einer angestrebten Verlängerung vor zusätzliche Herausforderungen stellt.

Ein baldiger Abschied scheint dennoch nicht unmittelbar bevorzustehen: Laut Sky rechnen die Münchner Verantwortlichen derzeit nicht damit, dass Olise einen Wechselwunsch äußern wird.

Vor allem im vergangenen Sommer wurde der französische Nationalspieler mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Ein konkretes Angebot blieb zwar aus, das Interesse der Königlichen soll aber weiter bestehen. Berichten zufolge könnten sie bis zu 200 Millionen Euro für den 24-Jährigen bieten. Auch PSG wird als möglicher Abnehmer gehandelt.

Bayern-Präsident Herbert Hainer unterstrich am Sonntag den Standpunkt des Rekordmeisters. "Der FC Bayern ist ein Klub, der nicht verkaufen muss. Wir treffen unsere Entscheidungen aus der Stärke heraus. Michael Olise hat noch einen Vertrag bis 2029 bei uns", sagte er bei Bild TV. Zugleich machte Hainer keinen Hehl aus seinem Wunsch nach einer Verlängerung: "Ich wünsche mir und bin hoffnungsvoll, dass er irgendwann auch verlängert." Auch vor möglichen Angeboten großer Klubs zeigte sich der 72-Jährige gelassen: "Ganz egal, ob Real Madrid oder wer auch immer angreift: Wir wissen uns ganz gut zu verteidigen. Der FC Bayern hat einiges zu bieten."

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Wie die Münchner Olise von einem langfristigen Verbleib überzeugen wollen, darüber kursierten zuletzt bereits erste Details. Laut Fabrizio Romano könnte eine Bonuszahlung im Falle eines Ballon-d'Or-Gewinns Teil des Angebots sein. Sky berichtete zudem von einem möglichen Vertrag bis 2032 und einem Jahresgehalt von bis zu 25 Millionen Euro. Derzeit soll Olise rund 14 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Mit der geplanten Anpassung würde er in die Gehaltsregionen von Harry Kane und Jamal Musiala aufsteigen.

Wann wechselte Michael Olise zum FC Bayern?

Eine mögliche Hürde bleibt allerdings Olises Wunsch nach einer Ausstiegsklausel. Berichten zufolge soll der Franzose auf einer entsprechenden Regelung bestehen. Bereits bei seinem früheren Klub Crystal Palace verfügte er über eine solche Option, die Bayern 2024 nutzte, um ihn für 53 Millionen Euro zu verpflichten. In seinem aktuellen Vertrag ist keine Ausstiegsklausel verankert.

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Bevor die Münchner ihre Bemühungen um Olise intensivieren, haben allerdings die Gespräche mit Harry Kane Vorrang. Der Vertrag des englischen Stürmers läuft am Saisonende aus.