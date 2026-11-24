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Nach der Aufregung der letzten Tage haben beide Seiten am Dienstag ein klärendes Gespräch geführt.

Der FC Bayern hat mit den Vertretern von Jamal Musiala einen "Konsens" erzielt und erhofft sich nach dem Wirbel um den Nationalspieler sogar einen noch besseren Regisseur. "Es war ein sehr, sehr konstruktives Gespräch", berichtete Sportvorstand Max Eberl nach einem Treffen mit Musialas Berater Christian Schmid am Dienstag an der Säbener Straße.

Das Ergebnis der Unterredung, an der neben Eberl und Schmid unter anderem auch die Münchner Klubchefs Herbert Hainer und Jan-Christian Dreesen teilnahmen? "Das große Zauberwort", sagte Eberl, heiße: "Ruhe, ihm die Zeit zu geben - und Vertrauen." Die sportliche Führung mit Trainer Vincent Kompany, Sportdirektor Christoph Freund und ihm selbst sei "der 100-prozentigen Überzeugung", dass Musiala sein Top-Niveau wieder erreichen könne.

Was haben die Bayern-Verantwortlichen mit dem Musiala-Berater besprochen?

Womöglich sogar mehr als das, wie Eberl hervorhob. "Ich habe das Gefühl, wir werden vielleicht einen noch stärkeren Jamal erleben. Was er die letzten 17 Monate erlebt hat, macht jeden Menschen reifer und stärker."

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Über Geld oder eine mögliche Anpassung von Musialas millionenschwerem Vertrag sei bei dem Treffen nicht gesprochen worden, berichtete Eberl. "Der Konsens war, Ruhe reinzukriegen. Dem Jungen den Support zu geben, den er verdient hat."

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Musiala war aufgrund seiner neurologischen Erkrankung in den vergangenen Tagen Gegenstand hitziger Debatten. Aus der Münchner Chefetage hatte es kritische Stimmen über sein Leistungsvermögen gegeben bis hin zur Eskalation, als Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge den Vertrag in dieser Form in Frage stellte.

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"Diese Dysfunktion ist keine Sache, die mit Medikamenten einfach weg ist", erläuterte Eberl: "Wir haben immer davon gesprochen, wir lindern die ganze Thematik - was aber nicht heißt, dass es nicht trotzdem wieder auftreten kann."

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Dies war am Montag vergangener Woche erstmals seit zwölf Wochen wieder der Fall. Laut Eberl sei der Umgang damit aber für alle Beteiligten "Alltag geworden".