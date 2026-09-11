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Falko Blöding

"Ein schweres Jahr für mich": Hans-Joachim Watzke wollte beim BVB hinschmeißen

Bundesliga
Borussia Dortmund

Kurz vor seiner Wahl zum Präsidenten von Borussia Dortmund hatte Hans-Joachim Watzke den Gedanken, sich beim deutschen Vizemeister zurückzuziehen.

Hans-Joachim Watzke (67) hat kurz vor seiner Wahl zum Präsidenten im vergangenen Jahr daran gedacht, beim BVB hinzuschmeißen. Das verriet der langjährige Geschäftsführer und heutige Klubchef von Borussia Dortmund in der Sky-Sendung 'Meine Geschichte' (Ausstrahlung: Freitag, 23.15 Uhr). Er erklärte mit Blick auf das Jahr 2025: "So wie es dann gelaufen ist, dass die eine oder andere Intrige auch gegen mich gelaufen ist, war es ein schweres Jahr für mich, also das schwerste von den 20 Jahren."

Gefragt, wieso dies so war, führte Watzke aus: "Weil bestimmte Leute einfach verhindern wollten, dass ich Präsident wurde! (...) Und dass das beim BVB passiert, nach 20 Jahren, das hat mich schon betroffen gemacht! Deshalb war das schon hart. (…) Ich war nie ein Diktator."

Hintergrund ist der Machtkampf, der im Spätsommer des vergangenen Jahres bei Borussia Dortmund tobte. Watzke wollte sich im Oktober 2025 von seinem langjährigen Amt als Geschäftsführer zurückziehen und galt für die Wahl vier Wochen später als designierter Präsident. Überraschend kündigte dann allerdings entgegen vorheriger Absprachen Übergangsboss Reinhold Lunow (73) an, ebenfalls kandidieren zu wollen. Es folgte eine kurze, durchaus heftige Schlammschlacht. Lunow zog schließlich zurück.

Watzke aber war nach eigenen Angaben so mitgenommen von den ganzen Vorkommnissen, dass er noch kurz vor seiner Wahl auf der Mitgliederversammlung am 25. November daran dachte, alles hinzuschmeißen. "Eigentlich tobte alles in mir zu sagen: Macht doch euren Scheiß allein! (…) Aber so bin ich nicht erzogen. Ungefähr das, was ich jetzt gesagt habe, ist mir dann zwischen Backstage und Bühne durch den Kopf gegangen."

Schließlich aber setzte sich bei ihm auf dem Weg zum Rednerpult die Überzeugung durch, doch zu kandidieren. "Der Grad der Empörung ist dann jedem Meter dem Grad der Verantwortung gewichen", so Watzke.

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Hans-Joachim Watzke arbeitete seit 2025 als BVB-Geschäftsführer

Er wurde schließlich mit 59 Prozent der Stimmen gewählt. Ein unerwartet schlechtes Ergebnis und eines, mit dem er auch seine eigenen Erwartungen verfehlte, wie er später zugab.

Watzke arbeitete von 2005 bis 2025 als Geschäftsführer bei den Schwarzgelben. Er manövrierte den Verein durch eine schwere wirtschaftliche Krise und prägte anschließend eine der erfolgreichsten Phasen der Klubgeschichte entscheidend mit. Watzke ist unter anderem auch Ligapräsident der DFB und erster Vizepräsident des DFB.

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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