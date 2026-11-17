Teilen GOAL bei Google bevorzugen

Werbung

Lennart Karl schaut unter Jürgen Klopp vorerst in die Röhre, auch Said El Mala ist ein kleiner Verlierer der Siege gegen Serbien und die Niederlande. Der Bundestrainer hat indes aus einem Fehler seines Vorgängers gelernt.

Jürgen Klopp konnte sein Dauergrinsen am Montagabend nicht mal ansatzweise verstecken. Wozu auch? Im Berliner Olympiastadion zerlegte seine Mannschaft ausgerechnet den Erzrivalen aus dem Nachbarland mit 5:0.

Sollte die Ära des neuen Bundestrainers so erfolgreich weitergehen, wird dieses Spiel womöglich als Erweckungsmoment einer neuen und endlich wieder begeisternden deutschen Nationalmannschaft in die DFB-Geschichte eingehen.

"Schockverliebt" sei er schon von seinem 44-köpfigen XXL-Kader bei seiner ersten Abstellungsphase als Bundestrainer gewesen, sagte er in der ARD am Montag. Nun sprach er von einer "ganz speziellen Gruppe", die die Spiele gegen Serbien und die Niederlande in überzeugender Manier gewonnen hatten. Er habe "wundervolle Fußballer, großartige Charaktere" in seinem Team: "Die Jungs überraschen sich selber auch immer noch."

Werbung Werbung

"Jeder", ergänzte Klopp, "geht mit einem Lächeln nach Hause". Doch das dürfte womöglich nicht auf jeden Nationalspieler zutreffen. Denn wo es viele klare Gewinner der zweiten Abstellungsphase gab, so kehren auch einige Akteure zumindest als kleine Verlierer zu ihren Vereinen zurück.

Getty Images

Verwandte Themen

Felix Nmecha auch abseits der Jubel-Debatten ein großer Verlierer

Beim Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund dominierte in den vergangenen Tagen vor allem die Debatte um seine äußerst kontroverse Jubel-Geste, die er bei seinem Doppelpack in der Bundesliga-Partie gegen die SV Elversberg am Wochenende vor der Länderspielpause einmal mehr dargeboten hatte.

Die Fan- und Förderabteilung des BVB, die Schwarzgelben in Person von Hans-Joachim Watzke und auch der DFB forderten daraufhin - mal mehr, mal weniger deutlich - eine klare Abgrenzung zur von Nmecha unterstützten Kampagne "The King’s Return" sowie dem evangelikalen Netzwerk "Ballers in God", welchem unter anderem vorgeworfen wird, Abtreibung als "Satans Plan" zu verteufeln und das zudem als homophob und queerfeindlich gilt.

Werbung

Nmecha kam dieser Bitte schließlich nach und veröffentlichte nicht nur ein eigenes Statement, in welchem er noch einmal klarstellte, mit seiner Geste weder sich selbst noch irgendeine Organisation in den Vordergrund gerückt haben zu wollen. Auch soll er Borussia Dortmund sowie dem DFB das Versprechen gegeben haben, in Zukunft auf den umstrittenen Jubel gänzlich zu verzichten und seinen Glauben stattdessen in anderer Form zum Ausdruck zu bringen.

Ob all dies einen Einfluss auf die Entscheidung von Jürgen Klopp hatte, den Mittelfeldspieler gegen Serbien und die Niederlande zweimal auf die Bank zu setzen und lediglich mit einem neunminütigen Kurzeinsatz zu bedenken, ist reine Spekulation - und auch eher unwahrscheinlich. Tatsächlich aber dürfte Nmecha während der Länderspielpause nicht nur eine ordentliche Menge seines Ansehens unter deutschen Fußballfans verspielt haben, sondern darüber hinaus möglicherweise auch seinen Stammplatz in der Nationalelf.

Werbung

Fairerweise lag das weniger an ihm selbst - wie bereits erwähnt stand er am Freitagabend gegen die Serben nur neun Minuten auf dem Platz -, sondern vielmehr am furios aufspielenden Mittelfeld-Trio um Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic und Florian Wirtz. Alle drei wussten in beiden Spielen zu überzeugen (dazu unten mehr) und dürften deshalb in Klopps Hackordnung für Erste über Nmecha stehen. Selbes gilt allem Anschein nach für Tom Bischof, der während des letzten Lehrgangs groß aufgespielt hatte und gegen Serbien und die Niederlande immerhin etwas über eine halbe Stunde vom Bundestrainer bekam.

Getty Images

Yann Aurel Bisseck wird unter Klopp zum weinenden Fünften

Bei der 0:1-Niederlage gegen Griechenland Ende September war der Innenverteidiger von Inter Mailand noch einer der wenigen Lichtblicke in einer schwach performenden deutschen Mannschaft gewesen. Für die Spiele gegen Serbien und die Niederlande wurden ihm deshalb - und auch, weil in Borussia Dortmunds Waldemar Anton ein namhafter Konkurrenz verletzt fehlte -, gute Chancen auf einen Startelfeinsatz zugerechnet.

Werbung

Doch Klopp scheint fürs Erste auf andere Spieler zu setzen. Gegen die Serbien begann neben dem in beiden Spielen überzeugenden Jonathan Tah (dazu unten mehr) Malick Thiaw in der Zentrale, der es, wie schon im Hinspiel gegen die Osteuropäer sowie beim 0:0 gegen Griechenland sehr ordentlich machte. Am Mann von Newcastle United schätzt der Bundestrainer vor allem die Qualitäten in der vertikalen Spieleröffnung sowie die Körpergröße von 1,94 Meter, die gegen die lang spielenden und körperlich robust auftretenden Serben zum Vorteil gereichte.

Ein Platz rechts hinten in der Viererkette, wo Bisseck in der Theorie auch zum Einsatz kommen könnte, scheint indes ebenfalls verbaut. Hier ist Philipp Treu vom SC Freiburg Klopps klar präferierte Wahl, darüber hinaus schwärmte der Bundestrainer in den vergangenen Wochen unentwegt von Stuttgarts Finn Jeltsch, der gegen die Niederlande endlich zu seinem DFB-Debüt kam und, ähnlich wie Bisseck, rechts sowie zentral in der Viererkette eingesetzt werden kann.

Getty Images

Werbung

Lennart Karl: "Ein wundervoller Kerl" dank Gruda nur zweite Wahl

Wie bei Felix Nmecha machte auch Lennart Karl in den vergangenen Wochen weniger durch tolle Dribblings, sehenswerte Tore und generell eigene sportliche Leistungen von sich reden - wobei diese in den Spielen vor der Länderspielpause eine klar ansteigende Formkurve verbuchten -, sondern eher durch von ihm kaum beeinflussbare Geschehnisse abseits des Platzes.

Bayern-Patron Uli Hoeneß tat Anfang November in einem ausführlichen Gespräch beim BR die Meinung kund, dass sich der erst 18-jährige Karl in der Öffentlichkeit ein wenig demütiger präsentieren solle. "Ich glaube, an 50 Prozent seiner Tore der letzten Tage bin ich beteiligt, nachdem irgendwer mal was über sein Privatleben gesagt hat. Wir sind auch dazu verpflichtet, jungen Spielern ein bisschen den Weg zu geben", befand Hoeneß.

Werbung

Bei der Nationalmannschaft kam Karl zumindest gegen die Niederlande zu einem Kurzeinsatz, nachdem er gegen Serbien die komplette Spielzeit über auf der Bank gesessen hatte. Klopp betonte, dass dies keineswegs am fehlenden Einsatzwillen des Youngster gelegen habe, sondern er sich schlichtweg für andere Spieler entschieden hätte.

Karl sei "ein wundervoller junger Kerl. Wir sind alle ein bisschen verschieden in einem oder anderen Aspekt. Er hat ganz, ganz toll trainiert, ist voll integriert in die Mannschaft und hat heute nicht gespielt, weil auf der Position jemand gespielt hat, der auch recht gut kicken kann", so der Bundestrainer. In seinen Plänen spiele der Mann vom FC Bayern München natürlich nach wie vor eine entscheidende Rolle.

Werbung

Karls primärer Positions-Konkurrent auf Rechtsaußen, Brajan Gruda zockte bei seinem Debüt gegen Serbien dann allerdings dermaßen stark auf, dass Klopp ihn auch gegen die Niederlande brachte - wo Gruda wiederum überzeugte: Beim 5:0 gegen Oranje war dieser mit zwei Vorlagen und einem Treffer erneut der überragende Mann, was es für Karl in naher Zukunft nicht gerade einfacher machen dürfte. Der Platz im Zentrum scheint ohnehin fest an Florian Wirtz vergeben zu sein.

Gruda und Scherhant überzeugen Klopp nicht nur in der Offensive

Während Karl also trotz seiner klar ansteigenden Form bei den Bayern "nur" acht Minuten gegen die Niederlande sammeln durfte, könnte sich im DFB-Team eine neue Flügelzange gefunden haben.

Werbung

Denn zu Karls persönlichem Nachteil brannte Brajan Gruda in beiden Spiele gegen Serbien und die Niederlande ein beeindruckendes Feuerwerk ab. Der Offensivspieler von RB Leipzig war endlich mal verletzungsfrei, wenn die A-Nationalmannschaft rief, und feierte einen sagenhaften Einstand.

Nach seinem Traumtor und der blitzsauberen Leistung gegen Serbien, hatte Klopp sogar Mitleid mit seinem Gegenspieler. Das dürfte nach dem Auftritt gegen die Niederlande mit einem Tor und zwei bärenstarken Vorlagen (Außenrist-Chip auf Wirtz, punktgenauer Freistoß auf Schlotterbeck) auch für Jurrien Timber und Ian Maatsen gelten, die Gruda überhaupt nicht in den Griff bekamen.

Werbung

Die abschließenden Gruppenspiele in der Nations League könnten der Beginn einer großen DFB-Karriere gewesen sein, sollte Gruda endlich dauerhaft verletzungsfrei bleiben. Auf dem rechten Flügel - so viel ist sicher - dürfte der Leipziger im Viertelfinale im kommenden März zunächst gesetzt sein.

Derry Scherhant galt indes schon nach seinen Auftritten gegen Serbien und Griechenland Anfang Oktober als einer der großen Gewinner der neuen Klopp-Ära - und diesen Status untermauerte er nochmals besonders durch seinen phasenweise begeisternden Auftritt gegen die Niederlande in seinem einstigen Wohnzimmer - dem Berliner Olympiastadion.

Werbung

Ein Traumtor zur Führung und eine Pfostenschuss-Vorlage zum Endstand steuerte der 24-Jährige zum Kantersieg bei, sorgte mit zahlreichen Tempodribblings immer wieder für erwartungsvolles Raunen im Stadion. Eine "Genugtuung" sei es gewesen, es seinen einstigen Kritikern, die ihm maximal eine "Regionalliga"-Karriere zutrauten, gezeigt zu haben, sagte Scherhant hinterher.

Zwar gehört zur Wahrheit auch dazu, dass Scherhant noch Probleme im direkten Zusammenspiel mit den hinter ihm postierten Linksverteidigern Nathaniel Brown und Maximilian Mittelstädt offenbarte (was besonders Brown gegen die Niederlande ein ums andere Mal sichtlich frustrierte), allerdings ist das etwas, was trainierbar ist.

Werbung

Kein Zweifel: Scherhant wird unter Klopp auch im Viertelfinale der Nations League eine tragende Rolle spielen, sollte er weiterhin beim SC Freiburg Leistung zeigen und verletzungsfrei bleiben.

Prominente Konkurrenten der neuen Flügelzange wie Said El Mala, der sich wie Karl nur vier Minuten zeigen durfte und ebenfalls einer der kleinen Verlierer ist, Bacelonas Karim Adeyemi oder Brentfords Kevin Schade müssen sich zunächst hinten anstellen. Auch, weil Klopp nicht nur von Scherhants und Grudas Offensivkünsten begeistert war.

Werbung

"Die können beide kicken, du lieber Himmel", sagte Klopp und ergänzte vielsagend: "Aber was die gearbeitet haben und was die arbeiten mussten heute – das ist brutal. Und das macht eine Mannschaft am Ende aus. Kicken können andere auch. Aber am Ende geht es darum, was du an Leidenschaft und Einsatz da rein packst."

Kimmich und Pavlovic sind Klopps feste Zentrums-Achse

"Leidenschaft und Einsatz" sind auch ganz gute Stichworte, um Aleksandar Pavlovics und Joshua Kimmichs Wirken auf dem Platz zu beschreiben, wenn man mal die überragenden fußballerischen Qualitäten außer Acht lässt.

Werbung

Das eingespielte Bayern-Duo überzeugte sowohl gegen Serbien als auch gegen die Niederlande und es dürfte ausgeschlossen sein, dass Klopp einen der größten Fehler von Julian Nagelsmann wiederholt und er den Bayern-Block im Zentrum noch einmal auflöst.

Pavlovic und Kimmich haben über die Jahre bei den Münchnern eine überaus gute Harmonie entwickelt und sind in ihrem Zusammenspiel sogar etwas unberechenbarer geworden, weil Pavlovic wie gegen die Niederlande mittlerweile häufiger den Ballvortrag übernehmen und wie gegen Serbien Großchancen mit scharfen Pässen in die Spitze vorbereiten kann, die zu Toren führen. Die Vorlage auf Kai Havertz vor Wirtz' 2:0 war ein Pass der Extraklasse.

Werbung

Klopp lobte nach dem Spiel in der ARD auch, dass Kimmich und Pavlovic die Herangehensweise der Niederländer eigenständig analysiert und "gute Anpassungen gefunden" hätten. An Balance und Anpassung hatte es dem deutschen Mittelfeldzentrum gerade bei der WM gefehlt, als Nagelsmann Kimmich auf die rechte Seite gezogen und Pavlovic mit Felix Nmecha kombiniert hatte.

Eine Maßnahme, die für beide am Ende überaus negative Auswirkungen hatte. Abgesehen vom lockeren Auftaktsieg gegen Curacao und in Nmechas Fall vom zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste spielten beide gemessen an ihren Qualitäten unterirdische Weltmeisterschaften.

Werbung

Mit den Auftritten gegen Serbien und die Elftal dürften sich sämtliche Diskussionen über die Verzichtbarkeit von Kimmich, die Klopp ohnehin als Schwachsinn abgetan hatte, erledigt haben. Nmecha und Tom Bischof sind qualitativ hochwertige Alternativen - Angelo Stiller, Anton Stach und Mika Baur - dürfen sich womöglich auch nochmal irgendwann zeigen. Aber Klopps Mittelfeldachse steht seit diesen Tagen Mitte November vorerst fest.

IMAGO / Chai v.d. Laage

Treu untermauert Klopps Prognose aus dem September

Dass liegt auch daran, dass Klopp anders als seine unglücklichen Vorgänger endlich die Großbaustelle schlechthin geschlossen hat. Denn dort, auf der rechten Verteidigerposition, ist Philipp Treu binnen kürzester Zeit alternativlos geworden. Schon als Klopp den Freiburger bei seiner ersten Nominierungsphase aus dem Hut zauberte, wunderte sich der 59-Jährige über die überraschten Reaktionen.

Werbung

"Wir reden in Deutschland, dass wir keine Rechtsverteidiger haben. Philipp Treu muss sich fragen: 'Hä, worüber reden die?'", sinnierte Klopp damals. Treu bestätigte Klopp in dieser Ansicht und impfte sie in seinen mittlerweile fünf Länderspielen nachhaltig auch dem gemeinen deutschen Fußball-Fan ein.

Treu ist - und das zeigte er gegen Serbien und die Niederlande erneut - sowohl defensiv als auch offensiv ein höchst zuverlässiger Arbeiter, der das mitbringt, was Klopp von all seinen Spielern zwingend haben möchte: Unbedingten Willen und Einsatz. Treu stört Gegenspieler im Idealfall schon direkt bei der Ballannahme und geht angriffslustig in die Zweikämpfe. Offensiv funktionierte das Zusammenspiel mit Gruda phasenweise schon richtig gut. Mal hinterlief Treu und verlieh dem Spiel so zusätzliche Breite, mal rückte er ein, wenn Gruda den Flügel besetzte.

Werbung

Das Prädikat Weltklasse würde wohl selbst Klopp Treu nicht attestieren, aber mit seinen zweifelsohne vorhandenen Stärken ist er schon jetzt die beste und bewährteste Lösung auf der rechten Seite, die sich langfristig als absoluter Glücksgriff herausstellen könnte.

"Wir mussten in bestimmten Momenten Menschen treffen, die einem ermöglichen, den nächsten Schritt zu machen. Und falls ich das für Philipp sein könnte, dann würde mich das sehr freuen", hatte Klopp schon im September gesagt - und womöglich damit den Nagel auf den Kopf getroffen.

Werbung

Anders als bei Bayern: Tah ist unter Klopp gesetzt

Anders als auf rechts hat Klopp in der Innenverteidigung sogar sowas wie ein Luxusproblem, dessen großer Leidtragender aktuell wie oben erwähnt Yann-Aurel Bisseck ist. Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Waldemar Anton, Malick Thiaw - dazu der junge Jeltsch als Hybridspieler, der aufgrund seines Tempos auch außen spielen kann.

Zumindest mit Blick auf die zurückliegenden Spiele gegen Serbien und Deutschland darf sich Tah aber als Gewinner fühlen. Während Schlotterbeck überraschend die Bank gegen Serbien drückte und an seiner Stelle Thiaw spielte (laut Klopp wegen dessen Kopfballstärke), stand Tah in beiden Partien über die vollen 90 Minuten auf dem Platz.

Werbung

Zwar verursachte er gegen Serbien den Freistoß vor dem 1:3, dennoch scheint der bei Bayern zuletzt etwas kriselnde Innenverteidiger für Klopp weiter unverzichtbar. Der 30-Jährige hatte zuletzt beim Rekordmeister keinen unangefochtenen Status, weil Min-jae Kim mit starken Leistungen Druck machte, während Tah selbst immer wieder Unsicherheiten und Schwerfälligkeiten zeigte und sich in den so wichtigen Eins-gegen-Eins-Duellen im Kompany-System oft nur mit einem Foulspiel zu helfen wusste.

Das Resultat: Tah saß in den Spitzenspielen der Bundesliga gegen RB Leipzig und den BVB 90 Minuten lang auf der Bank, in der Champions League durfte er gegen Arsenal nur deshalb 45 Minuten mitwirken, weil Kim angeschlagen rausmusste.

Werbung

Bei Klopp hat er seinen Status als Stammspieler aber nach wie vor inne, obwohl er aktuell nicht in Topform ist. Kommt er dahin zurück, dürften er und Schlotterbeck wie unter Nagelsmann das Stamm-Duo bilden. Das Vertrauen des Bundestrainers ist ihm zumindest sicher. In allen vier Begegnungen, in denen Tah zum Aufgebot zählte, stand er über 90 Minuten auf dem Platz.