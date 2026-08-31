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imago-sport-1082138143.jpgKirchner-Media
Daniel Buse

"Ein Name, der elektrisiert": BVB-Boss nennt Alternative für verletzten Giannis Konstantelias

Bundesliga
Borussia Dortmund
J. Sancho
G. Konstantelias

Da ein Neuzugang lange ausfällt, werden beim BVB wieder Alternativen gehandelt - darunter auch ein Ex-Spieler.

Nach dem bei Neuzugang Giannis Konstantelias diagnostizierten Kreuzbandriss suchen die Verantwortlichen von Borussia Dortmund nach einem kurzfristigen Ersatz. Dabei ist BVB-Boss Carsten Cramer auch auf die Möglichkeit eingegangen, Jadon Sancho ein drittes Mal zu den Westfalen zu holen. "Es gibt kaum einen Namen, der die Menschen in Dortmund mehr elektrisiert als Jadon. Das ist einfach so", sagte er bei Sky90. "Das ist in der ganzen Sommerpause der Fall gewesen", ergänzte er.

Sanchos Vertrag bei Manchester United war Ende Juni ausgelaufen, seitdem ist der Flügelspieler ohne Verein. Vor fünf Jahren hatten die Dortmunder ihren Publikumsliebling für 85 Millionen Euro Ablöse an die Red Devils verkauft. In der Saison 2023/24 verbrachte Sancho die Rückrunde auf Leihbasis erneut beim BVB und marschierte mit dem Team bis ins Champions-League-Finale.

Dass es nun zu einer Rückkehr des Engländers kommt, wollte Cramer jedoch nicht andeuten: "Wir kommentieren überhaupt keine Namen", sagte er. Allerdings bestätigte er, dass sich die Dortmunder bis zur Schließung des Transferfensters am Dienstag noch mit Verpflichtungen beschäftigen - auch, um die Konstantelias-Lücke wieder zu schließen. "Ole Book und Lars Ricken machen sich gerade Gedanken, völlig unabhängig von der Verletzung", sagte Cramer über zwei andere BVB-Bosse, die einem Sky-Bericht zufolge deshalb auch nicht mit zum am Dienstag anstehenden Pokalspiel nach Hamburg reisen werden.

Jadon Sancho BVBGetty Images

"Es kann auch sein, dass auf der Abgabe-Seite noch etwas passiert. Das ist im Moment komplett offen", berichtete Cramer von den BVB-Bemühungen kurz vor dem Ende der Transferperiode.

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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