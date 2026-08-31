Nach dem bei Neuzugang Giannis Konstantelias diagnostizierten Kreuzbandriss suchen die Verantwortlichen von Borussia Dortmund nach einem kurzfristigen Ersatz. Dabei ist BVB-Boss Carsten Cramer auch auf die Möglichkeit eingegangen, Jadon Sancho ein drittes Mal zu den Westfalen zu holen. "Es gibt kaum einen Namen, der die Menschen in Dortmund mehr elektrisiert als Jadon. Das ist einfach so", sagte er bei Sky90. "Das ist in der ganzen Sommerpause der Fall gewesen", ergänzte er.

Sanchos Vertrag bei Manchester United war Ende Juni ausgelaufen, seitdem ist der Flügelspieler ohne Verein. Vor fünf Jahren hatten die Dortmunder ihren Publikumsliebling für 85 Millionen Euro Ablöse an die Red Devils verkauft. In der Saison 2023/24 verbrachte Sancho die Rückrunde auf Leihbasis erneut beim BVB und marschierte mit dem Team bis ins Champions-League-Finale.

Dass es nun zu einer Rückkehr des Engländers kommt, wollte Cramer jedoch nicht andeuten: "Wir kommentieren überhaupt keine Namen", sagte er. Allerdings bestätigte er, dass sich die Dortmunder bis zur Schließung des Transferfensters am Dienstag noch mit Verpflichtungen beschäftigen - auch, um die Konstantelias-Lücke wieder zu schließen. "Ole Book und Lars Ricken machen sich gerade Gedanken, völlig unabhängig von der Verletzung", sagte Cramer über zwei andere BVB-Bosse, die einem Sky-Bericht zufolge deshalb auch nicht mit zum am Dienstag anstehenden Pokalspiel nach Hamburg reisen werden.

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"Es kann auch sein, dass auf der Abgabe-Seite noch etwas passiert. Das ist im Moment komplett offen", berichtete Cramer von den BVB-Bemühungen kurz vor dem Ende der Transferperiode.