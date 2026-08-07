"Ein Level zu niedrig": Liverpool-Ikone hat wenig Verständnis für Transfer-Entscheidung von Mohamed Salah

"Die Türkei fühlt sich für mich ein Level zu niedrig an", kommentierte der ehemalige englische Nationalspieler im Podcast "Football Ramble" den Transfer des ägyptischen Offensivspielers in die Süper Lig.





Statt dem Schritt in die Türkei zu Trabzonspor hätte Carragher eher einen Wechsel in die Serie A zu "AC Mailand oder Juventus" vermutet, wo Salah immerhin noch bei einem europäischen Spitzenklub hätte spielen können.

Letztlich waren aber vor allem die Gehaltsforderungen des 34-Jährigen ausschlaggebend für einen Transfer in die Türkei. Bei Trabzonspor kassiert Salah dem Vernehmen nach ein Nettogehalt von 17 Millionen Euro - eine Summe, die ein Klub aus Italien niemals hätte stemmen können.

"Natürlich haben seine Gehaltsforderungen einige Leute abgeschreckt, aber ich dachte, er würde diese Forderungen vielleicht ein wenig zurückschrauben, um einen besseren Verein zu bekommen", erklärte Carragher: "Um zu AC Mailand oder zu Juventus oder wer auch immer es sein mag zu gehen, im San Siro zu spielen, weiterhin in großen Spielen zu spielen, weiterhin in Europa zu spielen. Die Türkei fühlt sich einfach an wie … ich denke einfach, er ist besser als das."

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Mohamed Salah und Liverpool einigen sich auf Vertragsauflösung

Salah hatte zuletzt neun Jahre lang erfolgreich für den FC Liverpool gestürmt, die Champions League und die Premier League gewonnen. Ende Juni verließ er die Reds ablösefrei, nachdem sich beide Parteien auf eine vorzeitige Auflösung des eigentlich noch bis 2027 datierten Arbeitspapiers geeinigt hatten.

Beim letztjährigen Tabellendritten der Süper Lig, wo Salah bis 2028 unterschrieb, herrscht ein riesiger Hype um die Verpflichtung des Superstars. Medienberichten zufolge ließ Trabzonspor bereits 100.000 Trikots mit Salahs Namen und der Rückennummer 11 produzieren.

Trabzonspor startet am 15. August mit einem Auswärtsspiel gegen Kasimpasa in die neue Saison. Ende August stehen die Playoffs um eine Teilnahme an der Europa League auf dem Programm.



