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Christian Guinin

"Ein Level zu niedrig": Liverpool-Ikone hat wenig Verständnis für Transfer-Entscheidung von Mohamed Salah

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Liverpool-Ikone Jamie Carragher hat nur wenig Verständnis für den Wechsel von Mohamed Salah in die Türkei zu Trabzonspor.

"Die Türkei fühlt sich für mich ein Level zu niedrig an", kommentierte der ehemalige englische Nationalspieler im Podcast "Football Ramble" den Transfer des ägyptischen Offensivspielers in die Süper Lig.

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Statt dem Schritt in die Türkei zu Trabzonspor hätte Carragher eher einen Wechsel in die Serie A zu "AC Mailand oder Juventus" vermutet, wo Salah immerhin noch bei einem europäischen Spitzenklub hätte spielen können.

Letztlich waren aber vor allem die Gehaltsforderungen des 34-Jährigen ausschlaggebend für einen Transfer in die Türkei. Bei Trabzonspor kassiert Salah dem Vernehmen nach ein Nettogehalt von 17 Millionen Euro - eine Summe, die ein Klub aus Italien niemals hätte stemmen können.

"Natürlich haben seine Gehaltsforderungen einige Leute abgeschreckt, aber ich dachte, er würde diese Forderungen vielleicht ein wenig zurückschrauben, um einen besseren Verein zu bekommen", erklärte Carragher: "Um zu AC Mailand oder zu Juventus oder wer auch immer es sein mag zu gehen, im San Siro zu spielen, weiterhin in großen Spielen zu spielen, weiterhin in Europa zu spielen. Die Türkei fühlt sich einfach an wie … ich denke einfach, er ist besser als das."

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Mohamed Salah und Liverpool einigen sich auf Vertragsauflösung

Salah hatte zuletzt neun Jahre lang erfolgreich für den FC Liverpool gestürmt, die Champions League und die Premier League gewonnen. Ende Juni verließ er die Reds ablösefrei, nachdem sich beide Parteien auf eine vorzeitige Auflösung des eigentlich noch bis 2027 datierten Arbeitspapiers geeinigt hatten.

Beim letztjährigen Tabellendritten der Süper Lig, wo Salah bis 2028 unterschrieb, herrscht ein riesiger Hype um die Verpflichtung des Superstars. Medienberichten zufolge ließ Trabzonspor bereits 100.000 Trikots mit Salahs Namen und der Rückennummer 11 produzieren.

Trabzonspor startet am 15. August mit einem Auswärtsspiel gegen Kasimpasa in die neue Saison. Ende August stehen die Playoffs um eine Teilnahme an der Europa League auf dem Programm.


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Häufig gestellte Fragen

Salah ist zuhause auf dem rechten Flügel – klassisch als Rechtsaußen. Von dort zieht er mit seinem linken Fuß nach innen, sucht Tempo, Platz und dann den Abschluss. Manchmal wird er auch zentral eingesetzt, aber ehrlich: Seine Paraderolle bleibt ganz klar der rechte Flügel.

Am 15. Juni 1992, in Nagrig – ein kleines Dorf in der ägyptischen Provinz al-Gharbiyya. Mitten im Nildelta, nördlich von Kairo. Dort wuchs er auf, dort sind seine Wurzeln. Bis heute kehrt er regelmäßig zurück.

Seit seinem Wechsel zum FC Liverpool läuft er mit der 11 auf. Eine Zahl, die ihn inzwischen durch seine erfolgreichsten Jahre begleitet – im Verein genauso wie im Nationalteam.

Etwa 1,75 Meter. Offizielle Angaben variieren minimal, aber die meisten Quellen bestätigen diesen Wert. Kompakt, drahtig – genau die Mischung, die zu seinem Spielstil passt.

Rund 70 Kilogramm. Exakte Daten gibt es selten, aber sein muskulöser, trotzdem schlanker Körperbau spricht dafür. Man sieht: kaum ein überflüssiges Gramm.

Das bleibt sein Geheimnis. Vermutet wird irgendwo zwischen 40 und 42 EU – passend zu seiner Größe. Öffentlich hat er das nie preisgegeben.

Ganz klar der linke. Mit ihm kommen die Tore, die Distanzschüsse, die Dribblings nach innen. Aber: Mit rechts hat er schon etliche Assists geliefert – unterschätzen sollte man ihn da nicht.

Los ging es bei Ittihad Basyoun und Othmason Tanta – kleine Clubs in seiner Region. Der große Schritt folgte mit dem Wechsel zu Al-Mokawloon, wo er auch sein Profi-Debüt gab. Von dort nahm seine Karriere Fahrt auf.

Sein Hauptwohnsitz liegt in der Nähe von Liverpool – ein großzügiges Anwesen. Zusätzlich besitzt er Häuser in Ägypten, unter anderem in Kairo. Und immer wieder zieht es ihn zurück in sein Heimatdorf Nagrig.

Seine Garage ist vielfältig. Bentley Continental GT, Bentley Bentayga – klassischer Luxus. Aber auch ein Toyota Camry steht darin. Ein Zeichen, dass er Bodenhaftung behalten will.

Nein. Hinweise auf Deutschkenntnisse gibt es keine. In Interviews hört man ihn ausschließlich auf Englisch oder Arabisch.

Zwei Töchter: Makka, geboren 2014, und Kayan, geboren 2020. Ab und zu teilt er Fotos oder Auftritte mit ihnen – ansonsten hält er das Familienleben bewusst privat.

Salah ist seit vielen Jahren mit Magi Sadeq verheiratet, seiner Jugendliebe aus Nagrig. Sie kennt ihn seit der Schulzeit. Öffentlich zeigt sie sich selten, steht aber verlässlich an seiner Seite.

Sein Vermögen wird auf rund 85 Millionen Euro geschätzt. Allein rund 350.000 Pfund pro Woche kassiert er in Liverpool. Dazu kommen lukrative Sponsorenverträge mit Adidas, Pepsi, Vodafone oder Audi. Gerade im arabischen Raum ist er längst mehr als nur ein Fußballer – dort gilt er als echte Werbe-Ikone mit enormer Strahlkraft.

Einige. Zwei Meisterschaften mit Basel, Champions-League-Sieg mit Liverpool, dazu Premier League, FA Cup, League Cup und Klub-WM. Mit Ägypten stand er zweimal im Finale des Afrika-Cups, aber der Titel fehlt ihm dort noch.

Bisher gar nicht. 2022 war er nah dran, schaffte es aber nicht in die Top 3. Trotzdem gilt er seit Jahren als einer der konstantesten Weltstars.

Noch nie. Mehrfach nominiert, aber die Auszeichnung blieb aus. Viele sehen ihn dennoch als einen der prägendsten Spieler seiner Generation.

Ja, gleich mehrere. International nennt man ihn "The Egyptian King". In seiner Heimat hört man oft einfach "Mo Salah" oder auch "Das Geschenk Gottes". Allesamt Ausdrücke von Stolz und Respekt.

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