Ein saudischer Journalist sorgte für eine große Überraschung, nachdem er bestätigte, dass der Portugiese Jorge Jesus, Trainer von Al-Nassr, den Spielplan der saudischen Nationalmannschaft für das Spiel gegen den Irak in der asiatischen WM-Qualifikationsrunde 2026 ausgearbeitet habe.

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Die saudische Nationalmannschaft qualifizierte sich für die Weltmeisterschaft 2026 nach einem torlosen Unentschieden gegen den Irak im vergangenen Oktober im zweiten Spiel der asiatischen Qualifikationsrunde, wobei sie sich aufgrund der besseren Tordifferenz durchgesetzt hatte, nachdem beide Mannschaften gegen Indonesien gewonnen hatten.

Falah Al-Qahtani, Journalist bei der saudischen Zeitung „Okaz“, sagte in einem Interview im Podcast „Hajma“: „Ich werde eine Information preisgeben, die bisher noch nicht bekannt war, nämlich dass es Jesus war, der den Spielplan der Nationalmannschaft für das Spiel gegen den Irak entworfen hat, durch das wir uns qualifiziert haben.“

Er fügte hinzu: „Jesus kam am Spieltag ins Trainingslager der saudischen Nationalmannschaft, setzte sich mit den Spielern zusammen, legte den Plan fest und reiste dann wieder ab.“

Dies geschieht zu einer Zeit, in der der Name des portugiesischen Trainers mit der Leitung der saudischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 in Verbindung gebracht wird, als Nachfolger des Franzosen Hervé Renard, vor dem Hintergrund der zuletzt rückläufigen Ergebnisse und Leistungen der „Grünen“.

Jesus konkurriert mit mehreren Namen, die kürzlich ins Gespräch gebracht wurden, darunter der Italiener Simone Inzaghi, Trainer von Al-Hilal, der Nordire Brendan Rodgers, Trainer von Al-Qadsia, und Walid Regragui, ehemaliger Trainer der marokkanischen Nationalmannschaft.