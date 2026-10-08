Ein Instagram-Post legt es nahe: Toptalent des FC Bayern darf auf besonderen Karriereschritt hoffen

Paulo Victor Gomes, in Personalunion U20- und U23-Nationaltrainer von Brasilien, schaute neulich am Trainingsgelände des FC Bayern vorbei. Am Dienstag postete er bei Instagram ein Foto, das ihn gemeinsam mit Cheftrainer Vincent Kompany (für den er sogar ein brasilianisches Nationaltrikot mit Kompany-Flock dabei hatte) und Reserve-Trainer Dante zeigt.

Dazu schrieb Gomes: "Heute beginnt beim FC Bayern München eine wichtige Reihe internationaler Besuche, bei der wir unsere brasilianischen Spieler in Europa aus nächster Nähe begleiten und die Beziehungen zu den Vereinen stärken. Ein Tag voller Erfahrungsaustausch und guter Gespräche über Fußball und die Entwicklung von Spielern."

Beim FC Bayern kommt aktuell nur einer für Nominierungen für Gomes' brasilianische U20 oder U23 in Frage: Maycon Cardozo. Der 17-jährige und nur 1,65 Meter große Linksaußen gilt als eines der größten Münchner Talente.

Wie landete Maycon Cardozo beim FC Bayern?

Cardozo ist der Sohn des ehemaligen brasilianischen Fußballprofis Douglas. Im Alter von zwei Jahren übersiedelte die Familie nach Thailand, wo Cardozo das Fußballspielen lernte. Über die sogenannte World Squad des FC Bayern landete er Anfang 2025 in München, wo er zunächst für die U17 und die U19 spielte.

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In der vergangenen Rückrunde ließ ihn Kompany regelmäßig bei den Profis mittrainieren und setzte ihn sogar zweimal in der Bundesliga ein. Cardozo gehörte bei der Asienreise im Sommer dem Münchner Aufgebot an, beim Supercup gegen Borussia Dortmund stand er im Kader. Pflichtspieleinsätze sammelte er in dieser Saison bis dato aber nur in der viertklassigen Reserve von Trainer Dante, der einst selbst für den FC Bayern und die brasilianische Nationalmannschaft spielte.

Cardozo absolvierte Ende August zwei Spiele (ein Assist), ehe ihn ein Schulterbruch stoppte. Aktuell arbeitet Cardozo an seinem Comeback, der prominente Besuch aus Brasilien dürfte ihm dabei weiteren Auftrieb geben.