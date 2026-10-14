Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
imago-sport-1084500626.jpgBeautiful Sports International
Daniel Buse

"Ein größerer Wert als jeder andere": Ex-Weltmeister macht FC Bayerns Harry Kane trotzdem wenig Hoffnung auf Ballon d'Or

Bundesliga
Bayern München
H. Kane

In knapp zwei Wochen wird der Ballon d'Or vergeben - und ein Bayern-Star ist einer der Topkandidaten auf die Auszeichnung.

DFB-Weltmeister Christoph Kramer glaubt nicht, dass Harry Kane vom FC Bayern München den Ballon d'Or bekommt. Das sagte er im Rahmen der Übertragung des CL-Spiels der Münchner bei Viking Stavanger als Experte bei Prime Video. Kane gilt als einer der aussichtsreichsten Spieler, wenn es um die Auszeichnung als weltbester Kicker geht - doch mit Lamine Yamal (FC Barcelona) und Kylian Mbappe (Real Madrid) hat er auch starke Konkurrenz.

Beim Ballon d'Or dürfen 100 Journalisten aus den Top-100-Ländern der FIFA-Weltrangliste den Spieler mit ihrer Wahl bestimmen, der den Goldenen Ball erhält. Ein Nachteil für Kane? "Ich glaube, wenn alle Trainer der Welt wählen würden, würde es Harry Kane werden", sagte Kramer nun. Am Dienstag hatte der Engländer mit seinem Doppelpack dafür gesorgt, dass der FC Bayern in Norwegen immerhin noch einen Punkt beim 3:3 holte.

Kramer wollte seine Aussage allerdings nichts als Abwertung für die Medien verstanden wissen. "Journalisten haben logischerweise auch einen Plan vom Fußball. Als Trainer möchtest du am liebsten Harry Kane in deiner Mannschaft haben. Er hat meines Erachtens für Bayern einen größeren Wert als jeder andere Spieler für seine Mannschaft", erklärte der ehemalige Mittelfeldspieler.

Wer bekommt nach Ansicht von Christoph Kramer den Ballon d'Or?

Dass die Medienvertreter allerdings Kane auch am Ende zum Sieger wählen, der am 26. Oktober in Paris im Rahmen einer feierlichen Gala ausgezeichnet wird, glaubt Kramer nicht. "Weil es auch mit Magie und Aussehen zu tun hat, sage ich Lamine Yamal", nannte er den Spieler, der es aus seiner Sicht am Ende wird.

Die Ballon-d'Or-Wahl führt regelmäßig zu Kontroversen: So landete Franck Ribery 2013 hinter Cristiano Ronaldo und Lionel Messi nur auf dem dritten Platz, obwohl er mit dem FC Bayern München das Triple gewonnen hatte. 2024 boykottierten alle Vertreter von Real Madrid die Veranstaltung, nachdem sie inoffiziell erfahren hatten, dass Vinicius Junior nur hinter Rodri von Manchester City auf den zweiten Platz gewählt worden war.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen