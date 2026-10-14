DFB-Weltmeister Christoph Kramer glaubt nicht, dass Harry Kane vom FC Bayern München den Ballon d'Or bekommt. Das sagte er im Rahmen der Übertragung des CL-Spiels der Münchner bei Viking Stavanger als Experte bei Prime Video. Kane gilt als einer der aussichtsreichsten Spieler, wenn es um die Auszeichnung als weltbester Kicker geht - doch mit Lamine Yamal (FC Barcelona) und Kylian Mbappe (Real Madrid) hat er auch starke Konkurrenz.

Beim Ballon d'Or dürfen 100 Journalisten aus den Top-100-Ländern der FIFA-Weltrangliste den Spieler mit ihrer Wahl bestimmen, der den Goldenen Ball erhält. Ein Nachteil für Kane? "Ich glaube, wenn alle Trainer der Welt wählen würden, würde es Harry Kane werden", sagte Kramer nun. Am Dienstag hatte der Engländer mit seinem Doppelpack dafür gesorgt, dass der FC Bayern in Norwegen immerhin noch einen Punkt beim 3:3 holte.

Kramer wollte seine Aussage allerdings nichts als Abwertung für die Medien verstanden wissen. "Journalisten haben logischerweise auch einen Plan vom Fußball. Als Trainer möchtest du am liebsten Harry Kane in deiner Mannschaft haben. Er hat meines Erachtens für Bayern einen größeren Wert als jeder andere Spieler für seine Mannschaft", erklärte der ehemalige Mittelfeldspieler.

Wer bekommt nach Ansicht von Christoph Kramer den Ballon d'Or?

Dass die Medienvertreter allerdings Kane auch am Ende zum Sieger wählen, der am 26. Oktober in Paris im Rahmen einer feierlichen Gala ausgezeichnet wird, glaubt Kramer nicht. "Weil es auch mit Magie und Aussehen zu tun hat, sage ich Lamine Yamal", nannte er den Spieler, der es aus seiner Sicht am Ende wird.

Nächste Spiele FCB Bundesliga 12:30 RBL

Die Ballon-d'Or-Wahl führt regelmäßig zu Kontroversen: So landete Franck Ribery 2013 hinter Cristiano Ronaldo und Lionel Messi nur auf dem dritten Platz, obwohl er mit dem FC Bayern München das Triple gewonnen hatte. 2024 boykottierten alle Vertreter von Real Madrid die Veranstaltung, nachdem sie inoffiziell erfahren hatten, dass Vinicius Junior nur hinter Rodri von Manchester City auf den zweiten Platz gewählt worden war.