Teilen GOAL bei Google bevorzugen

Werbung

Jürgen Klopp hat Julian Nagelsmanns beste Phase bei der Heim-EM schon jetzt übertrumpft - an einem nasskalten November-Tag. Dabei erlebte ein DFB-Juwel sein ganz persönliches Märchen und ein großer Gewinner blieb absurderweise unter dem Radar.

Nun hatte das Duell zwischen Deutschland und der Niederlande qua nachbarschaftlicher Rivalität und der Gruppenkonstellation in der Nations League durchaus eine gewisse Brisanz. Sportlich und eben auch ein bisschen darüber hinaus. Von der gesellschaftlichen Tragweite eines großen Turniers, noch dazu eines im eigenen Land, war dieser kalte Montagabend Mitte November in Berlin aber freilich weit entfernt.

Dennoch lag da diese Euphorie in der Luft. Und zwar nicht erst nach dem rauschenden 5:0-Sieg der DFB-Elf, sondern schon vor dem Anpfiff. Das Knistern im Olympiastadion, das Singen der Hymne, die Vorfreude - diese deutsche Nationalmannschaft kann Euphorie entfachen, sogar an einem gewöhnlichen November-Abend. Und braucht dafür gar keine Heim-EM.

"Beim Rauslaufen war ja schon jeder einzelne happy – also außer er hatte ein orangenes Hemd an. Aber alle anderen waren ja wirklich auf unserer Seite", schwärmte Bundestrainer Jürgen Klopp nach der Partie bei der ARD von der Atmosphäre in der Hauptstadt. Ihm gebührt ein Großteil der Lorbeeren dafür, gelingt es ihm doch gerade, authentisch zu emotionalisieren, authentisch Nähe zu schaffen. Ohne sich darum bemühen zu müssen. Oder vielleicht gerade, weil er es nicht erzwingen will.

Werbung Werbung

Vorgänger Julian Nagelsmann benötigte besagte überbordende Besonderheit eines Heimturniers, um Ähnliches zu schaffen. Wenn man ehrlich ist, kam in seiner knapp drei Jahre andauernden Ära lediglich rund um die EM 2024 in Deutschland greifbar Euphorie auf. Die schiere Größe des Ereignisses ließ die Emotionen quasi von selbst entstehen, Nagelsmann und seine Jungs ritten die Welle mit, spielten ein gutes Turnier, begeisterten die Menschen.

Verwandte Themen

Dass der DFB-Elf unter Nagelsmann - fachlich eigentlich über jeden Zweifel erhaben - auch ein Nations-League-Spiel Mitte November dafür genügt hätte ... man kann es sich nur schwer vorstellen. Aber was hat Klopp dann seinem Vorgänger voraus? Es liegt wahrscheinlich auf der Gefühlsebene und ist schwer in gerade Sätze zu packen. Ein greifbarer Aspekt aber, der auffällt: Vielleicht ließ Nagelsmann zuweilen die Demut vor der Aufgabe vermissen, die Klopp so authentisch ausstrahlt.

Das kann am sehr unterschiedlichen Stadium ihrer Trainerkarrieren liegen: Während Nagelsmann zuweilen verbissen darin wirkte, seiner Mannschaft unbedingt in jeder Lage Lösungen an die Hand geben zu wollen, überspitzt gesagt das Spiel von der Trainerbank aus gewinnen und beweisen zu wollen, welch genialer Coach er ist (Uli Hoeneß lässt grüßen), nimmt Klopp sich eher zurück und betont: Er gibt zwar die Richtung vor, er dirigiert - aber für die Lösungen auf dem Platz vertraut er in aller erster Linie seinen Spielern, statt an ihnen zu zweifeln.

Werbung

Für Nagelsmann, so wirkte es zumindest zuweilen, war der Job als Bundestrainer zu sehr die nächste Stufe auf der Karriereleiter. Klopp hingegen strahlt von seiner ersten Pressekonferenz an aus, dass er niemandem mehr etwas beweisen muss oder will, betonte sogar: "Jürgen Klopp hat keine Karriere nach der Nationalmannschaft."

Dementsprechend befreit von der Angst vor dem Scheitern kann er seinen Job machen. Und man nimmt es dem 59-Jährigen leichter ab, wenn er nach dem Triumph über Oranje sagt: "Ich habe drei großartige Vereine trainiert und konnte mich ganz leicht mit ihnen identifizieren. Ich habe es geliebt, dort zu arbeiten und jetzt habe ich das große Glück, dass ich für mein Heimatland arbeiten darf. Was gibt es Größeres? Es gibt nichts Größeres. Und genau so hat es sich angefühlt."

Werbung

Klopp trägt eine größere Demut vor der Aufgabe nach außen, weiß um die enorme Wichtigkeit, das ganze Land mitzunehmen, hinter sich zu bekommen - und investiert deutlich nahbarer in die Vermittlung dieser Maxime: "Das ist eine ganz spezielle Gruppe im Moment. Und ich weiß, das hat man schon ein paar mal gehört. Unsere Verantwortung ist es jetzt, das sichtbar zu machen und sichtbar zu halten. Wir können ja die Welt nicht verändern, aber wir können ein positives Gesicht zeigen. Und das haben wir heute gemacht. Jeder, der hier heute war, geht mit einem Lächeln nach Hause", sagte der DFB-Coach.

Warum war das Spiel in Berlin für Derry Scherhant so besonders?

Was Klopp in puncto Menschenführung besser macht als Nagelsmann: Er kommuniziert mehr mit seinen Spielern. Das war nun schon von vielen Seiten zu hören. Von Niclas Füllkrug bis hin zu Florian Wirtz. Und vor allem: Er versteht es besser, sie im Glauben an ihre Fähigkeiten zu bestärken, statt sie vor dem Hintergrund seiner Vorgaben daran zweifeln zu lassen.

Werbung

"Die Jungs überraschen sich auch selber noch. Derry Scherhant hat sicher nicht gedacht, dass er so ein Länderspiel machen kann, in beide Richtungen", sagte er beispielsweise über einen der Protagonisten der Gala gegen die Niederlande. Dass Derry Scherhant Ende des Jahres vier Länderspiele und sogar schon ein Tor im DFB-Trikot in seiner Vita stehen haben würde, hätte der Offensivspieler des SC Freiburg noch vor einigen Monaten sicherlich auch nicht gedacht.

"Was soll ich sagen? Besser hätte es nicht laufen können. Das ist echt unfassbar, hat riesig Spaß gemacht und ich bin einfach überglücklich", sagte Scherhant kurz nach Abpfiff der ARD. In der 41. Minute war er auf Real-Madrid-Verteidiger Denzel Dumfries zu gedribbelt und zog dann einfach mal aufs lange Eck ab, sehenswert schlug der Ball zur deutschen Führung im Netz ein.

Werbung

Scherhant ging auf die Knie, breitete seine Arme gen Himmel aus, war sichtlich ergriffen. Und als sich die Jubeltraube aufgelöst hatte, deutete er noch entschlossen auf den Rasen, wollte damit sagen: Das hier ist mein Stadion, meine Stadt, mein Wohnzimmer. "Ich saß mal mit meinem besten Freund im Olympiastadion und sagte zu ihm: 'Wenn ich hier nicht irgendwann spiele, habe ich etwas falsch gemacht.' Ich hatte einfach das Gefühl, eines Tages dort unten stehen zu müssen", verriet der gebürtige Berliner kürzlich im Interview mit Sports Illustrated.

Doch tatsächlich mal im Olympiastadion zu spielen, war seinerzeit noch ziemlich weit weg. Für Hertha BSC versteht sich, von der deutschen Nationalmannschaft ganz zu schweigen. "Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man nicht spielt in der Jugend, wenn man übersehen wird", hatte Scherhant vor einigen Tagen auf einer Pressekonferenz beim DFB-Team zu seinem Werdegang gesagt.

Getty Images

Werbung

Hertha nahm lange keine Notiz von ihm, stattdessen musste er versuchen, bei kleineren Berliner Vereinen auf sich aufmerksam zu machen. Doch auch bei Viktoria Berlin beispielsweise saß er in der U17 immer wieder mal nur auf der Bank, der Traum vom Profidasein rückte zwischenzeitlich in immer weitere Ferne. Was Scherhant stets auszeichnete, war sein Wille, sich zu verbessern. Er feilte zusätzlich zum Vereinstraining viel an seiner Technik, seinem Dribbling, seinem Abschluss: "Auf den Plätzen von Tennis Borussia und Makkabi spielten wir ständig Eins-gegen-Eins oder schossen auf das Tor. Beides liebe ich bis heute", erklärt er.

Während der Corona-Zeit, damals bei Tennis Borussia respektive später beim Berliner SC aktiv, musste er sich das Zusatztraining hart erkämpfen, da viele Plätze geschlossen waren. "Ich bin jeden Tag über den Zaun geklettert, habe gedribbelt, immer wieder aufs Tor geschossen. So schwer die Corona-Zeit für alle Menschen war – fußballerisch hat sie mir sehr geholfen", sagte er mal der Sport Bild. "Wenn auf dem einen Platz das Ordnungsamt kontrollierte, wechselten wir einfach auf den anderen – die Anlagen liegen direkt nebeneinander", erzählte er bei Sports Illustrated.

Werbung

Wenig später landete der damals 17-Jährige zu Beginn seiner zweiten U19-Saison doch noch bei Hertha. "Es bedeutete mir viel, dass ich zu diesem späten Zeitpunkt noch zu Hertha wechseln durfte – ich war der erste Spieler seit 13 oder 14 Jahren, der erst im zweiten U19-Jahr zum Verein kam", sagte Scherhant.

Nach dem Sprung zu den Profis bei der Hertha folgte 2025 der Wechsel nach Freiburg. Und nach den jüngsten Auftritten im DFB-Trikot ist Scherhant nun nicht nur etablierter Bundesligaspieler, sondern hat sich fürs Erste auch im DFB-Team festgespielt. 50 Eintrittskarten hatte er für Familie und Freunde besorgt, verriet Scherhant schon vor dem Spiel in seinem Olympiastadion.

Werbung

Nach den verzückenden 90 Minuten wurde der 24. Geburtstag nachgefeiert, beinahe hätte Scherhant sogar noch einen zweiten oder dritten Treffer erzielt, scheiterte allerdings zweimal am Pfosten. Dennoch lieferte er eine bärenstarke Vorstellung ab, ging immer wieder mutig ins Dribbling, war torgefährlich, beschäftigte die niederländische Abwehrreihe.

"Die können beide kicken, du lieber Himmel", lobte Klopp Scherhant und dessen ebenfalls überragendes Flügel-Pendant Brajan Gruda. "Aber was die gearbeitet haben und was die arbeiten mussten heute – das ist brutal. Und das macht eine Mannschaft am Ende aus. Kicken können andere auch. Aber am Ende geht es darum, was du an Leidenschaft und Einsatz da rein packst", attestierte Klopp dem begeisternden Duo auch gegen den Ball eine gute Leistung.

Werbung

Ein großer Klopp-Gewinner läuft wegen der Glanzlichter unterm Radar

Scherhant und Gruda in erster Reihe, dahinter mit Lennart Karl und Said El Mala zwei weitere Hochbegabte für die im Klopp-System so wichtigen Flügel - der neue Bundestrainer weckt Potenziale, die auch Nagelsmann hätte wecken können, aber irgendwie nicht genügend für sie lebte. Nur ein paar Monate nach der WM, bei der Leroy Sane noch Stammspieler war, ist die Vorstellung meilenweit entfernt, dass der Galatasaray-Star mittelfristig noch einmal eine Chance auf Einsätze im DFB-Team haben könnte.

Zudem wurde die Baustelle hinten rechts mit einem fast schon wie ein alter Hase wirkenden Philipp Treu, der gegen die Niederlande auch in seinem fünften Länderspiel bemerkenswerte Zuverlässigkeit an den Tag legte, plötzlich einfach mal geschlossen. Öffentliche Debatten über die richtige Position von Joshua Kimmich, die unter Nagelsmann oft für Störgeräusche gesorgt haben? Gibt es nicht mehr, weil der Kapitän auf seiner besten Position im Mittelfeldzentrum gesetzt ist und dort auch bleiben wird.

Werbung

Sein Nebenmann auf der Doppelsechs hieß wie beim FC Bayern auch in den beiden zurückliegenden Länderspielen Aleksandar Pavlovic. Der 22-Jährige darf sich als großer Gewinner dieser Abstellungsperiode fühlen, der beim Torfestival gegen Holland angesichts der Glanzlichter von Gruda, Scherhant oder Florian Wirtz aber eben so ein bisschen unter dem Radar flog.

Genau wie beim 3:1 in Serbien überzeugte Pavlovic auch am Montagabend in Berlin mit seiner enormen Ruhe am Ball, seinen klugen Passentscheidungen, seinem Mut zum vertikalen Spiel, dazu seinen vielen wichtigen Läufen ohne Ball. "Für mich muss er Führungsspieler sein mit seiner Art und Weise, wie er spielt. Er ist immer in Bewegung, versucht immer den Ball sauber weiterzuleiten", lobte Weltmeister und ARD-Experte Bastian Schweinsteiger Pavlovic.

Werbung

Zudem hob er die vielen klugen Seitenverlagerungen der beiden Sechser hervor, die die Außenbahnspieler in Eins-gegen-Eins-Situationen brachten. Herausstechend in dieser Hinsicht war, wie Pavlovic den Angriff einleitete, an dessen Ende der Treffer zum 5:0-Endstand fiel. Bei einem Einwurf Mitte der eigenen Hälfte bot er sich an, erkannte den weiten freien Raum auf der gegenüberliegenden Seite, trieb den Ball und wechselte dann wieder rüber auf rechts zu Gruda, der den letztlich erfolgreichen Vorstoß weiterführte.

IMAGO / Kirchner-Media

Eine Szene, die auch Klopp sehr gut gefallen haben dürfte. "Huch, der kann auch Ball spielen", hatte er schon auf der Pressekonferenz nach dem 2:0-Heimsieg gegen Serbien Anfang Oktober ein Sonderlob an Pavlovic verteilt. "Auch wenn ihr euch vielleicht schon daran gewöhnt habt, dass der Junge so kickt. Ich kenne ihn noch nicht so lang."

Werbung

Im Zweikampf mit dem beim BVB zuletzt ebenfalls gut aufgelegten, aber kritisch beäugten Felix Nmecha um die Position neben Kimmich hat Pavlovic also erst einmal die Nase vorn. Und Klopp scheint damit einen Teil seiner Achse gefunden zu haben, der optimalerweise ja auch im Verein zusammenspielt. "Er hat Übersicht, ist zweikampf- und laufstark", setzte Schweinsteiger sein Lob für Pavlovic fort und sieht ihn auch in bedeutsamer Funktion: "Für mich ein ganz wichtiger Faktor in der Nationalmannschaft."