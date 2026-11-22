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Jamie Carragher ist eigentlich dafür bekannt, von Florian Wirtz nicht sonderlich überzeugt zu sein. Am Sonntag war das ganz anders.

Florian Wirtz trumpfte beim 4:0-Sieg des FC Liverpool im Prestigeduell gegen Manchester United am Sonntagnachmittag mit einem kunstvollen Tor und einem schönen Assist auf. Selbst Reds-Legende Jamie Carragher, als großer Kritiker des Deutschen bekannt, war begeistert.

"Das ist ein brillanter Abschluss von Wirtz", sagte Carragher in seiner Funktion als TV-Experte bei Sky Sports, nachdem Wirtz artistisch das zwischenzeitliche 2:0 erzielt hatte. Eine schwer zu nehmende Hereingabe von Rio Ngumoha verwertete der Spielmacher aus fünf Metern mit Cleverness, Körperbeherrschung und ganz viel Gefühl, setzte den Ball mit links unter die Latte.

Florian Wirtz setzt Aufwärtstrend weiter fort

Auch darüber hinaus machte Wirtz, der zuletzt im DFB-Team auftrumpfte, ein gutes Spiel und bestätigte damit den Aufwärtstrend, den er schon vor der Länderspielpause auch im Verein gezeigt hatte. Ob er möglicherweise bald sogar Carragher endgültig auf seine Seite zieht?

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Der ehemalige Abwehrspieler der Reds hatte sich in der Vergangenheit oft als Chefkritiker des deutschen Nationalspielers inszeniert, schimpfte im September beispielsweise über Wirtz' Leistung bei einem 1:0 in Bournemouth: "Wirtz war wieder einmal wirklich schlecht. Da ist einfach nichts. Da passiert überhaupt nichts." Er habe Sorge, meinte Carragher seinerzeit, dass "Wirtz seit seinem Wechsel nach Liverpool nicht nur einfach in schlechter Form ist. Ich glaube, dass das, was wir sehen, genau das ist, was er ist. Und ich habe mir schon vor etwa zwölf Monaten Sorgen um Wirtz gemacht."

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In der Schlussphase des Premier-League-Spiels gegen United am Sonntag krönte Wirtz, der zum Man of the Match gekürt wurde, seine Vorstellung mit dem Assist für den Treffer des eingewechselten Victor Munoz zum 4:0-Endstand. Mit einem schönen Steckpass hatte er den Spanier in Szene gesetzt. "Die Stimmung nach dem Spiel war so toll. Das werde ich genießen. Es ist einfach ein schöner Nachmittag", freute sich Wirtz nach Abpfiff bei Sky. "Ich fühle mich sehr gut. Aber das liegt auch daran, dass ich sich das Team weiterentwickelt und verbessert hat. Wenn man Teil davon ist, wird man auch selbst besser. Ich genieße es einfach."

Getty Images

Auch Daniel Sturridge lobt Florian Wirtz

Mit dem ehemaligen englischen Nationalstürmer Daniel Sturridge verteilte indes ein weiterer Ex-Liverpool-Star warme Worte an Wirtz. Der 23-Jährige beeindrucke unter anderem mit seiner Laufstärke, seinem guten Presssing, "aber jetzt sehen wir dazu auch noch, dass er sein wahres Spiel zusammenbringt. Ich glaube nicht, dass er schon sein Bestes zeigt. Aber er findet seinen Rhythmus und versteht immer besser, was es braucht, damit die Dinge laufen", so Sturridge.

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Sicherlich habe Bundestrainer Jürgen Klopp zuletzt positiv auf Wirtz eingewirkt, betonte der 37-Jährige, aber auch Liverpool-Coach Andoni Iraola verdiene für den Umgang mit dem ehemaligen Leverkusener Anerkennung. "Der Trainer hat viel Vertrauen in ihn bewiesen. Es gab immer wieder Fragezeichen, ob er denn wirklich gut genug sei. Ob er überhaupt spielen sollte. Aber jetzt zeigt er, was er wirklich drauf hat."

Wirtz mache langsam, aber sicher für alle ersichtlich, "warum sie so viel Geld für ihn bezahlt haben. Ich hoffe, dass er noch viel mehr solcher Leistungen für den Verein zeigt", so Sturridge.

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Wirtz, 2025 für 125 Millionen Euro Ablöse von Bayer Leverkusen nach Liverpool gewechselt, durchlebte eine durchwachsene Premieren-Saison an der Anfield Road. In der laufenden Spielzeit findet er sich nun immer besser zurecht und tritt seit Wochen in Topform auf, steht mittlerweile bei drei Toren und sechs Assists in 16 Saison-Einsätzen.