Ein böser Verdacht hat sich wohl bestätigt: Nick Woltemades Beziehung mit Newcastle United schwer beschädigt

Kurz vor Ende der Transferperiode machte die Nachricht die Runde, Juventus Turin beschäftige sich mit einer Ausleihe von Woltemade. Kurz darauf war der Wechsel des deutschen Nationalspielers zum italienischen Rekordmeister für die laufende Saison perfekt. Eine Kaufoption wurde nicht vereinbart. Woltemade kehrt also im Sommer 2027 nach England zurück, wo er einen Vertrag bis 2031 besitzt.

Der Deal kam durchaus überraschend zustande. Zwar wurde der 24-Jährige während der Sommertransferperiode mit Wechseln etwa zum BVB oder nach Barcelona in Verbindung gebracht, doch zuletzt schien es eher auf einen Verbleib des Stürmers bei den Magpies hinauszulaufen.

Laut der Sport Bild habe Woltemade selbst keinen Vereinswechsel angestrebt, doch soll er "stark verärgert" gewesen sein, als er sich zum Saisonstart im Heimspiel gegen den FC Liverpool auf der Ersatzbank wiederfand. Woltemade soll sich ernsthaft die Frage gestellt haben, ob er beim neuen Trainer Matthias Jaissle überhaupt eine Rolle spielen würde, zumal in dessen Spielweise mit vielen langen Bällen überhaupt nicht gefallen haben soll.

Newcastle arbeitet an Transfer "hinter Woltemades Rücken"

Laut des Berichts lag Woltemade mit seinem Verdacht wohl gar nicht mal so falsch. Jaissle soll mit den Leistungen seines deutschen Landsmannes in der Vorbereitung nicht zufrieden gewesen sein, schreibt die Sport Bild. Zudem habe der Verein "hinter Woltemades Rücken" versucht, einen Transfer voranzutreiben.

Daraus schien zunächst nichts zu werden, da der Spieler selbst gar nicht an einen Abschied aus Newcastle dachte. Die Wende soll mit Woltemades Verärgerung und dem Interesse von Juventus eingetreten sein.

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Woltemade debütiert für Juve: Nur Backup für Kolo Muani?

Für die Italiener debütiert der Ex-Stuttgarter am vergangenen Wochenende in der Serie A beim Topspiel gegen die AC Mailand. Woltemade wurde für die Schlussviertelstunde eingewechselt und half den Bianconeri dabei, aus einem 0:1 noch ein 1:1 zu machen. Seine Aussichten auf einen Stammplatz unter Trainer Luciano Spalletti sind derzeit schwer zu bewerten. Dieser setzt im Sturm auf den früheren Frankfurter Randal Kolo Muani, der aktuell aber nicht zu überzeugen weiß.

Im Sommer 2025 wechselte Woltemade unter großem Tamtam für 75 Millionen Euro nach Newcastle, nachdem sich zuvor der FC Bayern und der VfB Stuttgart lange um den langen Stürmer gestritten hatten.

Bei den Magpies erwischte Woltemade unter Trainer Eddie Howe einen großartigen Einstand mit vier Toren bei seinen ersten fünf Einsätzen in der Premier League. Mit der Zeit ließen seine Leistungen aber nach und Woltemade verlor seinen Stammplatz. In bislang 53 Pflichtspielen für Newcastle in allen Wettbewerben kam er auf elf Tore und sechs Assists.



