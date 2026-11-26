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Santiago Sandoval weckt offenbar bei mehreren namhaften europäischen Klubs Interesse. Bemüht sich auch der BVB möglicherweise um den Mexikaner?

Borussia Dortmund hat derzeit offenbar ein Mittelfeldtalent aus Mexiko im Auge. Das berichtet Fussballtransfers.

Demnach geht es dabei um Santiago Sandoval vom mexikanischen Spitzenklub Deportivo Guadalajara. Der BVB beobachte den 19-Jährigen, der laut Bericht auch bei der PSV Eindhoven, dem FC Porto sowie weiteren Vereinen aus den Niederlanden, Portugal, Belgien und Italien Interesse wecken soll.

Sandoval steht in Guadalajara zwar noch bis 2029 unter Vertrag, laut Fussballtransfers verfügt er aber über eine Ausstiegsklausel. Mittels derer könnte der BVB den mexikanischen Nationalspieler angeblich für eine Ablöse zwischen zwölf und 14 Millionen Euro verpflichten.

Getty Images

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Sandoval ist offensiver Mittelfeldspieler, könnte im BVB-System von Trainer Niko Kovac allen voran eine der beiden Halbpositionen hinter der Sturmspitze besetzen. Konkrete Schritte sollen die Dortmunder allerdings noch nicht unternommen haben.

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Ex-Barca-Star und Trainer von Sandoval schwärmt: "Ein Spieler, wie es ihn nicht jedes Jahr gibt"

Sandoval ist bereits Stammspieler bei Guadalajara, kam diese Saison bisher auf fünf Tore und einen Assist in 14 Einsätzen. Mit dem ehemaligen argentinischen Nationalspieler Gabriel Milito hat Sandoval einen Trainer, der als Spieler viel Erfahrung im europäischen Spitzenfußball sammeln konnte. Unter anderem spielte der Innenverteidiger einige Jahre lang für den FC Barcelona, mit dem er 2011 die Champions League gewann.

Und Milito hält große Stücke auf Sandoval: "Er ist ein außergewöhnlicher Spieler. Ein Spieler, der sich von anderen abhebt und wie es ihn nicht jedes Jahr gibt. Es dauert lange, bis solche Spieler auftauchen", schwärmte der Argentinier von seinem Top-Talent, das seit Ende September A-Nationalspieler ist.

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Beim 1:1 im Testspiel gegen Peru feierte er sein Debüt für Mexiko, mittlerweile hat Sandoval fünf Länderspiele absolviert (ein Assist).