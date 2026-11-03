Ajax Amsterdams Technischer Direktor Jordi Cruyff ist begeistert von der Verpflichtung Julian Brandts. Den Ex-Profi freut nicht nur die spielerische Klasse des deutschen Neuzugangs, sondern auch das Zustandekommen von dessen Verpflichtung im Sommer.

In der TV-Sendung 'Rondo' auf Ziggo Sport wurde Cruyff gefragt, welcher Transfer zur laufenden Saison ihn mit besonders viel Stolz erfülle. Zunächst wich er aus und antwortete: "Wenn ich über einen Spieler spreche, verschweige ich praktisch die anderen. Das finde ich nicht angemessen."

Trotzdem geriet er kurz darauf ins Schwärmen: "Aber worüber ich mich wirklich gefreut habe, war Brandt. Wie das passiert ist! Niemand wusste etwas. Absolut niemand!" Er sei damals mit dem Auto über die Grenze nach Deutschland gefahren, um Brandt endgültig vom ablösefreien Transfer zum Rekordmeister der Eredivisie zu überzeugen und hatte Erfolg.

Die Vollzugsmeldung gab es schließlich an einem Freitag, das sei für ihn das Tüpfelchen auf dem i gewesen: "Das ist doch sozusagen der Happy Day der Woche. Die Leute gingen essen und plötzlich kriegten sie die Nachricht, dass Brandt zu Ajax kommt. Und wunderten sich: 'Hey, davon haben wir gar nichts mitbekommen. Wie ist das möglich?'"

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Dass es gelungen sei, vom bevorstehenden Transfer nichts an die Öffentlichkeit dringen zu lassen, habe er "einfach wichtig" gefunden, so Cruyff.

Julian Brandt wechselte vom BVB zu Ajax Amsterdam

In der Tat kam Brandts Wechsel zu Ajax im Sommer überraschend. Relativ früh war klar, dass der 48-fache deutsche Nationalspieler (drei Tore für den DFB) seinen langjährigen Arbeitgeber BVB mit auslaufendem Vertrag verlassen wird. Brandt ließ sich anschließend Zeit mit der Wahl seines neuen Klubs, wenngleich die Gerüchteküche brodelte. Meist wurde der offensive Mittelfeldmann allerdings mit Vereinen aus Italien, Spanien oder England in Verbindung gebracht. Von Ajax war bis zum 31. Juli, dem Tag der Verkündung, nicht die Rede.

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Brandt unterschrieb einen bis 2029 gültigen Vertrag. Für ihn läuft es sportlich in Amsterdam sehr gut. Er ist absoluter Stammspieler und Leistungsträger in der Mannschaft von Cheftrainer Michel. Nach 17 Pflichtspielen steht er bei acht Toren und zwei Assists. Allerdings verletzte er sich am Wochenende beim 1:0-Erfolg gegen Alkmaar ohne Einwirkungen eines Gegenspielers und droht nun erstmal auszufallen.

Nach einem etwas holprigen Start in diese Saison läuft es für Ajax, das im Sommer unter anderem noch Brandts Landsmänner Marc-Andre ter Stegen und Thilo Kehrer sowie 19,5-Millionen-Euro-Stürmer Marcos Leonardo verpflichtete, mittlerweile rund: In der Liga ist der Klub seit sieben Partien unbesiegt und auf Tabellenplatz zwei geklettert. Der Rückstand auf Erzrivale Feyenoord an der Spitze beträgt einen Zähler.