"Eigentlich ja": Ex-Spieler Ryan Gravenberch wirft FC Bayern vor, Versprechen nicht eingehalten zu haben

Der Mittelfeldspieler kam beim FC Bayern nicht wirklich zum Zug. Das änderte sich nun bei Liverpool.

WAS IST PASSIERT? Ryan Gravenberch ist überzeugt davon, dass der Wechsel vom FC Bayern zum FC Liverpool im September die richtige Entscheidung war.

Dies geht aus einem Interview des Niederländers vor dem Ligaspiel gegen den FC Luton hervor, in dem er Jürgen Klopp unter anderem dafür lobte, seine Versprechen besser zu halten als der FCB.

WAS WURDE GESAGT? "Eigentlich ja": Mit diesen Worten und einem Lachen im Gesicht antwortete der 21-Jährige im Interview mit dem niederländischen TV-Sender Viaplay auf die Frage, ob Klopp seine Versprechen besser gehalten habe als der FC Bayern. "Ich habe die Spielminuten bekommen, mit denen ich gerechnet hatte", fügte er hinzu.

In einem Telefonat habe Klopp bekundet, Gravenberch langsam aufbauen zu wollen und ihm Chancen versprochen. "Das war das Wichtigste, was ich wollte", so Gravenberch.

Der Deutsche selbst zeigt sich ebenfalls zufrieden über seinen Neuzugang. "Ich mag ihn als Jungen und Spieler sehr. Es ist wirklich schön zu sehen, wie er beginnt, wieder an sich zu glauben", sagte Klopp.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Gravenberch war im Juli 2022 für 18,5 Millionen Euro von Ajax Amsterdam an die Isar gewechselt, konnte sich dort im zentralen Mittelfeld gegen Konkurrenten wie Joshua Kimmich und Leon Goretzka jedoch nie durchsetzen. Bei Liverpool bekommt der Niederländer nun regelmäßig Spielzeit. In insgesamt elf Pflichtspielen stand er sechsmal von Beginn an auf dem Platz.