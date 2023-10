"Ehrliche und wahnsinnige Bestätigung!" Mats Hummels reagiert auf DFB-Nominierung

Nach über zwei Jahren ist Mats Hummels zurück beim DFB-Team. Seine Reaktion fällt entsprechend erfreut aus.

WAS IST PASSIERT? Bundestrainer Julian Nagelsmann holte Mats Hummels nach über zwei Jahren zurück in den Kader der deutschen Nationalmannschaft. Der BVB-Verteidiger äußerte sich nun zu seiner Nominierung.

WAS WURDE GESAGT? "Es ist eine wahnsinnige und richtig schöne Bestätigung für das, was ich auf dem Platz mache und dafür, dass das auf dem Platz noch so funktioniert", sagte Hummels in einer Videobotschaft auf Instagram.

Er sei "sehr froh, wieder zurück beim Team zu sein" und freue sich, "wie viele Leute sich da ehrlich und authentisch für mich freuen", meinte der 34-Jährige weiter.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

WAS IST DER HINTERGRUND? Hummels war zuvor von Bundestrainer Julian Nagelsmann ins DFB-Aufgebot für die anstehende USA-Reise berufen worden. Am 14. Oktober spielt die deutsche Auswahl in East Hartford gegen die USA, am 17. Oktober in Philadelphia gegen Mexiko.

Der letzte Auftritt des BVB-Profis im Trikot der Nationalmannschaft liegt bereits über zwei Jahre zurück. Letztmals stand der gebürtige Bergisch Gladbacher am 29. Juni 2021 - damals noch unter Joachim Löw - bei der 0:2-Niederlage im EM-Achtelfinale gegen England für Deutschland auf dem Platz.

Hummels, dessen Vertrag in Dortmund im Sommer 2024 ausläuft, absolvierte in der laufenden Saison bisher acht Pflichtspiele für die Borussia. Dabei gelangen zwei Treffer, beide beim 4:2-Sieg beim SC Freiburg.