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cristiano ronaldoGetty Images
Jochen Tittmar

Ehre für Cristiano Ronaldo: Portugal umgeht Regularien bei CR7-Nummer mit besonderem Trick

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Der portugiesische Verband hat das Design von Cristiano Ronaldos Rückennummer 7 so geändert, dass es künftig denselben Schriftzug nicht mehr geben wird.

Mit einem zusätzlichen Querstrich in der Ziffer sorgt die Federacao Portuguesa de Futebol (FPF) dafür, dass sich die künftige Beflockung deutlich von der Typografie unterscheidet, die über mehr als 20 Jahre hinweg mit Ronaldo verbunden war.

Da die Regularien eine offizielle Sperrung von Rückennummern bei Nationalmannschaften untersagen, umgingen die Verantwortlichen dieses Verbot durch eine kreative Anpassung des Layouts. Die Ziffer wird zwar weiterhin im Kader vergeben, doch die exakte Darstellung während der Ära Cristiano Ronaldo bleibt exklusiv dem ehemaligen Kapitän vorbehalten.

In einer Stellungnahme begründete der Verband diesen Schritt mit der historischen Tragweite des Superstars für den Fußball des Landes. "Dies ist eine weitere Möglichkeit, die Bedeutung einer solch besonderen Nummer zu verewigen und das Vermächtnis zu würdigen, für das sie steht", teilte der Verband mit. "Ab heute sehen wir also eine andere 7 auf dem Trikot - doch mit demselben Wesenskern und demselben Stolz. Die bisherige Nummer bleibt dabei als Symbol für eine Geschichte bewahrt, die niemals in Vergessenheit geraten wird."

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Die Maßnahme erfolgt nur wenige Wochen nach dem Ende einer beispiellosen Laufbahn auf internationaler Bühne. Anfang November hatte der inzwischen 41-Jährige nach 23 Jahren seinen Abschied aus der Selecao verkündet.

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Dem Rücktritt war zuvor ein öffentlich ausgetragenes Zerwürfnis mit Nationaltrainer Jorge Jesus vorausgegangen, das die letzten Wochen von Ronaldos Zeit im Nationalteam überschattete. Trotzdem bleibt die sportliche Bilanz des Routiniers unerreicht: Mit 234 Einsätzen und 146 erzielten Treffern führt Ronaldo sowohl die Liste der Rekordspieler als auch die der besten Torschützen in der Geschichte eines Verbandes mit großem Abstand an.

Während seiner über zwei Jahrzehnte andauernden Zeit im Trikot seines Heimatlandes prägte er die erfolgreichste Phase des portugiesischen Fußballs. Nach Jahren ohne großen Titel führte er die Auswahl 2016 zum Gewinn der Europameisterschaft und legte anschließend mit den Triumphen in der Nations League in den Jahren 2019 sowie 2025 zwei weitere internationale Trophäen nach.

Geschrieben vonJochen Tittmar

Reporter SPOX und GOAL DE

📝 Mein beruflicher Werdegang:

Ich wusste sehr lange Zeit nicht, womit ich einmal mein Geld verdienen möchte - zahlreiche Berufe ausschließen konnte ich aber locker. Nach meinem Studium der französischen sowie englischen Literatur und Sprache an der Universität Konstanz hatte ich im Oktober 2007 das Glück, ein Praktikum in der Online-Redaktion des kicker in Nürnberg zu bekommen. Dort stand nach Tag eins fest: Sport-Redakteur soll's sein! Im Februar 2008 wechselte ich als erster Praktikant außerhalb der Gründungscrew zu SPOX nach München. Ein halbes Jahr später wurde ich fester freier Mitarbeiter, ab 2010 folgte (endlich) das Volontariat, 2012 dann die Festanstellung als Redakteur.

🎯 Meine Kerngebiete:

Berichterstattung über Borussia Dortmund

Interviews mit aktuellen und ehemaligen Fußball-Protagonisten

Artikel über aktuelle und ehemalige Fußball-Protagonisten oder -klubs

Wie ich zum Fußball gekommen bin:

Mein Vater war fußballbegeistert und tat das einzig Richtige: Er infizierte von Beginn an auch den Sohn damit. Da wir ein kicker-Abo besaßen, las ich von klein auf über die Bundesliga und den internationalen Fußball. Jahrelang verpasste ich kein Tor in der Sportschau, ab 1991 kamen auch erste Stadionbesuche dazu. Dass mich meine Eltern zum WM-Finale 1990 ins Bett schickten, ist heute noch hitziger Streitpunkt. Kurz darauf schloss ich mich dem großartigen SV Nufringen an und kickte als lauffauler (andere über Tittmar), technisch hoch begabter (Tittmar über Tittmar) Zehner mit der Nummer 6 selbst viele Jahre.

🌟 Meine liebsten Fußball-Momente:

Ich leide unter chronischem Fernweh und kombiniere daher seit Jahren beide Leidenschaften: Reisen und dabei Fußball gucken. Ein neues Reiseziel gepaart mit einem unbekannten Stadion - das hat sich mit den Jahren fast schon zur Sucht ausgeweitet.

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