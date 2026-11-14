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Der portugiesische Verband hat das Design von Cristiano Ronaldos Rückennummer 7 so geändert, dass es künftig denselben Schriftzug nicht mehr geben wird.

Mit einem zusätzlichen Querstrich in der Ziffer sorgt die Federacao Portuguesa de Futebol (FPF) dafür, dass sich die künftige Beflockung deutlich von der Typografie unterscheidet, die über mehr als 20 Jahre hinweg mit Ronaldo verbunden war.

Da die Regularien eine offizielle Sperrung von Rückennummern bei Nationalmannschaften untersagen, umgingen die Verantwortlichen dieses Verbot durch eine kreative Anpassung des Layouts. Die Ziffer wird zwar weiterhin im Kader vergeben, doch die exakte Darstellung während der Ära Cristiano Ronaldo bleibt exklusiv dem ehemaligen Kapitän vorbehalten.

In einer Stellungnahme begründete der Verband diesen Schritt mit der historischen Tragweite des Superstars für den Fußball des Landes. "Dies ist eine weitere Möglichkeit, die Bedeutung einer solch besonderen Nummer zu verewigen und das Vermächtnis zu würdigen, für das sie steht", teilte der Verband mit. "Ab heute sehen wir also eine andere 7 auf dem Trikot - doch mit demselben Wesenskern und demselben Stolz. Die bisherige Nummer bleibt dabei als Symbol für eine Geschichte bewahrt, die niemals in Vergessenheit geraten wird."

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Die Maßnahme erfolgt nur wenige Wochen nach dem Ende einer beispiellosen Laufbahn auf internationaler Bühne. Anfang November hatte der inzwischen 41-Jährige nach 23 Jahren seinen Abschied aus der Selecao verkündet.

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Dem Rücktritt war zuvor ein öffentlich ausgetragenes Zerwürfnis mit Nationaltrainer Jorge Jesus vorausgegangen, das die letzten Wochen von Ronaldos Zeit im Nationalteam überschattete. Trotzdem bleibt die sportliche Bilanz des Routiniers unerreicht: Mit 234 Einsätzen und 146 erzielten Treffern führt Ronaldo sowohl die Liste der Rekordspieler als auch die der besten Torschützen in der Geschichte eines Verbandes mit großem Abstand an.

Während seiner über zwei Jahrzehnte andauernden Zeit im Trikot seines Heimatlandes prägte er die erfolgreichste Phase des portugiesischen Fußballs. Nach Jahren ohne großen Titel führte er die Auswahl 2016 zum Gewinn der Europameisterschaft und legte anschließend mit den Triumphen in der Nations League in den Jahren 2019 sowie 2025 zwei weitere internationale Trophäen nach.