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rooney(C)Getty Images

"Egoistische Babys!" Legende von Manchester United knöpft sich Bruno Fernandes und Lisandro Martinez vor

Premier League
Manchester United
L. Martinez
B. Fernandes
M. Carrick

Manchester Uniteds Klublegende Wayne Rooney hat die aktuelle Mannschaft des englischen Topklubs harsch kritisiert.

"Diese Spieler sind egoistisch. Sie kümmern sich nicht um ihre Mannschaftskameraden, nicht um den Trainer, den Stab oder die Fans – sie kümmern sich nur um sich selbst", sagte der ehemalige Nationalspieler Englands im Podcast "The United Stand" angefressen von der Kritik der Spieler nach den jüngsten Niederlagen.

Nach der 1:4-Pleite in der Champions League gegen Como 1907 hatte Kapitän Bruno Fernandes die Taktik von Teammanager Michael Carrick bemängelt, United müsse "mutiger" spielen. Zuvor hatte Innenverteidiger Lisandro Martínez öffentlich die Stärke des Kaders hinterfragt. Rooney passte das gar nicht.

"Als Martinez sich äußerte, habe ich gesagt, das sei ein absoluter Albtraum, weil es die Mannschaft zerreißen wird. Das war der Anfang. Wir haben es jetzt bei Bruno gesehen, und man wird es bei weiteren Spielern sehen, denn diese Spieler wollen keine Verantwortung übernehmen", sagte er.

In der Liga hat ManUnited den Saisonstart verpatzt und liegt nur auf Platz 13. Nach der Pleite in Italien hatte auch die einheimische Presse kein gutes Haar am 20-maligen Meister gelassen.Rooney stört sich vor allem am Umgang der Spieler mit der Krise. "Wenn sie nicht das bekommen, was ihnen zusteht, benehmen sie sich wie Babys, werfen einfach ihr Spielzeug aus dem Kinderwagen und schieben die Schuld auf jeden anderen außer sich selbst", sagte der 40-Jährige.

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