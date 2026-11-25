So seht ihr Egnatia gegen Lincoln Red Imps FC mit einem VPN

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. Aktiviert das VPN und verbindet euch mit dem ausgewählten Server, um euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besucht den offiziellen Rechteinhaber. Ruft die Website des Sportsenders auf, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

Conference League - Spielwoche 4 26. Nov. 2026 - 12:45 Stadiumi Egnatia Rrogogzhine

Egnatia empfängt Lincoln Red Imps im Stadiumi Egnatia in Rrogozhine zu einem Spiel der Conference League.

Beide Teams stehen in der unteren Hälfte der Ligaphasen-Tabelle. Egnatia belegt Platz 26, der Meister aus Gibraltar Platz 22.

Die von Nevil Dede trainierte Mannschaft von Egnatia reist nach einem Rückschlag an. Am 20. November verlor sie in der Kategoria Superiore mit 0:1 gegen Skenderbeu, nachdem sie zuvor im Europapokal Universitatea Craiova mit 0:2 unterlegen war.

Dass die Gastgeber offensiv gefährlich sein können, haben sie zuletzt gezeigt. Anfang November schlugen sie Vora mit 5:1 und gewannen drei ihrer letzten fünf Spiele.

Lincoln Red Imps, trainiert von Juanma Pavon, reist mit einer deutlich besseren Form in der heimischen Liga an. Die Gäste haben ihre letzten fünf Spiele allesamt gewonnen, zuletzt mit 3:1 gegen Bruno's Magpies in der National League.

Auch im Europapokal gelang den Gästen ein Erfolg, auf dem sie aufbauen können. Am 5. November besiegten sie Hajduk Split in der Conference League mit 1:0.

Hier erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst, um das Spiel zu verfolgen.

Teamnews und Kader