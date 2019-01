Eden Hazard vom FC Chelsea ist seit Samstag gemeinsam mit Barcelonas Superstar Lionel Messi der einzige Spieler, der bei Toren und Assists in der Saison 2018/19 jeweils einen zweistelligen Wert erreicht hat.

Durch eine weitere Torvorlage, die dem belgischen Nationalspieler im Heimspiel seiner Blues gegen Newcastle United (2:1) gelang, hat Hazard nun zehn Treffer und zehn Assists auf dem Konto.

Damit ist der offensive Mittelfeldspieler neben dem Argentinier Messi einer von zwei Akteuren, die in den fünf europäischen Top-Ligen diese Marke in der laufenden Saison bereits geknackt haben.

10+ - Eden Hazard (10 goals and 10 assists) is one of two players in the Top 5 European Leagues to have both scored and assisted 10 or more goals in league play this season - the other is Lionel Messi (16 goals and 10 assists). Phenom. pic.twitter.com/5F1ZWFiYi5 — OptaJoe (@OptaJoe) 12. Januar 2019