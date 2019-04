FC Chelsea kämpft um von Real Madrid umworbenen Eden Hazard: "100 Millionen Pfund sind noch zu wenig"

Eden Hazard führte den FC Chelsea am Montagabend zum Sieg über West Ham United. Anschließend dementierte er Gerüchte um eine Einigung mit Real Madrid.

Eden Hazard vom hat nach seinem Doppelpack gegen West Ham United (2:0) eine Einigung mit dementiert. Trainer Maurizio Sarri will derweil um den Belgier kämpfen, der eine Entscheidung für das Saisonende angekündigt hat.

Erlebe die Premier League live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

"Sie liegen falsch", sagte Hazard über die Gesänge einiger West-Ham-Fans, laut denen er zu Real wechselt. Ein Bekenntnis zu Chelsea wollte der Flügelspieler aber auch nicht abgeben: "Aktuell bin ich auf Chelsea fokussiert. Das gilt bis zum Ende der Saison. Wir haben noch eine Menge zu tun. Dann werden wir sehen."

Chelsea: Maurizio Sarri kündigt Kampf um Eden Hazard an

Der Flirt zwischen dem Belgier und Real Madrid intensivierte sich zuletzt, eine Verlängerung des bis 2020 laufenden Vertrages an der Stamford Bridge lässt weiter auf sich warten. Entsprechend könnte Chelsea im Sommer zum Verkauf gezwungen sein, das Risiko eines ablösefreien Wechsels wäre zu groß.

Angesichts derartiger Leistungen wie gegen West Ham ist Trainer Maurizio Sarri aber nicht bereit, den Abgang Hazards einfach hinzunehmen: "Wir können es uns nicht leisten, ihn zu verlieren. Es ist unmöglich, einen anderen Hazard zu finden. Es gibt keinen anderen Hazard, sein Level ist so hoch zur Zeit."

Bei Sky Sports gefragt, ob 100 Millionen Pfund (etwa 116 Millionen Euro) eine angemessene Ablöse für den WM-Dritten sei, meinte Sarri: "Bei diesem Transfermarkt ist das zu günstig. Ich kenne mich nicht aus, aber es ist sehr schwierig, Hazard durch einen anderen Spieler zu ersetzen. Wir versuchen, ihn zu überzeugen. Aber das ist nicht einfach."

FC Chelsea wurde mit einer Transfersperre belegt

Er müsse schon mit zwölf Spielern auflaufen, um einen möglichen Verlust der Qualitäten des 28-Jährigen auffangen zu können, so Sarri: "Der Klub will ihn nicht verkaufen. Aber wir haben größten Respekt für seine Entscheidung, denke ich. Er geht nächste Saison in sein letztes Vertragsjahr."

Der Ex-Napoli-Coach kündigte an, Hazard "auf jede mögliche Art" überzeugen zu wollen. Das dürfte nicht zuletzt deshalb Priorität haben, weil Chelsea mit einer Sperre durch die FIFA belegt wurde. Die Registrierung von neuen Spielern ist zumindest im Sommer sowie im Winter 19/20 nicht möglich.