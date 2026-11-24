So seht Ihr Ecuador U17 gegen Südkorea U17 mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und ladet die App auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Ecuador U17 trifft in der Gruppe B der U17-WM auf Südkorea U17. Die Koreaner stehen an der Tabellenspitze, Ecuador liegt einen Platz dahinter.

Ecuador ist solide ins Turnier gestartet. Nach einem 1:0 zum Auftakt gegen Neukaledonien U17 spielte das Team am 22. November gegen Uganda U17 0:0.

Damit steht Ecuador auf Platz zwei der Gruppe. Ein gutes Ergebnis gegen den Tabellenführer würde die Position stärken.

Südkorea reist in starker Form an. Auf ein 3:0 zum Auftakt gegen Uganda U17 folgte am 22. November ein 6:0 gegen Neukaledonien U17.

In diesen beiden Siegen erzielte das Team neun Tore und kassierte keines. Mit entsprechendem Selbstvertrauen geht es in dieses Spiel.

Ecuadors Defensive stand bei diesem Turnier bislang sicher und blieb in beiden Spielen ohne Gegentor. Südkoreas Angriff war deutlich torgefährlicher. Dieser Gegensatz verspricht ein sehenswertes Spiel.

Hier erfahrt Ihr alles Wissenswerte zum Spiel.

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