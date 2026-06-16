Ecuador gegen Curaçao – Vorschau auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Alles, was Sie wissen müssen

Weltmeisterschaft - WM Gruppe E Kansas City Stadium

Das Spiel Ecuador gegen Curaçao beginnt am 20. Juni 2026 um 20:00 Uhr EST.

Hintergrund und Einblicke zum ersten Spieltag

Curaçao verlor 1:7 gegen Deutschland. Nun bereitet sich die kleinste WM-Nation auf das Duell mit Ecuador vor, das zum Auftakt 0:1 gegen die Elfenbeinküste verlor.

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Ecuadors Schlüsselspieler und Trainer

Ecuadors neue Stärke ist die defensive Organisation. PSG-Star Pacho und Arsenals Piero Hincapie, die sich im Champions-League-Finale begegneten, bilden die Basis der Viererkette des argentinischen Trainers Sebastián Beccacece. Er übernahm 2024 das Ruder und ist bekannt für sein hohes Pressing und seine lebhaften Einlagen an der Seitenlinie. Unter seiner Leitung will Ecuador den Ballbesitz kontrollieren und hinten sicher stehen. Mit Moises Caicedo von Chelsea hat Ecuador einen starken Box-to-Box-Mittelfeldspieler.

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Schlüsselspieler und Trainer von Curaçao

Der erfahrene niederländische Trainer Dick Advocaat führt die Inselnation bei ihrem WM-Debüt. Gervane Kastaneer war mit fünf Toren der wichtigste Spieler in der Qualifikation, Leandro Bacuna, früher bei Aston Villa, lieferte drei Vorlagen. In Amerika müssen sie vermutlich pragmatisch agieren, und Torhüter Eloy Room dürfte viel zu tun bekommen. Der frühere Man-United-Profi Tahith Chong könnte ebenfalls für Aufsehen sorgen.

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Ecuadors 26-köpfiger Kader

Torhüter: Hernan Galindez (Huracan), Moises Ramirez (Kifisia), Gonzalo Valle (LDU Quito).

Verteidiger: Piero Hincapie (Arsenal), Willian Pacho (Paris St-Germain), Pervis Estupinan (AC Mailand), Felix Torres (Internacional), Joel Ordonez (Club Brügge), Jackson Porozo (Tijuana), Angelo Preciado (Atletico Mineiro).

Mittelfeld: Moises Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atlético Mineiro), Kendry Paez (River Plate, leihweise von Chelsea), Pedro Vite (UNAM), Jordy Alcivar (Independiente del Valle), Denil Castillo (Midtjylland), Yaimar Medina (Genk).

Stürmer: Enner Valencia (Pachuca), Kevin Rodriguez (Union Saint-Gilloise), Jordy Caicedo (Huracán), Nilson Angulo (Sunderland), Anthony Valencia (Antwerpen), Jeremy Arevalo (Stuttgart).

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26-köpfiger Kader von Curaçao

Torhüter: Tyrick Bodak (SC Telstar), Trevor Doornbusch (VVV-Venlo), Eloy Room (Miami FC).

Verteidiger: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Jurien Gaari (Abha Club), Armando Obispo (PSV Eindhoven), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam).

Mittelfeldspieler: Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Igdir), Livano Comenencia (FC Zürich), Kevin Felida (FC Den Bosch), Ar'Jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (SC Telstar), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk).

Stürmer: Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Brandley Kuwas (FC Volendam), Jürgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha (SK Beveren).

Team-News & Kader

Ecuador trainiert Sebastián Beccacece. Verletzungen oder Sperren sind für La Tri vor diesem Spiel nicht bestätigt. Eine voraussichtliche Aufstellung liegt noch nicht vor. Kurz vor Anpfiff folgen aktuelle Informationen.

Auch Curaçaos Cheftrainer Dick Advocaat hat seine Startelf für das Spiel in Kansas City noch nicht bestätigt. Informationen zu Verletzungen, Sperren oder der voraussichtlichen Aufstellung liegen nicht vor. Schauen Sie kurz vor dem Anpfiff wieder vorbei, um die neuesten Updates zu erhalten.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Ecuador geht mit zwei Siegen, zwei Remis und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen in die Partie. Zuletzt verlor die Mannschaft am 14. Juni beim WM-Auftakt 0:1 gegen die Elfenbeinküste, womit eine lange Serie ohne Pleite endete. Davor besiegte La Tri Guatemala 3:0 und Saudi-Arabien 2:1 in Tests. Im März spielte die Auswahl zweimal 1:1 gegen die Niederlande und Marokko. In diesen fünf Spielen erzielte Ecuador acht Tore und kassierte vier.

Curaçao gewann nur eines der letzten fünf Spiele. Der einzige Erfolg war ein 4:0 im Test gegen Aruba am 7. Juni, umrahmt von vier Niederlagen. Deutschland besiegte die Auswahl zum Turnierauftakt 7:1, zuvor hatte Schottland 4:1 und Australien 5:1 gewonnen. Eine 0:2-Niederlage gegen China im März schloss die Serie von fünf Spielen ab. Curaçao erzielte in diesen fünf Spielen sechs Tore und kassierte 19 Gegentreffer.

Bilanz der direkten Begegnungen

Die verfügbaren Daten zeigen keine bisherigen Begegnungen zwischen Ecuador und Curaçao. Das Spiel am 20. Juni 2026 wird das erste Aufeinandertreffen der beiden Nationen auf jeglicher Ebene sein.

Tabelle

In Gruppe E belegt Ecuador vor dem Duell Platz drei, Curaçao Platz vier.