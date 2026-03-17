EA FC 27: Die wichtigsten Infos zu Erscheinungsdatum, Gerüchten und mehr

EA FC 27 ist der nächste Teil von EAs Flaggschiff-Fußballspielreihe, und die Vorfreude in der Community steigt bereits. Mit neuen Features, einem bestätigten weltweiten Veröffentlichungstermin und Gerüchten über einen möglichen Open-World-Modus – hier ist alles, was wir bisher über EA FC 27 wissen.

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EA FC 27 Erscheinungsdatum und Plattformen

EA FC 27 wird voraussichtlich am 25. September 2026 weltweit auf allen großen Spielplattformen erscheinen. Dazu gehören PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC (über EA App, Steam und Epic Games) sowie Amazon Luna.

Vorbestellungen für FC 27 werden voraussichtlich einige Monate vor dem Start möglich sein, wobei für Ultimate- und Sondereditionen in der Regel ein früher Zugang verfügbar ist. Spieler, die sich frühzeitig entscheiden, erhalten oft Bonus-Inhalte im Spiel wie FC-Punkte, exklusive Gegenstände und andere Fortschrittsvorteile.

Was ist neu in EA FC 27

EA hat noch nicht alle Details bekannt gegeben, doch eine Kombination aus bestätigten Informationen und glaubwürdigen Gerüchten zeichnet ein Bild davon, was man von FC 27 erwarten kann:

Open-World-Modus – "FC The Grounds"

Die vielleicht am meisten diskutierte Neuerung ist ein möglicher Open-World-Modus, der Berichten zufolge von EA als "FC The Grounds" markenrechtlich geschützt wurde – ein erkundbarer Hub, in dem Spieler herumlaufen, sozial interagieren und auf Spiele und Minispiele zugreifen können.

Dieser Modus soll von Hub-Umgebungen in anderen Sporttiteln inspiriert sein und es den Spielern ermöglichen, herumzustreifen, an lockeren Fußballaktivitäten teilzunehmen, an Herausforderungen teilzunehmen und ihren virtuellen Avatar individuell anzupassen.

Weiterentwicklung gegenüber FC 26

EA FC 27 wird voraussichtlich auf den Grundlagen von FC 26 aufbauen, das Gameplay-Voreinstellungen, Spieler-Archetypen und erweiterte soziale Modi eingeführt hat. FC 27 wird wahrscheinlich das Kern-Gameplay verfeinern und gleichzeitig die Live-Service-Funktionen und die soziale Interaktivität ausbauen.

Trailer und Cover-Star

EA hat den Gameplay-Trailer oder den Cover-Athleten für FC 27 noch nicht offiziell vorgestellt, aber es ist zu erwarten, dass beides im Sommer 2026 im Rahmen von EAs jährlicher Präsentation veröffentlicht wird. Die Berichterstattung umfasst in der Regel erste Gameplay-Aufnahmen, detaillierte Einblicke in die Features und Einzelheiten zu neuen Modi. (Noch keine offizielle Quelle)

Beste Teams und Spieler in FC 27

Offizielle Bewertungen und Vereinsdetails für FC 27 wurden noch nicht öffentlich bestätigt, aber basierend auf FC 26 und der aktuellen Form in der Realität wird erwartet, dass folgende Teams eine starke Rolle spielen werden:

Top-Vereine – Spitzenklubs wie Real Madrid, PSG, FC Bayern München, Manchester City, Barcelona, Arsenal und Liverpool werden wahrscheinlich zu den bestbewerteten Vereinen im Spiel gehören.

Starspieler – Spieler wie Kylian Mbappe, Erling Haaland, Jude Bellingham, Vinicius Jr. und Lamine Yamal dürften zu den Elite-Talenten in FC 27 gehören.

Diese Vereine und Spieler überzeugen durch ihre Kaderdichte, ihren Ruf und ihre Leistungen in der Realität und erhalten deshalb durchweg hohe Bewertungen – Faktoren, die sich häufig direkt in ihrer Spielstärke widerspiegeln.

Spielmodi und Spielerlebnis

EA FC 27 bietet eine umfassende Auswahl an Spielmodi, die Fans von der Reihe gewohnt sind:

Football Ultimate Team (FUT) – Stelle deine Traummannschaft zusammen und tritt online an.

– Stelle deine Traummannschaft zusammen und tritt online an. Karrieremodus & Manager-Modus – Führe Vereine oder Spieler durch taktische Spielzeiten.

– Führe Vereine oder Spieler durch taktische Spielzeiten. Vereine & Matchplay – Soziales und kompetitives Spiel mit Freunden oder Rivalen.

– Soziales und kompetitives Spiel mit Freunden oder Rivalen. "FC The Grounds" – Sollte sich dies bestätigen, könnte dies eine völlig neue Art darstellen, Fußball jenseits traditioneller Spiele zu genießen.

Gerüchten zufolge wird "The Grounds" die bestehenden Modi nicht ersetzen, sondern diese ergänzen und den Spielern einen sozialen Raum bieten, in dem sie Fußballinhalte auf neue Weise entdecken und erleben können.

Gerüchte und Konkurrenz

Während sich EA FC 27 zu einer bedeutenden Veröffentlichung entwickelt, taucht neue Konkurrenz auf. Berichten zufolge befindet sich ein brandneuer FIFA-Titel von Netflix Games in Zusammenarbeit mit Delphi Interactive in der Entwicklung – der Start ist für kurz vor der Weltmeisterschaft 2026 geplant –, was auf eine erneute Rivalität im Bereich der Fußballspiele hindeutet.

Dieses Netflix-Projekt unter der Leitung des Branchenveteranen Julien Merceron zielt darauf ab, die FIFA-Reihe "neu zu erfinden", und könnte eine Alternative zu EAs langjähriger Dominanz bieten.

Was das für die Fans bedeutet

EA FC 27 entwickelt sich zu einer der bedeutendsten Veröffentlichungen im Bereich der Fußballspiele seit Jahren – mit einem bestätigten Starttermin Ende September, dem Potenzial für Open-World-Gameplay und neuen Weiterentwicklungen der Kernmodi.

Egal, ob du ein erfahrener FUT-Stratege, Karriere-Modus-Spezialist, Online-Spieler oder einfach nur auf der Suche nach Fußball-Nervenkitzel bist – FC 27 verspricht ein noch intensiveres Spielerlebnis und erweitert die Möglichkeiten, wie du virtuellen Fußball erleben kannst.

Bleib dran für offizielle Ankündigungen von EA in den kommenden Monaten, insbesondere für Gameplay-Trailer, die Enthüllung des Cover-Artworks und vollständige Übersichten über die Features. (Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels liegen noch keine offiziellen Ankündigungen vor)

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