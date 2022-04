eSerie A TIM 2022: Das Viertelfinale beim Final Eight live bei GOAL

Das Final Eight der eSerie A TIM 2022 hat begonnen: Es ist der Tag der Viertelfinals, verfolgt die Spiele live im Stream auf GOAL!

Es ist Tag 1 der eSerie A TIM 2022 Final Eight: Die 8 besten Mannschaften Italiens stehen sich im Viertelfinale gegenüber, dem ersten Schritt im Rennen um den Scudetto. Morgen stehen die Halbfinalspiele und das Finale an, um den besten Verein und den besten Einzelspieler Italiens zu ermitteln.

Die Spiele sind ausgeglichen und der Ausgang ist alles andere als vorhersehbar: Sampdoria, in der regulären Saison ungeschlagen, trifft nach dem Sieg gegen Inter eSports in den Playoffs nun auf Venezia FC Gaming, das nach dem Ausscheiden von Hellas Verona FC eSports aus der Verliererrunde in die Runde der letzten Acht einzog.

DER SPIELPLAN

Viertelfinale - Hinspiele

- Sampdoria vs. Venezia FC Gaming (16.20 Uhr)

- Torino FC eSports Team vs. Empoli Esports FC (18.15 Uhr)

- U.S. Salernitana 1919 Esports vs. Fiorentina Esports (17.15 Uhr)

- AC Milan Qlash vs. Sassuolo Esports (19.15 Uhr)

Viertelfinale - Rückspiele

- Venezia FC Gaming vs. Sampdoria (16.40 Uhr)

- Empoli Esports Fc vs. Torino FC eSports Team (18.35 Uhr)

- Fiorentina Esports vs. U.S. Salernitana 1919 Esports (17.35 Uhr)

- Sassuolo Esports vs. AC Milan Qlash (19.35 Uhr)