Der 16. Spieltag der 2. Bundesliga wird am heutigen Sonntag, 5. Dezember, mit drei Partien abgeschlossen. Unter anderem empfängt Dynamo Dresden den Karlsruher SC. Dieses Spiel wird um 13.30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden, leider vor leeren Zuschauerrängen, angepfiffen.

Dynamo Dresden befindet sich nach einem vielversprechenden Saisonstart inzwischen mitten im Abstiegskampf. Schuld daran ist auch eine zwischenzeitliche Negativserie von vier Niederlagen. Diese wurde am 14. Spieltag mit einem Sieg gegen Werder Bremen zwar gestoppt, am vergangenen Spieltag mussten sich die Sachsen aber Jahn Regensburg geschlagen geben. Als Tabellen-14. ist Dresden nur noch zwei Punkte von Relegationsplatz entfernt.

Mit weniger Sorgen geht der KSC in das heutige Zweitligaduell. Mit 21 Punkten steht der KSC als Zehnter im Mittelfeld der Tabelle. In den letzten Wochen zeigte das Team von Trainer Christian Eichner aufsteigende Form, was drei Spiele in Serie ohne Niederlage beweisen.

Dynamo Dresden vs. Karlsruher SC: GOAL liefert Euch alle Informationen darüber, wie ihr das Spiel im live TV, im LIVE-STREAM und im LIVE-TICKER verfolgen könnt. Zudem gibt es hier etwa eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellungen der beiden Mannschaften.

Dynamo Dresden vs. Karlsruher SC heute live: Alle Infos zum Spiel im Überblick

Begegnung Dynamo Dresden - Karlsruher SC Wettbewerb 2. Bundesliga, 16. Spieltag Datum Sonntag, 5. Dezember Anstoß 13.30 Uhr Ort Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden

Dynamo Dresden vs. Karlsruher SC heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 2. Bundesliga übertragen

Auch in dieser Saison werden alle Spiele der 2. Bundesliga live im TV und im LIVE-STREAM übertragen.

Wenn Ihr ein Zweitligaspiel live verfolgen wollt, seid Ihr bei Sky schon einmal bei der richtigen Adresse. Der Pay-TV-Sender zeigt nämlich alle 306 Saisonspiele live im Pay-TV und im LIVE-STREAM.

Zusätzlich gibt es 2021/22 wieder Spiele im Free-TV. Die Übertragungsrechte dafür sicherte sich Sport1. Der Privatsender zeigt an 33 Spieltagen je eine Partie live im frei empfangbaren Fernsehen. An diesem 16. Spieltag war es das gestrige Spitzenspiel zwischen dem FC St. Pauli und Schalke 04.

Zudem könnt Ihr seit kurzem jedes Spiel auch einzeln im LIVE-STREAM ansehen. Welcher Anbieter dafür verantwortlich ist, zeigen wir Euch in einem der folgenden Abschnitte.

Dynamo Dresden vs. Karlsruher SC heute live im TV und LIVE-STREAM

Da es an diesem Spieltag bereits ein Livespiel auf Sport1 gab, wird Dresden vs. Karlsruher SC heute nicht live im Free-TV übertragen.

Exklusiv zu sehen gibt es die Partie also bei Sky. Um Zugriff auf den Pay-TV-Sender zu bekommen benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo. Um die Spiele der 2. Bundesliga live verfolgen zu können benötigt Ihr das "Fußball-Bundesliga-Paket". Informationen zum Preis des Pakets und was Ihr mit diesem alles sehen könnt, gibt es HIER.

Dynamo Dresden vs. Karlsruher SC heute live im Pay-TV: Das Einzelspiel bei Sky

Dynamo Dresden vs. Karlsruher SC läuft heute auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 3 (HD). Auf diesem beginnt die Übertragung um 13 Uhr. Nach einer Vorberichterstattung aus dem Sky-Studio in Unterföhring meldet sich wenige Minuten vor dem Spiel Kommentator Jürgen Schmitz.

Beginn der Übertragung : 13 Uhr

: 13 Uhr Anstoß : 13.30 Uhr

: 13.30 Uhr Sender : Sky Sport Bundesliga 3 (HD)

: Sky Sport Bundesliga 3 (HD) Kommentar: Jürgen Schmitz

Werder Bremen vs. Erzgebirge Aue heute live im TV: Die Konferenz bei Sky

Ihr wollt heute über alle Zweitligaspiele informiert ein? Dann schaut Euch ab 13 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) die Konferenz an. In dieser wird zwischen den drei heutigen Spielen hin- und hergeschaltet - je nachdem wo sich gerade etwas ereignet.

Beginn der Übertragung : 13 Uhr

: 13 Uhr Anstoß : 13.30 Uhr

: 13.30 Uhr Sender : Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

: Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Moderation : Yannick Erkenbrecher

: Yannick Erkenbrecher Begegnungen:

Dynamo Dresden - Karlsruher SC

Hannover 96 - Hamburger SV

Heidenheim - Jahn Regensburg

Dynamo Dresden vs. Karlsruher SC: Die 2. Bundesliga heute im LIVE-STREAM verfolgen

Sky hat sich auch die Übertragungsrechte der Zweitligaspiele im Internet gesichert! Um Dresden vs. Karlsruhe heute im LIVE-STREAM zu verfolgen stehen Euch mit Sky Go und Sky Ticket zwei Alternativen zur Verfügung.

Sky-Abonnenten können Sky Go ohne eine weitere zusätzliche Zahlung nutzen, da es in jedem Abo-Paket inbegriffen ist. Über die App Sky Go könnt Ihr das Spiel live auf dem Endgerät Eurer Wahl oder Eurem Smart-TV live sehen. Zugriff auf Sky Go erhaltet ihr, nachdem Ihr Euch dort mit Euren Sky-Zugangsdaten angemeldet habt. Die App gibt es kostenlos im Play Store und im App Store.

Wer keinen langfristigen Sky-Vertrag abschließen, die 2. Bundesliga dennoch live verfolgen möchte, für den ist ein Sky Ticket perfekt. Ihr habt die Wahl zwischen mehreren Tickets. An dieser Stelle ein Tipp: Das Supersport Monatsticket, mit dem Ihr auch alle Spiele der 2. Bundesliga live verfolgen könnt, gibt es momentan zum Angebotspreis von 14,99 Euro im ersten Monat.

Auch die App Sky Ticket gibt es kostenlos im Play Store und im App Store. Hier gibt es weitere Informationen zu Sky Ticket.

Dynamo Dresden vs. Karlsruher SC: Die 2. Bundesliga heute im LIVE-STREAM via OneFootball verfolgen

Und nun zu der bereits angekündigten neuen Möglichkeit, sich Spiele der 2. Bundesliga im LIVE-STREAM anzusehen.

Diese bietet durch eine Kooperation mit Sky die Fußball-Plattform OneFootball. Auf dieser könnt Ihr seit kurzem jedes Zweitligaspiel, also auch heute Dresden vs. Karlsruhe, einzeln auswählen und nach einer Zahlung von 3,99 Euro pro Partie live ansehen. Nach der Zahlung erhaltet Ihr über die Website von OneFootball Zugriff auf den LIVE-STREAM von Sky zu der von Euch ausgewählten Partie. Noch mehr Infos dazu gibt es hier.

Dynamo Dresden vs. Karlsruher SC heute live: Die Aufstellungen

An dieser Stelle zeigen wir Euch heute etwa eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellungen der beiden Teams.

Dynamo Dresden vs. Karlsruher SC: Die 2. Bundesliga heute im LIVE-TICKER verfolgen

Auch GOAL ist heute ganz nah dran am Geschehen in Dresden - und zwar in Form eines LIVE-TICKERS. Dort verpasst Ihr garantiert nichts!

Hier geht's zum LIVE-TICKER Dynamo Dresden vs. Karlsruher SC.

Dynamo Dresden vs. Karlsruher SC heute live: Die Übertragungen auf einen Blick