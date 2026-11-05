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Dynamo Dresden vs. Greuther Fürth: Anstoßzeit

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 11 6. Nov. 2026 - 12:30 Rudolf Harbig Stadion

Dynamo Dresden empfängt Greuther Fürth im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden zum 2.-Bundesliga-Duell. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte im Tabellenkampf.

Dresden steht nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen unter Druck. Thomas Stamm und seine Mannschaft kassierten zuletzt eine 1:2-Niederlage gegen Hannover 96, nachdem zuvor ein 2:0-Pokalsieg gegen Schalke 04 für Auftrieb gesorgt hatte.

Greuther Fürth reist mit gemischten Gefühlen an. Heiko Vogels Team gewann zuletzt 1:0 gegen Holstein Kiel, musste aber zuvor eine deutliche 0:3-Niederlage gegen Osnabrück hinnehmen.

Dresden belegt in der Tabelle den 18. Platz und braucht dringend Punkte, um den Anschluss nicht zu verlieren. Fürth liegt auf Rang neun und kämpft um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte.

Das Aufeinandertreffen zweier Traditionsklubs mit unterschiedlichen Saisonzielen verspricht eine intensive Partie. Nachfolgend erfahrt Ihr, wo Ihr das Spiel live verfolgen könnt.

Themen der Woche: Was war bei Dynamo Dresden und Greuther Fürth los?

Dynamo Dresden kommt auf eine Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen. Zuletzt unterlag die SGD Hannover 96 mit 1:2 in der Liga. Zuvor gelang ein 2:0-Erfolg im DFB-Pokal gegen Schalke 04. In diesen fünf Partien traf Dresden siebenmal und kassierte sieben Gegentore.

Greuther Fürth weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen einen Sieg, eine Niederlage und drei weitere Niederlagen auf. Der jüngste Erfolg war ein 1:0 gegen Holstein Kiel. Davor setzte es ein deutliches 0:3 gegen Osnabrück. Fürth erzielte in diesem Zeitraum vier Treffer und ließ neun Gegentore zu.

Dynamo Dresden vs. Greuther Fürth: Aufstellungen

Dynamo Dresden vs. Greuther Fürth: Form

Dynamo Dresden vs. Greuther Fürth: Bilanz direkte Duelle

Dynamo Dresden vs. Greuther Fürth: Die Tabellen