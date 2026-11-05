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Deutschland 2 Bundesliga
team-logoDynamo Dresden
Rudolf Harbig Stadion
team-logoGreuther Fürth
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Dynamo Dresden vs. Greuther Fürth heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Dynamo Dresden - Greuther Fürth
Dynamo Dresden
Greuther Fürth
Deutschland 2 Bundesliga

In der Deutschland 2 Bundesliga spielt Dynamo Dresden gegen Greuther Fürth. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Dynamo Dresden vs. Greuther Fürth: Anstoßzeit

crest
Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 11
Rudolf Harbig Stadion

Dynamo Dresden empfängt Greuther Fürth im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden zum 2.-Bundesliga-Duell. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte im Tabellenkampf.

Dresden steht nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen unter Druck. Thomas Stamm und seine Mannschaft kassierten zuletzt eine 1:2-Niederlage gegen Hannover 96, nachdem zuvor ein 2:0-Pokalsieg gegen Schalke 04 für Auftrieb gesorgt hatte.

Greuther Fürth reist mit gemischten Gefühlen an. Heiko Vogels Team gewann zuletzt 1:0 gegen Holstein Kiel, musste aber zuvor eine deutliche 0:3-Niederlage gegen Osnabrück hinnehmen.

Dresden belegt in der Tabelle den 18. Platz und braucht dringend Punkte, um den Anschluss nicht zu verlieren. Fürth liegt auf Rang neun und kämpft um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte.

Das Aufeinandertreffen zweier Traditionsklubs mit unterschiedlichen Saisonzielen verspricht eine intensive Partie. Nachfolgend erfahrt Ihr, wo Ihr das Spiel live verfolgen könnt.

Themen der Woche: Was war bei Dynamo Dresden und Greuther Fürth los?

Dynamo Dresden kommt auf eine Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen. Zuletzt unterlag die SGD Hannover 96 mit 1:2 in der Liga. Zuvor gelang ein 2:0-Erfolg im DFB-Pokal gegen Schalke 04. In diesen fünf Partien traf Dresden siebenmal und kassierte sieben Gegentore.

Greuther Fürth weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen einen Sieg, eine Niederlage und drei weitere Niederlagen auf. Der jüngste Erfolg war ein 1:0 gegen Holstein Kiel. Davor setzte es ein deutliches 0:3 gegen Osnabrück. Fürth erzielte in diesem Zeitraum vier Treffer und ließ neun Gegentore zu.

DOD

DOD - Form

OSN
U1-1
FCM
S2-0
HSK
N3-0
S04
S2-0
H96
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
6/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
GFT

GFT - Form

VFB
N5-0
BSC
N2-1
EBS
S2-0
OSN
N3-0
HSK
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
4/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Dynamo Dresden vs. Greuther Fürth: Aufstellungen

Dynamo Dresden vs Greuther Fürth Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • T. Stamm

Dynamo Dresden vs. Greuther Fürth: Form

DOD

DOD - Form

OSN
U1-1
FCM
S2-0
HSK
N3-0
S04
S2-0
H96
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
6/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
GFT

GFT - Form

VFB
N5-0
BSC
N2-1
EBS
S2-0
OSN
N3-0
HSK
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
4/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Dynamo Dresden vs. Greuther Fürth: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Dynamo DresdenUnentschiedenGreuther Fürth
1
2
2
Deutschland 2 Bundesliga
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
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Greuther Fürth
GFT
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
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Dynamo Dresden
DOD
2
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Deutschland 2 Bundesliga
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
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Greuther Fürth
GFT
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
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2
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DOD
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END
Deutschland 2 Bundesliga
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Greuther Fürth
GFT
0
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Dynamo Dresden
DOD
0
END
5Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Dynamo Dresden vs. Greuther Fürth: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Hertha BSCHertha BSCBSC
10910238+1528
S
S
U
S
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
106312413+1121
S
N
U
U
S
3
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
105412514+1119
S
U
S
U
S
4
KaiserslauternKaiserslauternFCK
1053297+218
N
S
S
U
S
5
MagdeburgMagdeburgFCM
105232113+817
U
S
N
S
U
6
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
104331718-115
N
U
N
U
U
7
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
104241615+114
S
N
S
S
U
8
St. PauliSt. PauliFCP
102621212012
N
U
U
S
U
9
Greuther FürthGreuther FürthGFT
103341316-312
S
N
S
N
U
10
OsnabrückOsnabrückOSN
103251417-311
N
S
N
U
U
11
VfL BochumVfL BochumBOC
10325811-311
S
U
N
N
N
12
Hannover 96Hannover 96H96
103251016-611
S
N
U
N
S
13
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
103251321-811
S
N
S
N
N
14
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
102441820-210
N
U
U
N
U
15
BraunschweigBraunschweigEBS
103161618-210
N
S
N
S
N
16
DarmstadtDarmstadtSVD
10235919-109
U
U
N
S
N
17
Holstein KielHolstein KielHSK
101541012-28
N
S
U
N
U
18
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
102261220-88
N
N
S
U
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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