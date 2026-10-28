In der zweiten Runde des DFB-Pokals trifft Dynamo Dresden im Rudolf-Harbig-Stadion auf den FC Schalke 04. Die Partie wird von den Fanlagern garantiert stimmungsvoll begleitet, während der sportliche Verlauf abzuwarten bleibt.

Der Anstoß erfolgt am heutigen Mittwoch um 18:00 Uhr, um im Anschluss den Sieger für das Achtelfinale zu ermitteln.

Doch noch vor dem Anpfiff stellt sich die Frage: Läuft das Duell zwischen Dresden und Schalke bei ARD, ZDF und RTL oder exklusiv bei Sky? Durch GOAL wisst Ihr es.

Dynamo Dresden vs. FC Schalke 04 (S04): Fußball heute live im Free-TV bei ARD, ZDF, RTL oder nur Sky? DFB-Pokal im TV und Livestream sehen

Wer das Zweitrunden-Duell zwischen Dresden und Schalke live verfolgen möchte, kann zwischen zwei Wegen wählen. Zum einen streamt RTL+ das Spiel live – das ist durch eine Partnerschaft mit Sky möglich und betrifft alle 63 Pokalbegegnungen, setzt aber ein Abo voraus.

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Zum anderen zeigt Sky das Spiel im klassischen Pay-TV sowie im Stream via Sky Go und WOW. Im frei empfangbaren Fernsehen auf ARD, ZDF oder RTL wird die Partie nicht ausgestrahlt.

Anbieter / Plattform Übertragungsart Voraussetzungen & Details RTL+ Livestream Kostenpflichtiges Abonnement nötig. Zeigt dank einer Partnerschaft mit Sky alle 63 Partien des DFB-Pokals. Sky Pay-TV Klassische Ausstrahlung im Fernsehen über ein aktives Sky-Abo. Sky Go Livestream Ohne Zusatzkosten für bestehende Sky-Kunden über die App nutzbar. WOW Livestream Kostenpflichtiges Sport-Abo des hauseigenen Sky-Streamingdienstes. ARD, ZDF, RTL Free-TV Keine Übertragung. Das Spiel läuft nicht im frei empfangbaren Fernsehen.

Dynamo Dresden vs. FC Schalke 04 (S04): Fußball heute live im Free-TV bei ARD, ZDF, RTL oder nur Sky? DFB-Pokal im TV und Livestream sehen - Informationen zur Übertragung auf RTL+ und Sky

Das um 18:00 Uhr stattfindende Spiel zwischen Dresden und Schalke wird ab 17:15 Uhr sowohl bei RTL+ als auch bei Sky übertragen, wobei die Begegnung wahlweise als Einzelspiel oder in der Konferenz verfolgt werden kann.

Die Vorberichte beginnen exakt 45 Minuten vor dem Anpfiff der frühen Partien am Mittwochabend.

Am Mikrofon übernimmt Michael Leopold die Führung und navigiert Euch durch die Konferenz eines hoffentlich packenden Fußballabends voller Emotionen.

Kategorie Details zur Übertragung Anpfiff 18:00 Uhr Übertragungsbeginn 17:15 Uhr (45 Minuten vor Anpfiff) Verfügbare Optionen Wahlweise als Einzelspiel oder in der Konferenz Plattformen / Sender RTL+ sowie alle Angebote von Sky (Sky Pay-TV, Sky Go, WOW) Konferenz-Moderator Michael Leopold

Dynamo Dresden vs. FC Schalke 04 (S04): Fußball heute live im Free-TV bei ARD, ZDF, RTL oder nur Sky? DFB-Pokal im TV und Livestream sehen - die Partien der 2. DFB-Pokal-Runde

Datum Anpfiff Heimteam Auswärtsteam Di, 27.10.2026 18:00 Uhr Rot-Weiss Essen RB Leipzig

18:00 Uhr Hamburger SV Eintracht Frankfurt

18:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach FC Augsburg

18:00 Uhr VfL Bochum 1. FSV Mainz 05

20:45 Uhr Borussia Dortmund SV Werder Bremen

20:45 Uhr Borussia Mönchengladbach Karlsruher SC

20:45 Uhr 1. FC Köln 1. FC Union Berlin

20:45 Uhr SV Elversberg SV Darmstadt 98 Mi, 28.10.2026 18:00 Uhr Dynamo Dresden FC Schalke 04

18:00 Uhr SC Paderborn 07 VfB Stuttgart

18:00 Uhr SC Freiburg VfL Wolfsburg

18:00 Uhr SSV Jeddeloh II Hertha BSC

20:45 Uhr FC Bayern München 1. FC Magdeburg

20:45 Uhr Bayer 04 Leverkusen 1. FC Nürnberg

20:45 Uhr Hannover 96 1. FC Kaiserslautern

20:45 Uhr Holstein Kiel TSG 1899 Hoffenheim



