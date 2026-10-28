Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland DFB-Pokal
team-logoDynamo Dresden
Rudolf Harbig Stadion
team-logoSchalke 04
Hier live sehenJetzt streamen
Tim Pflieger
Übersetzt von

Dynamo Dresden vs. FC Schalke 04 (S04): Fußball heute live im Free-TV bei ARD, ZDF, RTL oder nur Sky? DFB-Pokal im TV und Livestream sehen

Deutschland DFB-Pokal
Dynamo Dresden - Schalke 04
Dynamo Dresden
Schalke 04

Auf Schalke 04 wartet in der zweiten Runde des DFB-Pokals eine echte Bewährungsprobe: Die Königsblauen müssen auswärts beim Zweitligisten Dynamo Dresden antreten. GOAL zeigt Euch, wo das Traditionsduell live übertragen wird.

In der zweiten Runde des DFB-Pokals trifft Dynamo Dresden im Rudolf-Harbig-Stadion auf den FC Schalke 04. Die Partie wird von den Fanlagern garantiert stimmungsvoll begleitet, während der sportliche Verlauf abzuwarten bleibt.

Sport live sehenJetzt auf RTL+ streamen

Der Anstoß erfolgt am heutigen Mittwoch um 18:00 Uhr, um im Anschluss den Sieger für das Achtelfinale zu ermitteln.

Doch noch vor dem Anpfiff stellt sich die Frage: Läuft das Duell zwischen Dresden und Schalke bei ARD, ZDF und RTL oder exklusiv bei Sky? Durch GOAL wisst Ihr es.

Dynamo Dresden vs. FC Schalke 04 (S04): Fußball heute live im Free-TV bei ARD, ZDF, RTL oder nur Sky? DFB-Pokal im TV und Livestream sehen

Wer das Zweitrunden-Duell zwischen Dresden und Schalke live verfolgen möchte, kann zwischen zwei Wegen wählen. Zum einen streamt RTL+ das Spiel live – das ist durch eine Partnerschaft mit Sky möglich und betrifft alle 63 Pokalbegegnungen, setzt aber ein Abo voraus.

Zum anderen zeigt Sky das Spiel im klassischen Pay-TV sowie im Stream via Sky Go und WOW. Im frei empfangbaren Fernsehen auf ARD, ZDF oder RTL wird die Partie nicht ausgestrahlt.

Anbieter / Plattform

Übertragungsart

Voraussetzungen & Details

RTL+

Livestream

Kostenpflichtiges Abonnement nötig. Zeigt dank einer Partnerschaft mit Sky alle 63 Partien des DFB-Pokals.

Sky

Pay-TV

Klassische Ausstrahlung im Fernsehen über ein aktives Sky-Abo.

Sky Go

Livestream

Ohne Zusatzkosten für bestehende Sky-Kunden über die App nutzbar.

WOW

Livestream

Kostenpflichtiges Sport-Abo des hauseigenen Sky-Streamingdienstes.

ARD, ZDF, RTL

Free-TV

Keine Übertragung. Das Spiel läuft nicht im frei empfangbaren Fernsehen.

Dynamo Dresden vs. FC Schalke 04 (S04): Fußball heute live im Free-TV bei ARD, ZDF, RTL oder nur Sky? DFB-Pokal im TV und Livestream sehen - Informationen zur Übertragung auf RTL+ und Sky

Das um 18:00 Uhr stattfindende Spiel zwischen Dresden und Schalke wird ab 17:15 Uhr sowohl bei RTL+ als auch bei Sky übertragen, wobei die Begegnung wahlweise als Einzelspiel oder in der Konferenz verfolgt werden kann.

Dein Zuhause für Live-SportJetzt streamen

Die Vorberichte beginnen exakt 45 Minuten vor dem Anpfiff der frühen Partien am Mittwochabend.

Am Mikrofon übernimmt Michael Leopold die Führung und navigiert Euch durch die Konferenz eines hoffentlich packenden Fußballabends voller Emotionen.

Kategorie

Details zur Übertragung

Anpfiff

18:00 Uhr

Übertragungsbeginn

17:15 Uhr (45 Minuten vor Anpfiff)

Verfügbare Optionen

Wahlweise als Einzelspiel oder in der Konferenz

Plattformen / Sender

RTL+ sowie alle Angebote von Sky (Sky Pay-TV, Sky Go, WOW)

Konferenz-Moderator

Michael Leopold

Dynamo Dresden vs. FC Schalke 04 (S04): Fußball heute live im Free-TV bei ARD, ZDF, RTL oder nur Sky? DFB-Pokal im TV und Livestream sehen - die Partien der 2. DFB-Pokal-Runde

Datum

Anpfiff

Heimteam

Auswärtsteam

Di, 27.10.2026

18:00 Uhr

Rot-Weiss Essen

RB Leipzig


18:00 Uhr

Hamburger SV

Eintracht Frankfurt


18:00 Uhr

SG Sonnenhof Großaspach

FC Augsburg


18:00 Uhr

VfL Bochum

1. FSV Mainz 05


20:45 Uhr

Borussia Dortmund

SV Werder Bremen


20:45 Uhr

Borussia Mönchengladbach

Karlsruher SC


20:45 Uhr

1. FC Köln

1. FC Union Berlin


20:45 Uhr

SV Elversberg

SV Darmstadt 98

Mi, 28.10.2026

18:00 Uhr

Dynamo Dresden

FC Schalke 04


18:00 Uhr

SC Paderborn 07

VfB Stuttgart


18:00 Uhr

SC Freiburg

VfL Wolfsburg


18:00 Uhr

SSV Jeddeloh II

Hertha BSC


20:45 Uhr

FC Bayern München

1. FC Magdeburg


20:45 Uhr

Bayer 04 Leverkusen

1. FC Nürnberg


20:45 Uhr

Hannover 96

1. FC Kaiserslautern


20:45 Uhr

Holstein Kiel

TSG 1899 Hoffenheim


HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen