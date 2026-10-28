In der zweiten Runde des DFB-Pokals trifft Dynamo Dresden im Rudolf-Harbig-Stadion auf den FC Schalke 04. Die Partie wird von den Fanlagern garantiert stimmungsvoll begleitet, während der sportliche Verlauf abzuwarten bleibt.
Der Anstoß erfolgt am heutigen Mittwoch um 18:00 Uhr, um im Anschluss den Sieger für das Achtelfinale zu ermitteln.
Doch noch vor dem Anpfiff stellt sich die Frage: Läuft das Duell zwischen Dresden und Schalke bei ARD, ZDF und RTL oder exklusiv bei Sky? Durch GOAL wisst Ihr es.
Dynamo Dresden vs. FC Schalke 04 (S04): Fußball heute live im Free-TV bei ARD, ZDF, RTL oder nur Sky? DFB-Pokal im TV und Livestream sehen
Wer das Zweitrunden-Duell zwischen Dresden und Schalke live verfolgen möchte, kann zwischen zwei Wegen wählen. Zum einen streamt RTL+ das Spiel live – das ist durch eine Partnerschaft mit Sky möglich und betrifft alle 63 Pokalbegegnungen, setzt aber ein Abo voraus.
Zum anderen zeigt Sky das Spiel im klassischen Pay-TV sowie im Stream via Sky Go und WOW. Im frei empfangbaren Fernsehen auf ARD, ZDF oder RTL wird die Partie nicht ausgestrahlt.
Anbieter / Plattform
Übertragungsart
Voraussetzungen & Details
RTL+
Livestream
Kostenpflichtiges Abonnement nötig. Zeigt dank einer Partnerschaft mit Sky alle 63 Partien des DFB-Pokals.
Sky
Pay-TV
Klassische Ausstrahlung im Fernsehen über ein aktives Sky-Abo.
Sky Go
Livestream
Ohne Zusatzkosten für bestehende Sky-Kunden über die App nutzbar.
WOW
Livestream
Kostenpflichtiges Sport-Abo des hauseigenen Sky-Streamingdienstes.
ARD, ZDF, RTL
Free-TV
Keine Übertragung. Das Spiel läuft nicht im frei empfangbaren Fernsehen.
Dynamo Dresden vs. FC Schalke 04 (S04): Fußball heute live im Free-TV bei ARD, ZDF, RTL oder nur Sky? DFB-Pokal im TV und Livestream sehen - Informationen zur Übertragung auf RTL+ und Sky
Das um 18:00 Uhr stattfindende Spiel zwischen Dresden und Schalke wird ab 17:15 Uhr sowohl bei RTL+ als auch bei Sky übertragen, wobei die Begegnung wahlweise als Einzelspiel oder in der Konferenz verfolgt werden kann.
Die Vorberichte beginnen exakt 45 Minuten vor dem Anpfiff der frühen Partien am Mittwochabend.
Am Mikrofon übernimmt Michael Leopold die Führung und navigiert Euch durch die Konferenz eines hoffentlich packenden Fußballabends voller Emotionen.
Kategorie
Details zur Übertragung
Anpfiff
18:00 Uhr
Übertragungsbeginn
17:15 Uhr (45 Minuten vor Anpfiff)
Verfügbare Optionen
Wahlweise als Einzelspiel oder in der Konferenz
Plattformen / Sender
RTL+ sowie alle Angebote von Sky (Sky Pay-TV, Sky Go, WOW)
Konferenz-Moderator
Michael Leopold
Dynamo Dresden vs. FC Schalke 04 (S04): Fußball heute live im Free-TV bei ARD, ZDF, RTL oder nur Sky? DFB-Pokal im TV und Livestream sehen - die Partien der 2. DFB-Pokal-Runde
Datum
Anpfiff
Heimteam
Auswärtsteam
Di, 27.10.2026
18:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
RB Leipzig
18:00 Uhr
Hamburger SV
Eintracht Frankfurt
18:00 Uhr
SG Sonnenhof Großaspach
FC Augsburg
18:00 Uhr
VfL Bochum
1. FSV Mainz 05
20:45 Uhr
Borussia Dortmund
SV Werder Bremen
20:45 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Karlsruher SC
20:45 Uhr
1. FC Köln
1. FC Union Berlin
20:45 Uhr
SV Elversberg
SV Darmstadt 98
Mi, 28.10.2026
18:00 Uhr
Dynamo Dresden
FC Schalke 04
18:00 Uhr
SC Paderborn 07
VfB Stuttgart
18:00 Uhr
SC Freiburg
VfL Wolfsburg
18:00 Uhr
SSV Jeddeloh II
Hertha BSC
20:45 Uhr
FC Bayern München
1. FC Magdeburg
20:45 Uhr
Bayer 04 Leverkusen
1. FC Nürnberg
20:45 Uhr
Hannover 96
1. FC Kaiserslautern
20:45 Uhr
Holstein Kiel
TSG 1899 Hoffenheim