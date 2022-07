Dynamo Dresden vs. VfB Stuttgart: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights – die Übertragung des DFB-Pokals

Heute steigt im DFB-Pokal das Traditionsduell Dynamo Dresden – VfB Stuttgart. Bei GOAL gibt es Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

In diesen Tagen gehen im DFB-Pokal die Spiele der 1. Runde über die Bühne. Hierbei findet am Freitag ab 18.00 Uhr unter anderem die Begegnung Dynamo Dresden vs. VfB Stuttgart statt. Damit messen sich ein Absteiger in die 3. Liga und der 15. in der Bundesliga 2021/22.

Für Dynamo Dresden begann die Meisterschaft am Sonntag mit einem Heimspiel gegen 1860 München. Zuvor testeten die seit dem Sommer von Markus Anfang trainierten Sachsen unter anderem gegen Borussia Dortmund. Hierbei gingen sie etwa gegen Heidenheim als Verlierer vom Platz.

Für den VfB Stuttgart erfolgt der Saisonstart in der Bundesliga am Sonntag in einer Woche mit einem Heimspiel gegen RB Leipzig. Für die Elf von Pellegrino Matarazzo endete die vergangene Spielzeit versöhnlich mit einem Heimsieg gegen den 1. FC Köln. In der darauffolgenden Vorbereitung bezwangen die Schwaben unter anderem den Schweizer Meister FC Zürich.

Heute um 18.00 Uhr findet im Rahmen der 1. Runde im DFB-Pokal das Duell Dynamo Dresden gegen VfB Stuttgart statt. GOAL versorgt Euch mit sämtlichen Informationen zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen sowie zum LIVE-TICKER.

Dynamo Dresden vs. VfB Stuttgart: Das Spiel im DFB-Pokal auf einen Blick

Spiel: Dynamo Dresden vs. VfB Stuttgart Datum: Freitag, 29. Juli 2022 Uhrzeit: 18.00 Uhr Stadion: Rudolf-Harbig-Stadion (Dresden)

Dynamo Dresden gegen VfB Stuttgart heute live im TV verfolgen: Die Übertragung des DFB-Pokals

In den Saisons 2019/20 bis 2021/22 liefen ausgewählte Partien des DFB-Pokals im Free-TV. Dafür hielten die ARD, das ZDF und Sport1 die Rechte. Überdies lieferte Sky sämtliche Partien und viele davon exklusiv ins Haus. Seit dieser Spielzeit könnt Ihr die Begegnungen ausschließlich beim Pay-TV-Anbieter sowie bei den öffentlich-rechtlichen Sendern mitverfolgen. Doch wer zeichnet sich für die Übertragung des Matches Dynamo Dresden gegen VfB Stuttgart verantwortlich?

Live auf Sky: So könnt Ihr Dynamo Dresden vs. VfB Stuttgart im Pay-TV anschauen

Wenn Ihr Euch eine Ausstrahlung bei der ARD oder im ZDF erhofft hattet, muss Euch GOAL enttäuschen. Denn: Das Aufeinandertreffen Dynamo Dresden gegen VfB Stuttgart läuft ausschließlich bei Sky. Wenn Ihr Euch das Traditionsduell im TV ansehen möchtet, kommt Ihr nicht um ein Abo herum. Hierbei benötigt Ihr das Sport-Paket. Diesbezüglich stehen Einzelabos um 20 Euro und Kombinationen mit dem Bundesliga-Paket um 32,50 Euro sowie einschließlich DAZN um 43,99 Euro zur Auswahl. Auf der Webseite findet Ihr zahlreiche weiterführende Infos.

Ihr könnt das Spiel im Rudolf-Harbig-Stadion sowohl in voller Länge (Sky Sport 2, Sky Sport 5) oder in der Konferenz auf Sky Sport 1, Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event mitverfolgen. Das bedeutet, dass Ihr zusätzlich die wichtigsten Szenen in den Auftritten des 1. FC Nürnberg und des Karlsruher SC ins Haus geliefert bekommt. Obendrein könnt Ihr Euch für die Ausstrahlungen in HD entscheiden. Doch notiert Euch nun die Eckdaten zur Übertragung des Pokalspiels Dynamo Dresden vs. Stuttgart:

Sender der Übertragung in voller Länge: Sky Sport 2 (HD), Sky Sport 5 (HD)

Sky Sport 2 (HD), Sky Sport 5 (HD) Sender der Konferenz: Sky Sport 1 (HD), Sky Sport Mix (HD), Sky Sport Top Event (HD)

Sky Sport 1 (HD), Sky Sport Mix (HD), Sky Sport Top Event (HD) Vorberichte ab: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Spielbeginn: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Kommentator Einzelspiel: Kai Dittmann

Dynamo Dresden gegen VfB Stuttgart dank des LIVE-STREAMS mitverfolgen: Die Übertragung des DFB-Pokals

Ein Abo bei Sky lohnt sich auch dann, wenn Ihr keinen Fernseher zur Hand habt. Denn: Der Pay-TV-Anbieter bietet Euch zu seinem vollständigen Programm ebenso LIVE-STREAMS an. Somit könnt Ihr das Duell im DFB-Pokal Dynamo Dresden gegen VfB Stuttgart grundsätzlich von überall aus übers Internet mitverfolgen. Für diesen Wettbewerb gilt, dass Euch drei Optionen zur Verfügung steht.

Mit dem Sky Ticket den DFB-Pokal im LIVE-STREAM schauen: Dynamo Dresden – VfB Stuttgart

Das frühere Sky Ticket, das heute als WOW bekannt ist, bildet die Erste davon. Hiermit erfolgt die Freischaltung sofort und rechtzeitig zum Anpfiff der Begegnung zwischen Dynamo Dresden und dem VfB Stuttgart. Obendrein müsst Ihr Euch nicht binden. Wenn Ihr das Paket Supersport Monat um 29,99 Euro erwerbt, kommt Ihr als Liebhaber des deutschen Fußballs zusätzlich in den Genuss der Bundesliga und der 2. Bundesliga. Zusätzlich umfasst die Palette die englische Premier League sowie etwa die ATP World Tour, die Formel 1, die PGA Tour und die NHL. Obendrein könnt Ihr das Angebot mit zwei Endgeräten nützen.

Dynamo Dresden vs. VfB Stuttgart im LIVE-STREAM über Sky Go

Eindeutig einfacher geht das Ganze mit Sky Go von der Hand. Denn: Ihr müsst Euch beim hauseigenen Streamingportal ausschließlich rechtzeitig zum Beginn der Übertragung des Spiels Dynamo Dresden vs. VfB Stuttgart im DFB-Pokal einloggen. Allerdings findet nach dem Vertragsabschluss die Aktivierung üblicherweise nicht sofort statt. Gegebenenfalls ist Euch mit den Wiederholungen geholfen, wobei Ihr die Termine auf der Homepage findet.

Mit OneFootball den DFB-Pokal im LIVE-STREAM im Sky mitverfolgen: Dynamo Dresden – VfB Stuttgart

Wenn Ihr Euch nur ausgewählte Spiele des DFB-Pokals ansehen wollt, liegt Ihr bei OneFootball richtig. Denn: Die Plattform kooperiert in diesem Kontext mit Sky. Jedoch müsst Ihr trotzdem Geld und genauer gesagt 3,99 Euro pro Begegnung auf den Tisch legen.

Die Highlights auf Sky, im ZDF und bei DAZN: So seht Ihr Dynamo Dresden – VfB Stuttgart

Nach den Pokalspielen um 18.00 Uhr – Dynamo Dresden vs. VfB Stuttgart, 1. FC Kaan-Marienborn 07 vs. 1. FC Nürnberg und Neustrelitz vs. Karlsruher SC – steigt um 20.45 Uhr ein weiteres. Hierbei messen sich 1860 München und Borussia Dortmund. Im Anschluss daran zeigen Euch Sky Sport 2 (HD) und das ZDF (HD) die Höhepunkte von allen heute stattfindenden Matches in der 1. Runde des DFB-Pokals. Zudem versorgt Euch DAZN ab Mitternacht mit einer Zusammenfassung. Hierbei zeichnet sich Mario Rieker für den Kommentar verantwortlich.

Zu Dynamo Dresden – VfB Stuttgart via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Zuvor hält Euch GOAL mithilfe seines LIVE-TICKERS zum Aufeinandertreffen zwischen Dynamo Dresden und dem VfB Stuttgart auf dem Laufenden. Damit erfahrt Ihr alles zu den relevanten Ereignissen. Zu diesem Zweck erhaltet Ihr von uns zusätzlich Push-Benachrichtigungen.

Dynamo Dresden vs. VfB Stuttgart im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die DFB-Pokal übertragen

Live im Pay-TV (in voller Länge): Sky Sport 2 (HD), Sky Sport 5 (HD) Live im Pay-TV (Konferenz): Sky Sport 1 (HD), Sky Sport Mix (HD), Sky Sport Top Event (HD) Im LIVE-STREAM: Sky Ticket / Sky Go / OneFootball HIGHLIGHTS: Sky Sport 2 (HD) / ZDF / DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

Dynamo Dresden – VfB Stuttgart: Die Aufstellungen zum DFB-Pokal

Die Startaufstellungen folgen rund 60 Minuten vor dem Anpfiff.