Die Saisonvorbereitung nimmt weiter Fahrt auf - und für Dynamo Dresden sowie Energie Cottbus stehen am heutigen Samstag, den 25. Juli, gleich zwei Härtetests auf dem Programm. Die beiden Zweitligisten treffen zunächst um 13 Uhr und anschließend noch einmal um 15 Uhr aufeinander. Austragungsort beider Begegnungen ist die AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie in Dresden.

Doch können Fans die beiden Testspiele live verfolgen? GOAL verrät Euch, ob es eine Übertragung im TV oder Livestream gibt.

Dynamo Dresden, Testspiel heute live: SGD vs. Energie Cottbus im Live Stream und live im TV sehen





Wer auf eine Live-Übertragung der beiden Testspiele zwischen Dresden und Cottbus hofft, wird leider enttäuscht. Die Begegnungen werden weder im TV noch im Livestream gezeigt. Hintergrund ist, dass beide Partien unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden. Aus diesem Grund stellen die Vereine auch keine offizielle Bildübertragung zur Verfügung.

Dynamo Dresden, Testspiel heute live: SGD vs. Energie Cottbus im Live Stream und live im TV sehen - Wichtigste Infos

Begegnung Dynamo Dresden vs. Energie Cottbus Wettbewerb Testspiel Datum 25. Juli 2026 Uhrzeit 13 Uhr & 15 Uhr Ort AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie, Dresden Livestream -

Dynamo Dresden, Testspiel heute live: SGD vs. Energie Cottbus im Live Stream und live im TV sehen - Der Sommerfahrplan der Dresdner

Datum Testspiel 3. Juli Budissa Bautzen 0:14 Dynamo Dresden 4. Juli LSV Spree 0:14 Dynamo Dresden 11. Juli Dynamo Dresden 4:0 Hessen Kassel 18. Juli Grazer AK 0:5 Dynamo Dresden 25. Juli / 13 Uhr Dynamo Dresden vs. Energie Cottbus 25. Juli / 15 Uhr Dynamo Dresden vs. Energie Cottbus 1. August Dynamo Dresden vs. Union Berlin



