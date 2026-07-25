Die Saisonvorbereitung nimmt weiter Fahrt auf - und für Dynamo Dresden sowie Energie Cottbus stehen am heutigen Samstag, den 25. Juli, gleich zwei Härtetests auf dem Programm. Die beiden Zweitligisten treffen zunächst um 13 Uhr und anschließend noch einmal um 15 Uhr aufeinander. Austragungsort beider Begegnungen ist die AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie in Dresden.
Doch können Fans die beiden Testspiele live verfolgen? GOAL verrät Euch, ob es eine Übertragung im TV oder Livestream gibt.
Dynamo Dresden, Testspiel heute live: SGD vs. Energie Cottbus im Live Stream und live im TV sehen
Wer auf eine Live-Übertragung der beiden Testspiele zwischen Dresden und Cottbus hofft, wird leider enttäuscht. Die Begegnungen werden weder im TV noch im Livestream gezeigt. Hintergrund ist, dass beide Partien unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden. Aus diesem Grund stellen die Vereine auch keine offizielle Bildübertragung zur Verfügung.
Dynamo Dresden, Testspiel heute live: SGD vs. Energie Cottbus im Live Stream und live im TV sehen - Wichtigste Infos
Begegnung
Dynamo Dresden vs. Energie Cottbus
Wettbewerb
Testspiel
Datum
25. Juli 2026
Uhrzeit
13 Uhr & 15 Uhr
Ort
AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie, Dresden
Livestream
-
Dynamo Dresden, Testspiel heute live: SGD vs. Energie Cottbus im Live Stream und live im TV sehen - Der Sommerfahrplan der Dresdner
Datum
Testspiel
3. Juli
Budissa Bautzen 0:14 Dynamo Dresden
4. Juli
LSV Spree 0:14 Dynamo Dresden
11. Juli
Dynamo Dresden 4:0 Hessen Kassel
18. Juli
Grazer AK 0:5 Dynamo Dresden
25. Juli / 13 Uhr
Dynamo Dresden vs. Energie Cottbus
25. Juli / 15 Uhr
Dynamo Dresden vs. Energie Cottbus
1. August
Dynamo Dresden vs. Union Berlin