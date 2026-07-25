Goal.com
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Thomas Stamm Dynamo Dresdengetty
GOAL

Übersetzt von

Dynamo Dresden, Testspiel heute live: SGD vs. Energie Cottbus im Live Stream und live im TV sehen

Deutschland 2 Bundesliga
Dynamo Dresden - Energie Cottbus
Dynamo Dresden
Energie Cottbus
Klub Freundschaftsspiele

Dynamo Dresden und Energie Cottbus treffen am heutigen Samstag gleich in zwei Testspielen aufeinander. Ob und wo Ihr die beiden Partien live im TV oder Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei GOAL.

Die Saisonvorbereitung nimmt weiter Fahrt auf - und für Dynamo Dresden sowie Energie Cottbus stehen am heutigen Samstag, den 25. Juli, gleich zwei Härtetests auf dem Programm. Die beiden Zweitligisten treffen zunächst um 13 Uhr und anschließend noch einmal um 15 Uhr aufeinander. Austragungsort beider Begegnungen ist die AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie in Dresden.

Doch können Fans die beiden Testspiele live verfolgen? GOAL verrät Euch, ob es eine Übertragung im TV oder Livestream gibt.

Dynamo Dresden, Testspiel heute live: SGD vs. Energie Cottbus im Live Stream und live im TV sehen


Wer auf eine Live-Übertragung der beiden Testspiele zwischen Dresden und Cottbus hofft, wird leider enttäuscht. Die Begegnungen werden weder im TV noch im Livestream gezeigt. Hintergrund ist, dass beide Partien unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden. Aus diesem Grund stellen die Vereine auch keine offizielle Bildübertragung zur Verfügung.

Dynamo Dresden, Testspiel heute live: SGD vs. Energie Cottbus im Live Stream und live im TV sehen - Wichtigste Infos

Begegnung

Dynamo Dresden vs. Energie Cottbus

Wettbewerb

Testspiel

Datum

25. Juli 2026

Uhrzeit

13 Uhr & 15 Uhr

Ort

AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie, Dresden

Livestream

-

Dynamo Dresden, Testspiel heute live: SGD vs. Energie Cottbus im Live Stream und live im TV sehen - Der Sommerfahrplan der Dresdner

Datum

Testspiel

3. Juli

Budissa Bautzen 0:14 Dynamo Dresden

4. Juli

LSV Spree 0:14 Dynamo Dresden

11. Juli

Dynamo Dresden 4:0 Hessen Kassel

18. Juli

Grazer AK 0:5 Dynamo Dresden

25. Juli / 13 Uhr

Dynamo Dresden vs. Energie Cottbus

25. Juli / 15 Uhr

Dynamo Dresden vs. Energie Cottbus

1. August

Dynamo Dresden vs. Union Berlin


Werbung

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen