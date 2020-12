Dynamo Dresden - SV Darmstadt 98: Der DFB-Pokal heute LIVE im TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER und den Highlights

Spannendes Duell in der zweiten Runde im DFB-Pokal: Dynamo Dresden empfängt heute Darmstadt 98. Goal fasst zusammen, wie das Spiel gezeigt wird.

empfängt heute den SV - Anlass ist die zweite Runde im . Anstoß im Rudolf-Harbig-Stadion ist heute um 20.45 Uhr.

Dynamo Dresden spielt in der dritten, Darmstadt in der zweiten Liga: Eigentlich ist die Favoritenrolle klar verteilt. Allerdings sollten die Darmstädter, die im Tabellenmittelfeld unterwegs sind, den niedrigklassigeren Gegner nicht unterschätzen: Zum einen führt Dresden die Tabelle der mit sieben Punkten Vorsprung an.

Außerdem gelang Dynamo in der ersten Runde des DFB-Pokals bereits ein Coup, ebenfalls gegen einen Zweitligisten: Die Sachsen kegelten den eindrucksvoll aus dem Wettbewerb.

Die Lilien sollten heute also gewarnt sein, mit Dynamo Dresden wartet ein gefährlicher Gegner auf Darmstadt. Goal zeigt in diesem Artikel, wie die Partie im DFB-Pokal heute LIVE übertragen wird.

Dynamo Dresden vs. SV Darmstadt 98 heute LIVE: So läuft die Partie im DFB-Pokal ab

Begegnung SG Dynamo Dresden vs. SV Darmstadt 98 Wettbewerb DFB-Pokal, 2. Runde Datum Dienstag, 22. Dezember, 20.45 Uhr Ort Rudolf-Harbig-Stadion Zuschauer Keine

Quelle: Getty Images

Dynamo Dresden - SV Darmstadt 98: So wird der DFB-Pokal heute LIVE im TV gezeigt

Good News - der DFB-Pokal wird heute LIVE im TV gezeigt! Der Fernsehsender Sky hat sich die Rechte am Wettbewerb gesichert und überträgt das Spiel heute LIVE auf Sky Sport 10 und Sky Sport 10 HD.

Da Sky ein kostenpflichtiger Fernsehsender ist, muss man für das Programm bezahlen. Dafür müsst ihr bei Sky ein (oder mehrere) Paket/e buchen, welche unterschiedliches Programm enthalten.

Dresden - Darmstadt im Pay-TV: So viel kostet Sky

Um beispielsweise den DFB-Pokal zu sehen, müsst ihr das "Sport"-Paket buchen, in welchem auch oder Formel 1 enthalten sind. In dieser Saison ist jedes Spiel des DFB-Pokals enthalten, auch die Konferenz kann man mit diesem Paket sehen.

Die gibt es dabei nicht zu sehen: Dafür benötigt ihr das Bundesliga-Paket. Genauso ist es mit Serien oder Filmen auf Sky - für die benötigt ihr das "Cinema"- oder "Entertainment"-Paket. Alle weiteren Informationen findet ihr auf der Website von Sky.

LIVE auf Sky: Torsten Kunde kommentiert heute Dresden gegen Darmstadt

Sender : Sky Sport 10, Sky Sport 10 HD

: Sky Sport 10, Sky Sport 10 HD Anstoß : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Beginn der Übertragung : 20.35 Uhr

: 20.35 Uhr Kommentar: Torsten Kunde

Dynamo Dresden gegen SV Darmstadt 98 im Internet: den DFB-Pokal heute im LIVE-STREAM sehen

Ihr könnt selbstverständlich auch das Spiel im LIVE-STREAM, also via Internet verfolgen - schließlich hat auch Sky den Sprung in die digitale Welt geschafft. Man benötigt also keinen Fernseher, um das Spiel zu verfolgen.

Dabei gibt es gleich zwei Möglichkeiten: Sky Go und das Sky Ticket. In der folgenden Tabelle erklären wir Unterschiede, Vor- und Nachteile der beiden Methoden.

Sky Ticket Für Fans, die noch kein Sky-Abonnement gebucht haben

Kurzzeitiger Zugang zu ausgewählten Inhalten

Unverbindlich, also jederzeit kündbar, ohne ein Jahresabo abschließen zu müssen

Kostenlose App herunterladen Play Store App Store

Registrieren und anmelden

LIVE-STREAM auswählen Sky Go Für Fans, die bereits Sky-Kunden sind

Keine Zusatzkosten

Kostenlose App herunterladen Play Store App Store

Mit LogIn-Daten anmelden

LIVE-STREAM auswählen

SkyGo-Plus verfügbar: ​ 3 parallele Streams Fünf Geräte registrierbar +5,00€/Monat



SV Darmstadt 98 bei Dynamo Dresden: So seht ihr die Highlights des DFB-Pokals kostenlos auf YouTube

Sky ist zu teuer, aber ihr wollt trotzdem die besten Szenen des Spiels sehen? Dann müsst ihr euch nur kurz gedulden: Kurz nach Abpfiff veröffentlicht Sky nämlich die Highlights - kostenlos!

Das tut Sky über die Videoplattform YouTube - dort hat Sky einen eigenen Kanal, wo nicht nur die Highlights des DFB-Pokals hochgeladen werden: Auch Zusammenschnitte der Premier League, und Bundesliga sind hier kostenlos zu sehen.

Yannick #Stark: „Wir werden alles, was noch irgendwie im Tank ist, raushauen, so lange laufen, wie unsere Beine uns tragen - und darüber hinaus. Wir wollen den Fans noch einmal einen besonderen Abend schenken.“ #SGDSVD #sgd1953 pic.twitter.com/hSmvZ7Kw5o — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) December 21, 2020

Dynamo Dresden - SV Darmstadt 98: Nichts verpassen mit dem LIVE-TICKER von Goal

Sky ist zu teuer, aber bis zu den Highlights warten will man auch nicht - irgendwie muss es doch möglich sein, stets auf dem aktuellen Stand zu bleiben?! Natürlich, und dabei hilft der Goal LIVE-TICKER!

Mit diesem seid ihr stets auf der Höhe des Geschehens: Sei es Tor, Chance, strittige Szene oder grobes Foul - hier verpasst ihr nichts, wenn ihr alle paar Sekunden oder Minuten aktualisiert. Hier geht es zum kostenlosen Goal LIVE-TICKER!

Quelle: Getty Images

Die Aufstellungen von Dynamo Dresden und SV Darmstadt 98: So laufen die Teams im DFB-Pokal

Etwa eine Stunde von Anpfiff werden die Aufstellungen hier eingetragen. Klickt euch also rechtzeitig wieder in den Artikel, um bestens vorbereitet zu sein!