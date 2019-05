Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights, LIVE-TICKER und Co. - die Übertragung der 2. Bundesliga

In der 2. Liga treffen Dynamo Dresden und der FC St. Pauli aufeinander. Goal sagt Euch am Freitag, wo das Spiel live in TV und LIVE-STREAM kommt.

Der hat theoretisch noch Chancen auf die Relegation zur , muss dafür aber zwingend bei gewinnen. Das Spiel der wird am Freitagabend um 18.30 Uhr in Dresden angepfiffen.

Dynamo Dresden hat mit 36 Punkten drei Spieltage vor Schluss sieben Zähler Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz. Dennoch will man nichts dem Zufall überlassen und so schnell es nur geht auch das Sechs-Punkte-Polster auf den Rang-16. Magdeburg ausbauen. Deswegen hofft Trainer Christian Fiel auf mindestens einen Teilerfolg.

Sechs Zähler fehlen den Männern vom Millerntor auf Platz drei in der 2. Bundesliga. Auch wenn schon Einiges passieren müsste, damit nochmal was nach vorne geht, hofft Trainer Jos Luhukay auf einen konzentrierten und erfolgreichen Auftritt seiner Elf in Dresden.

Das Hinspiel zwischen St. Pauli und Dresden endete 1:1-Unentschieden. Die VIDEO-Highlights des Spiels gibt es am Ende dieses Artikels.

Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli: Die 2. Bundesliga heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen. Hier erfahrt Ihr, wie es geht. Was an diesem Wochenende sonst so geboten ist, dafür findet Ihr eine Übersicht in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli live im TV sehen: So geht's

Die Bundesliga und die 2. Bundesliga gibt es nicht live im deutschen Free-TV, dafür nimmt sich aber der süddeutsche Pay-TV-Sender Sky der Sache an.

Demnach wird die 2. Liga, als auch Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli heute live im TV bei Sky gezeigt / übertragen. Dabei solltet Ihr den Unterkanal Sky Sport Bundesliga 2 HD öffnen. Zudem gibt es eine Konferenzschaltung auf Sky Sport Bundesliga 1 HD.

Die Berichterstattung zur Partie beginnt eine halbe Stunde vor Anpfiff, also um 18 Uhr. Wenige Minuten bevor der Ball rollt, wird live ins Stadion gestalten.

Wer das Duell nicht im TV anschauen will oder kann, kann zudem noch die Option LIVE-STREAM nutzen. Wie genau das funktioniert, erfahrt Ihr im kommenden Abschnitt.

Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli heute im LIVE-STREAM sehen

Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli könnt Ihr heute nicht nur live im TV bei Sky sehen, sondern habt via LIVE-STREAM auch noch eine zweite Möglichkeit, live dabei zu sein. Wie Ihr Euch vielleicht schon denkt, ist Sky Euer Ansprechpartner Nummer eins.

Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli im LIVE-STREAM bei Sky Go anschauen

Das erste Eisen, das Sky in Sachen Übertragung der 2. Bundesliga im Feuer hat, ist Sky Go. Der Streamingdienst zeigt / überträgt Dresden vs. FC St. Pauli ebenfalls live und in voller Länge.

Zugang zu Sky Go habt Ihr nur, wenn Ihr auch Kunde bei Sky seid und Euch per Kennzahl und PIN ganz regulär einloggt. Infos zu den Kosten erhaltet Ihr auf der Sky-Homepage.

Die Übertragung (Sendezeit, Kommentatoren und Experten) ist dabei genau die gleiche wie die im linearen Programm.

Standhafter Schlussmann: Markus Schubert verpasste, neben ligaweit nur sechs weiteren Profis, noch keine Minute der laufenden Saison. Dabei hielt der SGD-Keeper seinen Kasten starke neun Mal sauber! Alle #ZahlenDatenFakten zur Dynamo #fcsp #sgdfcsphttps://t.co/lKFAR3FkC8 — FC St. Pauli (@fcstpauli) 1. Mai 2019

Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli heute live im Stream mit Sky Ticket sehen

Ihr habt kein Abonnement beim Unterföhringer Unternehmen Sky und seid schon etwas spät dran? Dann nicht verzagen, sondern schnell auf die Seite von Sky Ticket schauen.

Dort könnt Ihr Euch mit einem kurzfristigen Abo den Dienst für einen Monat zu eigen machen und die Partie Dresden vs. St. Pauli live im Stream anschauen. Die nicht vorhandene Vertragsbindung ist dabei der größte Vorteil des Pakets.

Bei Sky Ticket kostet eine Mitgliedschaft aktuell 9,99 Euro für einen ganzen Monat (gilt bis Ende März). Danach kostet Sky Ticket für das Sport-Angebot 29,99 Euro monatlich.

Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli: Die Highlights auf DAZN genießen

Es kann natürlich vorkommen, dass Ihr am Freitagabend noch unterwegs seid und die Begegnung Dresden vs. St. Pauli deswegen nicht live im TV bzw. live im Stream angucken könnt. Das ist aber kein Problem, wenn Ihr DAZN kennt.

Der Streamingdienst hat das Recht, alle Highlights der 1. und 2. Bundesliga ab 40 Minuten nach Abpfiff auf seiner Plattform zur Verfügung zu stellen. Demnach sind die besten Szenen zu Dynamo vs. FC St. Pauli ab 21 Uhr da.

Wer es also nicht geschafft hat, das Duell live im TV oder im LIVE-STREAM zu sehen, aber dennoch alle Höhepunkte anschauen will, kann das einfach dort nachholen. Danach kostet eine Mitgliedschaft, die jederzeit kündbar ist, nur 9,99 Euro im Monat. Bezahlen kann man diese auf ganz viele verschiedene Arten.

Die beiden Mannschaftsaufstellungen gelangen gegen 17.30 Uhr an die Öffentlichkeit. Dann erfahrt Ihr an dieser Stelle, wer die 22 Protagonisten sind.

Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli: Die Bilanz vor dem Duell heute

DYNAMO DRESDEN (bislang wettbewerbsübergreifend 15 Duelle) 1. FC ST. PAULI 5 Siege 6 4 Unentschieden 4 6 Niederlagen 5 22 Tore 24

Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli live im Ticker verfolgen

Ihr könnt nicht live im TV mit dabei sein und seht das Spiel Dresden vs. St. Pauli auch nicht live im Stream? Dann gibt es eine weitere Alternative: Den LIVE-TICKER von Goal!

Denn jede Partie der 2. Bundesliga findet Ihr in unserem riesigen Live-Ticker-Programm so, so auch Dresden vs. St. Pauli, welches heute ab 18 Uhr im LIVE-TICKER nachzulesen ist.

Ihr verpasst keine Szene, erfahrt alles was wichtig ist und zahlt nichts.