Dynamo Dresden verpflichtet Oliver Batista Meier vom FC Bayern München

Zweitligist Dynamo Dresden hat sich mit einem Spieler von Bayern München verstärkt. Die Sachsen gaben am Montag den Wechsel von Oliver Batista Meier bekannt, der 20 Jahre alte Deutsch-Brasilianer unterschrieb einen langfristigen Vertrag bis 2025.

Der Offensivspieler, der am 30. Mai 2020 unter dem heutigen Bundestrainer Hansi Flick sein Bundesliga-Debüt für die Bayern gefeiert hatte, lief in der aktuellen Saison 24-mal in der Regionalliga-Mannschaft des deutschen Rekordmeisters auf.

Die SG Dynamo Dresden hat Oliver #BatistaMeier verpflichtet. Der Offensivspieler wechselt vom FC Bayern München mit sofortiger Wirkung zur SGD und unterzeichnete einen Vertrag bis 2025. ✍️ Herzlich willkommen in Elbflorenz, Oli! 🙌 👉 https://t.co/Pfwz8CYyJh #sgd1953 pic.twitter.com/nkBl8FOgWf — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) January 3, 2022

Der Junioren-Nationalspieler hatte 2018 die Fritz-Walter-Medaille in Silber für den zweitbesten DFB-Nachwuchsspieler seines Jahrgangs erhalten.