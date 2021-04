Dynamo Dresden vs. MSV Duisburg heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen und mehr - die Übertragung der 3. Liga

Dynamo Dresden und der MSV Duisburg treffen im Nachholspiel der 3. Liga aufeinander. Hier gibt es die Infos zum Spiel.

Dynamo Dresden empfängt den MSV Duisburg zum Nachholspiel der 3. Liga. Anpfiff im Rudolf-Harbig-Stadion ist heute um 19 Uhr.

Nach dem 0:3 im Ost-Derby gegen den Halleschen FC zogen die Verantwortlichen bei Dynamo die Notbremse: Trainer Markus Kauczinski wurde von seinen Aufgaben entbunden. Für die letzten sechs Saisonspiele übernimmt Alexander Schmidt den Trainerposten und soll die Sachsen zurück in die 2. Bundesliga führen. Bei zwei Spielen weniger hat Dynamo derzeit vier Punkte Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz.

Die Duisburger kämpften ihrerseits lange gegen den Abstieg, berappelten sich in den vergangenen Wochen aber deutlich. Von den jüngsten zwölf Spielen verloren die Zebras nur zwei und stehen inzwischen sechs Punkte über dem Strich. Ein Sieg in Dresden würde den Klassenerhalt nahezu perfekt machen.

Dynamo Dresden gegen den MSV Duisburg: Goal liefert die Infos zum Spiel.

Dynamo Dresden vs. MSV Duisburg heute: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG Dynamo Dresden vs. MSV Duisburg WETTBEWERB 3. Liga | Nachholspiel 32. Spieltag ORT Rudolf-Harbig-Stadion | Dresden ANSTOSS 19 Uhr (im LIVE-TICKER)

Dynamo Dresden vs. MSV Duisburg heute: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Das Traditionsduell ist für beide Mannschaften von großer Bedeutung. Ihr wollt das Spiel heute Abend sehen? Dann gibt es für Euch jetzt alle Infos zur Übertragung.

Dynamo Dresden vs. MSV Duisburg: So wird die 3. Liga übertragen

Die 3. Liga trägt in Deutschland Magenta. Die Deutsche Telekom hält die Übertragungsrechte an allen 380 Spielen der dritthöchsten Spielklasse und zeigt diese über MagentaSport einzeln und in der Konferenz.

Doch im Gegensatz zur 1. und 2. Bundesliga sind Partien der 3. Liga regelmäßig auch im Free-TV zu sehen. Die ARD hält ebenfalls Rechte an den Spielen und darf an jedem Wochenende ausgewählte Partien über ihre dritten Regionalprogramme übertragen.

Da das heutige Spiel jedoch unter der Woche stattfindet, haben weder MDR noch WDR, in deren Sendegebiet die beiden Klubs jeweils liegen, Übertragungsrechte an dem Spiel. Die Partie zwischen Dynamo und dem MSV ist also exklusiv bei MagentaSport zu sehen.

Alexander #Schmidt: "Ich möchte dabei helfen, dass der Verein schnellstmöglich in die Erfolgsspur zurückfindet & bin fest davon überzeugt, dass wir mit harter Arbeit, positiver Energie & absoluter Leidenschaft den Aufstieg in die 2. Bundesliga erreichen können.“ #sgd1953 pic.twitter.com/ovi92tdd96 — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) April 26, 2021

Dynamo Dresden vs. MSV Duisburg heute: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM bei MagentaSport

MagentaSport beginnt wie gewohnt eine Viertelstunde vor Anpfiff mit der Vorberichterstattung zum Spiel. Das bedeutet, die heutige Übertragung beginnt um 18.45 Uhr.

Dynamo Dresden vs. MSV Duisburg: Das kostet MagentaSport

MagentaSport ist, wie bereits erwähnt, ein Angebot der Deutschen Telekom. Daraus ergibt sich, dass Personen, die bereits einen Vertrag bei dem Telekommunikationsanbieter haben, günstiger an MagentaSport kommen.

Denn wer bereits einen Telekom-Vertrag hat, der kann das Sportangebot für ein komplettes Jahr kostenlos hinzubuchen. Erst nach Ablauf der zwölf Monate kostet MagentaSport dann 4,95 Euro monatlich im Jahresabo.

Tiefer in die Tasche greifen müssen alle Fans, die MagentaSport ohne bestehenden Telekom-Vertrag nutzen wollen. Ihr habt in diesem Fall die Wahl zwischen einem Monatsabo für 16,95 Euro oder einem deutlich vergünstigten Jahresabo, das mit 9,95 Euro monatlich zu Buche schlägt.

Dynamo Dresden vs. MSV Duisburg: Das bietet MagentaSport

Mit MagentaSport habt Ihr Zugriff auf zahlreichen nationalen Spitzensport. Neben der 3. Liga gehört auch die Frauen-Bundesliga zum Fußball-Angebot des Dienstleisters. Zudem sorgte die Telekom jüngst für Schlagzeilen, weil sich das Unternehmen umfangreiche Rechte an den kommenden Welt- und Europameisterschaften gesichert hat.

Abseits des runden Leders zeigt MagentaSport zudem die Basketball-Bundesliga BBL sowie derzeit die Playoffs der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

Dynamo Dresden vs. MSV Duisburg: So empfangt Ihr MagentaSport im TV

MagentaSport gibt es als App für zahlreiche Geräte. Zudem kann das Programm auch als Bestandteil von MagentaTV genutzt werden.

Per App für den Smart-TV oder als Anwendung für diverse TV-Sticks holt Ihr Euch auch ohne MagentaTV die Sportinhalte von MagentaSport auf Euren Fernseher.

Dynamo Dresden vs. MSV Duisburg: So nutzt Ihr MagentaSport im LIVE-STREAM

Wer nicht zu Hause ist oder das Spiel nebenbei im Second Screen sehen will, der kann MagentaSport natürlich auch über eine Vielzahl mobiler Endgeräte nutzen. Die App gibt es sowohl für Smartphones als auch für Tablets, zudem kann das Angebot auch über alle gängigen Browser Eures Computers genutzt werden.

Alle Infos zu MagentaSport gibt es auch hier.

Dynamo Dresden vs. MSV Duisburg heute: Der LIVE-TICKER von Goal

Alle wichtigen Szenen der Partie bekommt Ihr auch im LIVE-TICKER von Goal geliefert. Dort verpasst Ihr kein Tor, keine strittige Schiedsrichterentscheidung und auch sonst nichts.

Dynamo Dresden vs. MSV Duisburg heute: Die Aufstellungen

Rund eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen veröffentlicht. Ihr bekommt sie dann schnellstmöglich hier nachgereicht.