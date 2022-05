Dynamo Dresden vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK): TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights – die Übertragung der Relegation

Am Dienstag um 20.30 Uhr findet das Rückspiel der Relegation zur 2. Bundesliga statt. Dabei treten Dynamo Dresden und der 1. FC Kaiserlautern gegeneinander an. Der erste Durchgang zwischen dem Drittletzten in der zweithöchsten Spielklasse und dem Dritten in der 3. Liga am Freitag endete mit einer Nullnummer.

Damit blieb Dynamo Dresden zum 13. Mal am Stück in einem Pflichtspiel ohne Sieg. Zudem fuhr die Elf von Guerino Capretti das vierte Unentschieden binnen fünf Auftritten. Eine Heimniederlage gegen Erzgebirge Aue zum Abschluss der regulären Saison in der 2. Bundesliga am 15. Mai stellte die Ausnahme dar.

Für den 1. FC Kaiserslautern endete die reguläre Saison in der 3. Liga am 8. Mai mit einer Auswärtsniederlage gegen Viktoria Köln. Damit verlor der FCK zum dritten Mal am Stück. Infolgedessen zog die Klubführung die Reißleine und ersetzte Marco Antwerpen durch Dirk Schuster, der beim torlosen Heimremis im Hinspiel debütierte.

Heute um 20.30 Uhr findet das Rückspiel der Relegation zur 2. Bundesliga zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Kaiserslautern (FCK) statt. Bei GOAL findet Ihr alle Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zu den Startformationen sowie zum LIVE-TICKER.

Dynamo Dresden vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK): Das Rückspiel in der Relegation auf einem Blick

Spiel: Dynamo Dresden vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) Datum: Dienstag, 24. Mai 2022 Uhrzeit: 20.30 Uhr Stadion: Rudolf-Harbig-Stadion (Dresden)

Dynamo Dresden gegen 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live im TV verfolgen: Die Übertragung der Relegation

Für die regulären Spielzeiten in der 2. Bundesliga und der 3. Liga gab es verschiedene Rechteinhaber. Dabei liefen die Begegnungen der zweithöchsten Spielklasse bei Sky und im Free-TV bei Sport1. Für die Ausstrahlungen der Partien in der 3. Liga zeichneten sich wiederum Magenta Sport und die Drittkanäle der ARD verantwortlich. Doch welche Regelung gilt für die Übertragung des Aufeinandertreffens Dynamo Dresden – 1. FC Kaiserslautern?

Dynamo Dresden – 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live bei Sat.1 im Free-TV

Ihr konntet Euch also Matches der 2. Bundesliga und der dritthöchsten Spielklasse im Free-TV ansehen. Dasselbe trifft nun ebenso auf die Relegationsspiele zu. Allerdings liegt Ihr diesmal nicht bei Sport1 und bei den Drittkanälen der ARD, sondern bei Sat.1 richtig. Dort könnt Ihr Euch die Partie ebenso in HD anschauen. Eine Stunde vor dem Anstoß im Rückspiel Dynamo Dresden vs. 1. FC Kaiserslautern, um 19.30 Uhr, startet der Countdown. Aber notiert Euch an dieser Stelle die Eckdaten zur Übertragung im Free-TV:

Sender: Sat.1

Sat.1 Countdown ab: 19.30 Uhr und 20.00 Uhr

19.30 Uhr und 20.00 Uhr Spielbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Moderator: Matthias Opdenhövel

Matthias Opdenhövel Kommentator: Wolff-Christoph Fuss

Wolff-Christoph Fuss Reporter: Andrea Kaiser, Matthias Killing

Andrea Kaiser, Matthias Killing Experte: Stefan Kuntz

Live auf Sky: So könnt Ihr Dynamo Dresden vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) im Pay-TV anschauen

Außerdem liefert Euch Sky die Relegation zur 2. Bundesliga ins Haus. Der Pay-TV-Sender greift auf etliche Kanäle zurück, wobei Ihr für das Spiel Dresden gegen FCK bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD) richtig liegt. In diesem Fall beginnt die Vorberichterstattung um 20.00 Uhr. Doch nachfolgend findet Ihr die Eckdaten zum Aufeinandertreffen im Rudolf-Harbig-Stadion:

Sender der Übertragung: Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Vorberichte ab: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Spielbeginn: 20.30 Uhr

Wenn Ihr die Relegation zur 2. Bundesliga bei Sky im Fernsehen mitverfolgen möchtet, benötigt Ihr jedoch das Bundesliga-Paket. Dabei könnt Ihr Euch zwischen einem Einzelabo um 27 Euro und einer Kombination mit dem Sport-Paket um 32,50 Euro entscheiden. Auf der Homepage stehen sämtliche Details.

Dynamo Dresden gegen 1. FC Kaiserslautern (FCK) dank des LIVE-STREAMS mitverfolgen: Die Übertragung der Relegation

Somit stehen Euch für die TV-Übertragung der Begegnung Dynamo Dresden vs. 1. FC Kaiserslautern zwei Optionen zur Verfügung. Weiters könnt Ihr Euch das Rückspiel der Relegation zur 2. Bundesliga im LIVE-STREAM ansehen. Dafür gibt es drei Alternativen.

Mit Sky Ticket die Relegation im LIVE-STREAM schauen: Dynamo Dresden – 1. FC Kaiserslautern (FCK)

Mit dem Sky Ticket findet die Aktivierung sofort statt. Zudem benötigt Ihr keine Bindung. Und mit dem Paket Supersport Monat um 29,99 Euro könnt ihr mit zwei Endgeräten auf das vollzählige Sportangebot zugreifen. Üblicherweise umfasst das Programm zusätzlich der 2. Bundesliga etwa die Bundesliga, den DFB-Pokal, die Premier League, die Formel 1, die Tennis ATP Tour, die NHL und die PGA-Tour.

Dynamo Dresden vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) im LIVE-STREAM über Sky Go

Wenn Ihr das Bundesliga-Paket abonniert habt und Euer dazugehöriger Account freigeschaltet ist, liegt Ihr bei Sky Go richtig. Damit benötigt Ihr ausschließlich rechtzeitig zur Übertragung des Matches Dresden gegen FCK den Login. Zudem könnt Ihr Euch im Nachhinein Wiederholungen anschauen.

Erfreuliche Nachrichten zum Saisonende: Lucas Röser ist nach seiner langen Verletzungspause zurück auf dem Trainingsplatz! Auch, wenn es für die Relegationsspiele leider nicht mehr reicht: Schön, Dich wieder auf dem Rasen zu sehen, lieber Rösi 💪 #Betze pic.twitter.com/HWOT4FAwE7 — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) May 21, 2022

Dynamo Dresden gegen 1. FC Kaiserslautern (FCK) im LIVE-STREAM bei Sat.1: So seht Ihr die Relegation kostenlos

Zusätzlich stellt Euch Sat.1 auf seiner Webseite einen Live-Stream zur Verfügung. Beachtet jedoch, dass Ihr hierfür eine Registrierung und folgerichtig einen Login benötigt. Danach könnt Ihr rund um die Uhr darauf zurückgreifen.

Zu Dynamo Dresden – 1. FC Kaiserslautern (FCK) via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Ergänzend dazu könnt Ihr auf den LIVE-TICKER von GOAL zurückgreifen. Damit erfahrt Ihr alles zum Spielverlauf im Aufeinandertreffen Dynamo Dresden gegen 1. FC Kaiserslautern. Das erfolgt auch mithilfe von Push-Mitteilungen.

Dynamo Dresden vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Relegation übertragen

Live im Free-TV: Sat.1 Live im Pay-TV: Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Im LIVE-STREAM: Sky Ticket / Sky Go / Sat.1 (kostenlos) Im LIVE-Ticker: GOAL

Dynamo Dresden – 1. FC Kaiserslautern (FCK): Die Aufstellungen zur Relegation

Die Aufstellungen werden etwa eine Stunde vor dem Anpfiff bekannt gegeben.