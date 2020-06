Dynamo Dresden vs. HSV (Hamburger SV): TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER und Co. – so wird die 2. Bundesliga heute übertragen

2. Bundesliga am Freitag: Dynamo Dresden trifft am 31. Spieltag auf den HSV (Hamburger SV). Hier gibt es alle Infos zur Übertragung.

Vermeintlicher Absteiger gegen potenziellen Aufsteiger? So könnte man die zwei Mannschaften des heutigen Spiels wohl betiteln, wenn sie am 31. Spieltag um 18.30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden aufeinandertreffen.

Dynamo Dresden steht auf dem letzten Platz, hat aber auch noch ein Spiel weniger als die meisten anderen Mannschaften, aufgrund einer zweiwöchigen Quarantäne für das Team. Dennoch sieht es nicht gut aus für die Sachsen. Zwar ist ein leichter Aufwärtstrend erkennbar, immerhin gab es seit zwei Spielen keine Niederlage mehr. Aber viele Spieltage gibt es nicht mehr in der 2. , um das Ruder noch rumzureißen. Nach dem Unentschieden gegen Greuther Fürth am letzten Spieltag haben die Dresdner dieses Mal ein noch größeres Kaliber vor der Brust.

Der HSV (Hamburger SV) steht weit oben in der Tabelle auf Rang drei. Die Nordlichter haben große Aufstiegsambitionen und setzen viel daran wieder im Fußballoberhaus aufzulaufen. Am letzten Spieltag gab es jedoch einen Dämpfer beim Unentschieden gegen Holstein Kiel.

Wie Ihr das Spiel sehen könnt, erklärt Euch Goal in diesem Artikel.

vs. HSV ( ) live im TV und LIVE-STREAM sehen: Das Spiel im Überblick

Spiel Dynamo Dresden vs. HSV (Hamburger SV): Wettbewerb Bundesliga, 31. Spieltag Datum Freitag, 12.06.2020 Uhrzeit 18.30 Uhr Ort Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden

Dynamo Dresden vs. HSV (Hamburger SV) live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung der

Die Sachlage, wenn es um die Übertragung der 2. Bundesliga geht, ist recht überschaubar. Anders als bei anderen Fußballligen in liegen die Rechte zur Übertragung nicht bei mehreren Anbietern. Wer die Spiele der 2. Bundeliga live und in voller Länge sehen möchte, der ist bei Sky richtig. Welche Möglichkeiten Ihr habt, das Spiel zu sehen und wo es läuft, erfahrt Ihr in den nächsten Abschnitten.

Die Pressekonferenz mit Dieter #Hecking vor unserem Auswärtsauftritt bei Dynamo Dresden könnt ihr euch jetzt im Re-Live ansehen ▶️ https://t.co/IGJVxnD3d9 🎥#nurderHSV #SGDHSV pic.twitter.com/bkokqfSHlX — Hamburger SV (@HSV) June 11, 2020

Dynamo Dresden vs. HSV (Hamburger SV) live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung im TV

Das Spiel läuft bei Sky live im TV. Um es dort zu sehen, wird jedoch ein Abonnement benötigt. Wer das Spiel im TV sehen möchte, findet keine legale Alternative zu Sky, da der Pay-TV-Sender alle Rechte an der 2. Bundesliga besitzt.

Beginnen wird die Übertragung um 18.00 Uhr mit den Vorberichten zum Spiel. Auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) seht Ihr dann das Spiel in voller Länge. Kommentiert wird die Partie von Marcel Meinert.

Vorberichte: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Anstoß: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga 2 (HD)

Sky Sport Bundesliga 2 (HD) Kommentator: Marcel Meinert

Wer noch nicht Kunde bei Sky ist, kann sich auf der Webseite das für sich passende Paket auswählen. Sky bietet die Bundesliga in den ersten 12 Monaten zum Preis von 24,99 Euro an.

Dynamo Dresden vs. HSV (Hamburger SV) live im TV und LIVE-STREAM sehen: Das Spiel in der Konferenz

Neben der Übertragung als Einzelspiel bietet Sky noch eine Konferenzschaltung an. Auch hier beginnt die Übertragung um 18.00 Uhr, dieses Mal auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD). Moderiert wird die Konferenz von Stefan Hempel.

In der Konferenz bekommt Ihr das Geschehen von folgenden Partien im Wechsel zu sehen:

Dynamo Dresden vs Hamburger SV

vs. Arminia Bielefeld

Dynamo Dresden vs. HSV (Hamburger SV) live im TV und LIVE-STREAM sehen: Das Spiel im LIVE-STREAM sehen

Anstatt das Spiel im TV-Programm zu sehen, könnt Ihr auch auf eine der Streamingoptionen ausweichen. Hier spielt ebenfalls Sky eine große Rolle, aber auch Onefootball bietet eine Möglichkeit das Spiel zu sehen an. Für wen welche Option da ist, könnt Ihr im Folgenden lesen.

Dynamo Dresden vs. HSV (Hamburger SV) live im TV und LIVE-STREAM sehen: Der LIVE-STREAM mit Sky Go

Sky Go ist die Variante für alle Sky-Bestandskunden. Jeder mit Zugang zum regulären TV-Programm von Sky, kann auch auf Sky Go zugreifen, ohne Zusatzkosten. Mit Sky Go bringt Euch Sky das TV-Programm per LIVE-STREAM auf Eure mobilen Geräte, wie Smartphone, Tablet oder Laptop.

Sky Go könnt Ihr für Smartphone und Tablet in den jeweiligen Stores herunterladen, hier geht es hier zum Download.

Da Ihr dasselbe Programm wie auf dem Fernseher seht, gelten für Sky Go dieselben Zeiten: Um 18 Uhr starten die Vorberichte und ab 18.30 Uhr wird die Partie live gezeigt.

Dynamo Dresden vs. HSV (Hamburger SV) live im TV und LIVE-STREAM sehen: Der LIVE-STREAM mit Sky Ticket

Solltet Ihr noch nicht Kunde bei Sky sein, aber auch kein Abonnement anstreben, dann könnte das Sky Ticket für Euch das Richtige sein. Hier seid Ihr nur an eine Laufzeit von 30 Tagen gebunden, danach könnt Ihr das Ticket wieder kündigen. Genauso wie bei der TV-Übertragung oder bei Sky Go, seht Ihr hier dieselben Inhalte zur oben genannten Zeit.

Für 29,99 Euro bekommt Ihr das Supersport Ticket und könnt dann alle Bundesligaspiele die Sky zeigt in voller Länge sehen. Mehr Infos zum Sky Ticket findet Ihr hier.

Dynamo Dresden vs. HSV (Hamburger SV) live im TV und LIVE-STREAM sehen: Der LIVE-STREAM mit Onefootball

Neben Sky bietet auch Onefootball die Spiele der 2. Bundesliga live an. Dies ist dank einer Kooperation von Onefootball und Sky möglich.

Mit der Onefootball App stehen Euch die Spiele zum Einzelkauf zur Verfügung. Für 3,99 Euro könnt Ihr so ein Spiel in der App live und in voller Länge sehen. Mehr Infos dazu bekommt Ihr auf der Homepage.

Dynamo Dresden vs. HSV (Hamburger SV) live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Highlights auf DAZN

Solltet Ihr zum Beispiel keine Zeit haben das Spiel zu sehen, dann seien Euch die Highlights von DAZN ans Herz gelegt. Hier sind alle sehenswerten Szenen in kurzer und prägnanter Form für Euch bereitgestellt. Das gilt nicht nur für das Spiel zwischen Dynamo und dem HSV, sondern für jedes Spiel der Bundesliga.

Dafür benötigt Ihr zwar auch ein Abonnement bei dem Streaminganbieter, jedoch ist der erste Monat kostenlos zu haben. Das heißt für Euch, 30 Tage das gesamte Angebot sehen und danach entscheiden, ob Ihr ein Monatsabo für 11,99 Euro oder ein Jahresabo für 119,99 Euro abschließen möchtet. Was Euch auf DAZN erwartet hat Goal hier aufbereitet.

Hier gehts zum Gratismonat – Das ganze Programm von DAZN 30 Tage kostenlos

Dynamo Dresden vs. HSV (Hamburger SV) live im TV und LIVE-STREAM sehen: Der LIVE-TICKER von Goal

Nicht nur als Alternative zur Übertragung, sondern auch als Ergänzung, könnt Ihr den LIVE-TICKER von Goal heranziehen. Mit Statistiken und Analysen zur Begegnung zwischen Dynamo Dresden und dem HSV (Hamburger SV) seid Ihr immer auf dem aktuellen Stand der Partie und bekommt zusätzliche Infos.

Dynamo Dresden vs. HSV (Hamburger SV) live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Aufstellungen der Teams

Kurz vor Spielbeginn bekommt Ihr an dieser Stelle die Aufstellungen der beiden Mannschaften präsentiert.