Dynamo Dresden vs. HFC (Hallescher FC) heute live sehen: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen und mehr - die Übertragung der 3. Liga

Dynamo Dresden trifft nach einwöchiger Quarantäne auf den Halleschen FC. Alle Infos zur Übertragung der 3. Liga heute im TV und STREAM gibt es hier.

Im Ost-Schlager der 3. Liga trifft Aufstiegsaspirant Dynamo Dresden auf den Halleschen FC. Anstoß im Rudolf-Herbig-Stadion ist heute um 14.00 Uhr.

Eine Woche befand sich Dynamo in mehr oder weniger strenger Corona-Quarantäne, erst gestern durfte der Kader wieder ein komplettes Mannschaftstraining bestreiten. Böse Erinnerungen an vergangene Saison wurden wach, als die Sachsen nach zweiwöchiger Quarantäne und einem knüppelharten Restprogramm aus der 2. Liga abstiegen. So schlimm ist es dieses Jahr nicht, die Mission Aufstieg erhielt jedoch einen Rückschlag. Mit zwei Spielen weniger ist Dresden aktuell Tabellendritter.

Der HFC hingegen befindet sich nach nur einem Sieg aus den vergangenen sieben Spielen wieder in Abstiegsgefahr, der Vorsprung auf die gefährliche Zone beträgt nur noch fünf Punkte. Ein Sieg im Ost-Duell in Dresden würde da einem Befreiungsschlag gleichkommen.

Dynamo Dresden vs. Hallescher FC: Goal liefert die Infos zum Spiel.

Dynamo Dresden vs. HFC (Hallescher FC) heute live: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG Dynamo Dresden vs. Hallescher FC WETTBEWERB 3. Liga | 34. Spieltag ORT Rudolf-Harbig-Stadion | Dresden ANSTOSS 14.00 Uhr (im LIVE-TICKER) TABELLENSITUATION 3. Dynamo Dresden 59 Punkte

13. Hallescher FC 40 Punkte

Dynamo Dresden vs. HFC (Hallescher FC) heute live: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Nicht nur in den neuen Bundesländern dürfte das Spiel zwischen Dynamo Dresden und dem HFC heute auf viel Aufmerksamkeit stoßen. Wir verraten Euch alle Details zur Übertragung der Partie.

Dynamo Dresden vs. Hallescher FC heute live: So wird die 3. Liga übertragen

Kein Sky, kein DAZN - die Übertragung der 3. Liga hat mit den Anbietern der Bundesliga und 2. Bundesliga nichts zu tun. Während die beiden obersten Spielklassen unter dem Dach der DFL beheimatet sind, wird die 3. Liga vom DFB veranstaltet und vermarktet.

Schon seit mehreren Jahren liegen die Rechte an allen 380 Spielen der 3. Liga bei der Deutschen Telekom, die die Partien über ihr Angebot MagentaSport ausstrahlt. Dort sind alle Spiele einzeln und wenn möglich auch in der Konferenz zu sehen.

Doch auch im Free-TV ist die 3. Liga regelmäßig zu sehen. Die ARD zeigt über ihre dritten Programme an jedem Wochenende ausgewählte Spiele live. Dabei handelt es sich meist um Partien mit besonderem Kultstatus oder um Spiele, die aufgrund derTabellenkonstellation der beiden Teams besonderes Interesse hervorrufen.

Grünes Licht vom Dresdner Gesundheitsamt: Während das Drittliga-Team der SGD ab sofort zunächst wieder in Kleingruppen trainieren darf, erfolgt am Freitag, um 11 Uhr, die Rückkehr zu Übungseinheiten in voller Mannstärke. 👉 https://t.co/O7lSOh97vy #sgd1953 pic.twitter.com/8AxrZBOvoJ — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) April 22, 2021

Dynamo Dresden vs. Hallescher FC heute live: Die Übertragung im TV im MDR und bei MagentaSport

Daher stellt sich nun die Frage: Wird auch das Spiel zwischen Dynamo Dresden und dem Halleschen FC live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen? Die Antwort lautet: Ja!

Dynamo Dresden vs. HFC heute live: Die Übertragung im Free-TV beim MDR

Der MDR zeigt das Spiel ab 14.00 Uhr live in seiner Sendung "Sport im Osten". Bereits eine halbe Stunde zuvor stimmt der Mitteldeutsche Rundfunk auf seiner Homepage im Rahmen einer "SpiO"-Webshow auf das Traditionsduell ein.

Dynamo Dresden vs. HFC heute live: Die Übertragung bei MagentaSport

Das Spiel kann aber natürlich auch bei MagentaSport live gesehen werden. Dort beginnt die Übertragung bereits eine Viertelstunde vor Anpfiff um 13.45 Uhr. Anett Sadler führt durch die Vorberichterstattung, Andreas Mann kommentiert die Partie.

Dynamo Dresden vs. Hallescher FC heute live: Das ist MagentaSport

MagentaSport zeigt neben der 3. Liga auch die Frauen-Bundesliga, die Basketball-Bundesliga BBL und die Deutsche Eishockey Liga (DEL) live. Zudem sicherte sich die Telekom jüngst die Rechte an allen Partien der nächsten Europa- und Weltmeisterschaften.

Telekom-Kunden können MagentaSport für ein Jahr kostenlos hinzubuchen, anschließend werden im Jahresabo pro Monat 4,95 Euro fällig.

Wer keinen Telekom-Vertrag besitzt, der kann MagentaSport aber ebenso nutzen. Das Monatsabo kostet in diesem Fall 16,95 Euro, wer direkt ein Jahresabo abschließt, zahlt im Monat nur 9,95 Euro.

Dynamo Dresden vs. Hallescher FC heute live im TV und STREAM: So holt Ihr MagentaSport auf Euren TV

Für Telekom-Kunden besteht die Möglichkeit, MagentaTV zu nutzen. Über diese TV-Box bekommt Ihr die Inhalte als lineares Fernsehprogramm in Euer Wohnzimmer geliefert.

Ansonsten gibt es die App für MagentaSport auf vielen verschiedenen Smart-TVs. So genießt Ihr das Programm auf Eurem Fernseher, ohne zusätzlichen Kabelsalat. Außerdem ist MagentaSport auch über diverse TV-Sticks zu empfangen.

Alle Infos zu MagentaSport gibt es hier.

Dynamo Dresden vs. HFC (Hallescher FC) heute live: Die Übertragung kostenlos im LIVE-STREAM

Wer nicht zu Hause ist oder das Spiel im Second Screen sehen möchte, der hat natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, das Spiel über das Internet zu sehen. Wir verraten Euch hier, wie es geht.

Dynamo Dresden vs. Halle heute live: Der kostenlose LIVE-STREAM des MDR

Der MDR überträgt das Spiel natürlich nicht nur im Fernsehen, sondern auch im LIVE-STREAM. Die einfachste Möglichkeit ist der Stream direkt auf der Homepage des Senders. Diesen findet Ihr unter diesem Link. Dort wird das laufende TV-Programm in Echtzeit gespiegelt.

Zudem habt Ihr die Möglichkeit, über die ARD-Mediathek auf den LIVE-STREAM des MDR zuzugreifen. Die LIVE-STREAMS der ARD-Mediathek findet Ihr hier, dort dann einfach unten den MDR auswählen und schon seid Ihr dabei. Die ARD-Mediathek gibt es aber auch als App für das Smartphone. Alle Infos dazu gibt es hier.

Dynamo Dresden vs. Hallescher FC heute: Der LIVE-STREAM bei MagentaSport

Auch MagentaSport könnt Ihr online verfolgen. Entweder über Euren Browser auf dem Computer unter diesem Link oder ebenfalls als App für Euer Smartphone oder Tablet. Die Infos dazu gibt es hier.

Dynamo Dresden vs. Hallescher FC heute live sehen: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Dresden:

1 Broll - 39 Ehlers, 4 Knipping, 28 Will - 22 Kreuzer, 5 Stark, 20 Kade, 15 Chris Löwe - 13 Stefaniak - 37 Stor, 33 Daferner

Diese Startelf schickt Cheftrainer Markus #Kauczinski gegen den HFC auf den Platz ⚽️ #SGDHFC #sgd1953 https://t.co/VuymSz2hf9 — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) April 24, 2021

Dresden-Trainer Markus Kauczinski nimmt drei Wechsel im Vergleich zum 0:2 in Unterhaching vor knapp zwei Wochen vor. Anstelle von Mai, Königsdörffer und Diawusie beginnen heute Will, Löwe und Stor.

Halle setzt auf folgende Aufstellung:

Müller - Boeder, Vucur, Vollert, Landgraf - Nietfeld, Papadopoulos - Manu, Eberwein, Guttau - Boyd

Bei Halle gibt es heute keine personelle Veränderung. Trainer Florian Schnorrenberg schickt exakt die gleiche Startelf auf den Platz wie beim 1:1 gegen Verl am Dienstag.

Dynamo Dresden vs. HFC (Hallescher FC) heute live: Der LIVE-TICKER von Goal

Bestens informiert seid Ihr auch mit dem LIVE-TICKER von Goal, der Euch über alle wichtigen Entwicklungen des Spiels auf dem Laufenden hält.

Hier geht's zum LIVE-TICKER