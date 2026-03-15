Am heutigen Sonntag (15. März) kommt es in der 2. Bundesliga zum Duell zwischen Dynamo Dresden und Preußen Münster. Der Ball rollt ab 13.30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden.

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Dynamo Dresden heute live: Wer zeigt / überträgt SGD vs. Preußen Münster live im TV und Live Stream?

Das Duell zwischen Dynamo Dresden und Preußen Münster am Sonntag ist live beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen. Der Anbieter überträgt alle Partien der 2. Bundesliga – damit auch dieses Spiel.

Das Einzelspiel läuft auf Sky Sport Bundesliga 4 HD. Als Kommentator ist Dominik Müller im Einsatz. Wer die Begegnung lieber in der Konferenz verfolgen möchte, kann auf Sky Sport Bundesliga 1 HD einschalten. Dort führt Max Zielke als Moderator durch die Sendung. Die Übertragung beginnt um 13 Uhr.

Neben der Pay-TV-Ausstrahlung bietet Sky auch einen Livestream an. Abonnenten können die Partie entweder über Sky Go oder über den Streamingdienst WOW verfolgen. In beiden Fällen ist ein kostenpflichtiges Sky-Abonnement erforderlich.

Anstoßzeit Dynamo Dresden gegen Preußen Münster

Deutschland 2 Bundesliga - 2. Bundesliga Rudolf Harbig Stadion

Dynamo Dresden vs. Preußen Münster: Aufstellungen

Dynamo Dresden vs Preussen Muenster Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer T. Stamm Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer A. Ende

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Dynamo Dresden und Preußen Münster

Mit Dynamo Dresden und Preußen Münster trifft der 13. auf den 14. der 2. Bundesliga. Beide Mannschaften stehen bei 26 Punkten und sind damit punktgleich mit dem Relegationsplatz und nur einen Punkt vor dem direkten Abstiegsrang. Der Sieger der heutigen Partie darf ein wenig aufatmen, der Verlierer rutscht noch tiefer unten rein.

Die letzten Resultate sprechen für die Sachsen: Aus den letzten zehn Spielen konnte Dynamo vier gewinnen und spielte dabei fünf Mal unentschieden. Die Gäste aus Münster konnten hingegen nur zwei der letzten zehn Partien gewinnen.

Form

Bilanz direkte Duelle

Dynamo Dresden vs. Preußen Münster: Die Tabellen

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