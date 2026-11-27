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Wann ist Anstoß bei Dynamo Dresden gegen St. Pauli?

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 13 28. Nov. 2026 - 07:00 Rudolf Harbig Stadion

Im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden empfängt Dynamo Dresden in der 2. Bundesliga den FC St. Pauli. Zwei Mannschaften mit unterschiedlichen Tabellensituationen treffen aufeinander.

Die Gastgeber stehen auf Rang 13 und wollen sich aus dem Mittelfeld nach oben arbeiten. Trainer Thomas Stamm kann auf zuletzt solide Ergebnisse verweisen.

Zuletzt holte Dresden ein 2:2 bei Kaiserslautern. Davor gab es einen 3:0-Erfolg gegen Greuther Fürth, und im DFB-Pokal setzte sich die SGD mit 2:0 gegen Schalke 04 durch.

St. Pauli reist als Tabellenachter an und blickt auf eine wechselhafte Phase zurück. Auf die Niederlagen gegen Nürnberg (1:3) und Magdeburg (1:4) folgte zuletzt ein 2:0 gegen den VfL Bochum.

Trainer Marcel Rapp hat damit die Kurve gekriegt. Ob seine Mannschaft den Schwung nach Sachsen mitnimmt, zeigt sich in Dresden.

Wo Sie die Partie live verfolgen können, zeigen wir Ihnen hier.

Was war zuletzt bei Dynamo Dresden und St. Pauli los?

Dynamo Dresden holte aus den jüngsten fünf Spielen drei Siege, ein Remis und eine Niederlage. Zuletzt trennte sich die SGD 2:2 von Kaiserslautern. Dazu kamen ein 3:0 gegen Greuther Fürth und ein 2:0 im DFB-Pokal gegen Schalke 04. Die Bilanz lautet 10:4 Tore, dreimal blieb Dresden ohne Gegentor. Der FC St. Pauli kommt auf ein Spiel mit Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt gewann St. Pauli 2:0 gegen den VfL Bochum, zuvor setzte es ein 1:4 gegen Magdeburg. Das Torverhältnis beträgt 5:8, zwei Partien endeten ohne Gegentor.

Mit welchen Aufstellungen gehen Dynamo Dresden und St. Pauli ins Spiel?

In welcher Form sind Dynamo Dresden und St. Pauli?

Wie sieht die Bilanz der direkten Duelle aus?

Wo stehen Dynamo Dresden und St. Pauli in der Tabelle?