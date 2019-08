Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER und Co. - die 2. Bundesliga heute live

Dynamo Dresden empfängt am 5. Spieltag der 2. Bundesliga den FC St. Pauli. Goal verrät, wo du das Spiel im TV und LIVE-STREAM sehen kannst.

trifft am 5. Spieltag der 2. auf den . Die Partie findet am Samstag, 31.8.2019 um 13.00 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden statt.

Dynamo steht nach den ersten vier Spieltagen mit vier Punkten nur auf dem 15. Tabellenrang und damit nur knapp vor den Abstiegsplätzen. Nach zwei Startniederlagen hat sich Dresden zwar in den letzten beiden Partien wieder gefangen, das Ziel muss aber der schnellstmögliche Weg aus dem Abstiegskampf sein.

Ähnlich geht es dem FC St. Pauli. Erst mit dem 2:1-Sieg über Holstein Kiel am vergangenen Spieltag konnte sich St. Pauli aus dem Tabellenkeller befreien, momentan stehen die Kicker vom Kiez auf dem 14. Tabellenrang.

Kann Dynamo Dresden den Aufwärtstrend gegen St. Pauli weiterführen? Kann der FC St. Pauli weiter ins Tabellenmittelfeld klettern? Goal verrät dir, wo du das Spiel live im TV und LIVE-TICKER sehen kannst.

Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli: Das Duell im Detail

Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli: Die 2. Liga heute live im TV sehen

Du möchtest Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli im Free-TV sehen? Das ist leider nicht möglich. Das ist so, weil sicher der Pay-TV-Sender Sky die Rechte zur Übertragung der gesichert hat. Um das Spiel zu sehen, musst du also auf das Angebot von Sky zurückgreifen.

2. Bundesliga: Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli live bei Sky

Der Bezahlsender Sky besitzt die Rechte für die 2. Bundesliga und zeigt dementsprechend auch das Spiel Dresden vs. St. Pauli.

Das Spiel wird bei Sky als Einzelspiel oder in einer Samstagskonferenz gezeigt. Beide Übertragungen beginnen um 12.30 Uhr, also bereits 30 Minuten vor Anpfiff der Partie. Moderator ist Peter Hardenacke. Kommentator ist Torsten Kunde.

Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli: Die 2. Liga heute im LIVE-STREAM

Alternativ zum TV wird die Partie Dresden vs. St. Pauli auch im LIVE-STREAM übertragen. Der Anbieter dafür ist ebenfalls Sky, das Angebot nennt sich Sky Go.

Bei Sky Go kann man sich im Web oder auf der App, die du im iTunes- oder Google-Play-Store herunterladen kannst. Die Highlights der 2. Bundesliga auf DAZN sehen. Jetzt Gratismonat sichern! " target="_blank">Alle Infos zu den Angeboten von Sky findest du hier.

Auch im LIVE-STREAM kannst du das Spiel in der Konferenz oder als Einzelspiel am Samstagnachmittag bereits ab 12.30 Uhr verfolgen.

Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli: Die Highlights der 2. Liga bei DAZN

Wenn du die Live-Übertragung der Partie verpasst, kannst du dir bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights auf DAZN ansehen.

Beim Streamingdienst DAZN kannst du dir also alle wichtigen Szenen der Partie nach dem Spiel ansehen.

Um DAZN zu nutzen, brauchst du ein Abonnement des Diensts. Dieses kostet dich 11,99 Euro im monatlich, mit einem Jahresabo sogar nur einen Zehner (119,99 Euro für ein Jahr).

Bei DAZN siehst du dazu viel mehr als die Highlights der 2. Bundesliga. Zum Beispiel auch die Bundesliga, die und auch andere Sportarten wie Basketball, Darts oder American Football. Das gesamte Programm von DAZN findest du hier.

Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli: Das Duell im heute LIVE-Ticker verfolgen

Falls du das Spiel Dynamo Dresden gegen den FC St. Pauli nicht im TV oder LIVE-STREAM verfolgen kannst, dann kannst du auf den LIVE-TICKER von Goal zurückgreifen.

Der LIVE-TICKER ist kostenlos und versorgt dich bereits vor Spielbeginn mit allen relevanten Informationen. Während des Spiels bleibst du beim Ticker natürlich immer auf dem neusten Stand. Verpasse kein Tor, keine Karte und keine strittige Szene!

Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli: Das sind die Aufstellungen

Aufstellung Dynamo Dresden:

Broll - Wahlqvist, Ehlers, Müller - Ebert, Burnic, Nikolau, Löwe - Hovarth, Jeremjeff, Atik

Himmelmann - Lawarence, Buballa, Carstens - Sobota, Becker, Knoll, Hoffmann - Möller Daehli - Miyachi, Diamantakos