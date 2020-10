Dynamo Dresden - 1. FC Magdeburg LIVE im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER: Die Übertragung der 3. Liga

Dynamo Dresden hat mit dem FC Magdeburg das Schlusslicht der Liga zu Gast. Alles zur Übertragung der 3. Liga präsentiert euch Goal in diesem Artikel.

Ostduell in der : empfängt den 1. FC Magdeburg . Anpfiff am vierten Spieltag ist heute um 14:00 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden.

Absteiger Dynamo Dresden befindet sich aktuell im Tabellenmittelfeld . Nach drei Spielen hat man je einen Sieg, eine Niederlage und ein Unentschieden auf dem Konto. Zuletzt gab es eine deutliche 3:0-Niederlage gegen die Zweitvertretung des FC Bayern Münchens , nun soll der zweite Saisonsieg folgen.

Die "Nachbarn" aus Magdeburg wollen hingegen ihren ersten Sieg feiern: Ein Punkt in drei Spielen und ein Torverhältnis von -4 bedeuten der letzte Tabellenplatz . Da die Saison allerdings noch sehr jung ist, könnte der FCM mit einem Sieg zu den Dresdenern aufschließen.

Angriff in die obere Tabellenhälfte für Dynamo oder erster Saisonsieg für Magdeburg? Goal zeigt euch alle Möglichkeiten, das Spiel heute LIVE zu verfolgen.

Die 3. Liga im Überblick: Alles rund um Dynamo Dresden - 1. FC Magdeburg

Dynamo Dresden empfängt den 1. FC Magdeburg: Die 3. Liga LIVE im TV

Vorab eine berauschende Nachricht für alle Fußball-Fans: Das Spiel zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Magdeburg wird heute LIVE im Fernsehen übertragen - und das gleich mehrfach !

Dynamo Dresden vs. 1. FC Magdeburg im Free-TV: Die 3. Liga im MDR

Nun stellt sich natürlich die Frage, ob das Spiel auch im Free-TV übertragen wird, und auch hier gibt es Grund zur Freude: Der öffentlich - rechtliche Sender MDR, also der Mitteldeutsche Rundfunk, hat sich die Rechte an der Begegnung der 3. Liga gesichert.

Nur logisch, dass der regionale ARD-Sender für Sachsen und Sachsen-Anhalt das "Elb-Clasico" überträgt. Und das Beste: Es ist natürlich kostenlos , ihr müsst nur den MDR empfangen.

Dresden - Magdeburg: Die LIVE-Übertragung der 3. Liga beim MDR

Sender: Mitteldeutscher Rundfunk

Beginn der Übertragung: 13:15 im LIVE-STREAM (siehe weiter unten) und 14:00 Uhr im TV

Dynamo Dresden gegen den 1. FC Magdeburg im Pay-TV: So läuft die Übertragung bei MagentaSport

Ihr könnt keinen MDR empfangen oder die Übertragung gefällt euch nicht? Dann könnt ihr auch bei der Konkurrenz einschalten: MagentaSport überträgt in dieser Saison nämlich jedes Spiel der 3. Liga LIVE !

Der Haussender der Telekom ist zwar kostenpflichtig , allerdings gibt es nicht nur die 3. Liga im Angebot. Auch die Frauenbundesliga, Basketball, Eishockey sowie FC Bayern TV werden durch den Sender übertragen.

Die SG Dynamo Dresden hat den 1. FC Magdeburg zu Gast: DIe MagentaSport-Angebote

MagentaSport kostet zwar, allerdings gibt es hier unterschiedliche Optionen und Pakete . So gibt es für Telekomkunden beispielsweise die Möglichkeit, das Angebot ein Jahr lang kostenlos zu benutzen oder ein Kombipaket mit Sky Sport Kompakt zu buchen.

Alles rund um Preis und Angebote findet ihr auf der Webseite von MagentaSport , ebenso das aktuelle Programm .

SG Dynamo Dresden vs. 1. FC Magdeburg: Die Übertragungen im LIVE-STREAM

Ihr habt keinen Fernseher, wollt aber trotzdem das Spiel LIVE und in Farbe verfolgen? Dann gibt es auch hier gute Nachrichten, denn sowohl der MDR als auch MagentaSport zeigen das Spiel auch via LIVE-STREAM im Internet.

Dresden - Magdeburg im LIVE-STREAM des Mitteldeutschen Rundfunks verfolgen

Dabei hat der MDR die großen Geschütze aufgefahren: Schon um 13:15 Uhr beginnt die Übertragung , im Warm-Up des Klassikers reden die Experten Benjamin Kirsten und Toni Mielke über den aktuellen Stand der beiden Ostvereine.

Um 14:00 Uhr ist das Spiel dann, parallel zum Fernsehprogramm, auch im LIVE-STREAM bei mdr.de zu sehen. Alles was ihr dafür braucht ist ein Laptop/PC mit Internetzugang oder euer Handy oder Tablet mit der kostenlosen MDR App . Alternativ funktioniert auch die ARD Mediathek, wo man jeden ARD - Sender , also auch den MDR , im LIVE-STREAM sehen kann.

Kostenlose LIVE-STREAMS: Die Apps des MDR und der ARD

3. Liga LIVE: Dresden - Magdeburg im LIVE-STREAM von MagentaSport sehen

Auch MagentaSport bietet einen LIVE-STREAM. Genau wie der MDR ist dieser entweder im Webbrowser für PC und Laptop verfügbar, oder man installiert die kostenlose MagentaSport-App (im Play Store und App Store ) für Handy und Tablet .

Hier braucht man neben der App allerdings noch die Zugangsdaten , welche man bekommt, wenn man ein Paket abschließt. Wie ihr das tut und welche sich daraus ergeben, habt wird in diesem Artikel weiter oben erklärt.

SG Dynamo Dresden - 1. FC Magdeburg: Die Aufstellungen

Aufstellung Dynamo Dresden:

Broll - Kulke, Sebastian Mai, Ehlers, Löwe - Stark, Will - Diawusie, Weihrauch, Königsdörffer - Hosiner

Aufstellung 1. FC Magdeburg:

Behrens - Koglin, Tobias Müller, Burger - Bittroff, Gjasula, Jacobsen, Obermair - Franzke, Beck, Bertam

Der 1. FC Magdeburg zu Gast bei der SG Dynamo Dresden: Das Spiel im LIVE-TICKER

Ihr habt keine Möglichkeit, das Spiel LIVE zu verfolgen, wollt aber trotzdem jederzeit auf Augenhöhe mit dem Spielgeschehen sein?

Mit dem Goal LIVE-TICKER verpasst ihr nichts. Sei es Tor, Karte oder Auswechslung: Hier seid ihr stets auf dem aktuellen Stand.

