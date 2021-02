Dynamo Dresden vs. FC Ingolstadt 04 heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung und mehr - Die Übertragung der 3. Liga

Im Topspiel der 3. Liga empfängt Tabellenführer Dynamo Dresden den FC Ingolstadt 04. Alle Infos zur Partie heute gibt es hier.

Tabellenführer Dynamo Dresden empfängt den direkten Verfoger FC Ingolstadt 04 im Knallerduell der 3. Liga. Die Partie wird heute um 14.00 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion angepfiffen.

Nach dem bitteren Abstieg aus der 2. Bundesliga ist Dresden auf bestem Wege, die direkte Rückkehr in die Zweitklassigkeit zu schaffen. Die Sachsen sind Tabellenführer der 3. Liga und haben bei einem absolvierten Spiel mehr vier Punkte Vorsprung auf Ingolstadt. Im Nachholspiel gegen Vorjahresmeister FC Bayern München II (1:1) ließ das Team von Trainer Markus Kauczinski am Mittwoch jedoch zwei wichtige Punkte liegen.

Nach dem Last-Minute-Schock in der Relegation im Vorjahr gegen den 1. FC Nürnberg will Ingolstadt dieses Jahr den Umweg über die Entscheidungsspiele vermeiden und direkt aufsteigen. Aktuell stehen die Bayern gut da, ein Sieg in Dresden wäre für das Team von Tomas Oral ein Big Point im Aufstiegskampf.

Dynamo Dresden gegen den FC Ingolstadt 04 im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Goal liefert Euch die Infos zum Spiel.

Dynamo Dresden vs. FC Ingolstadt 04 live: Die Partie im Überblick

BEGEGNUNG Dynamo Dresden vs. FC Ingolstadt 04 WETTBEWERB 3. Liga, 26. Spieltag ORT Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden ANSTOSSZEIT 14.00 Uhr HINSPIEL 24. Oktober 2020, FC Ingolstadt 04 vs. Dynamo Dresden 1:0 (1:0)

Dynamo Dresden vs. FC Ingolstadt 04: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Die beste Nachricht vorneweg: Das Topspiel der 3. Liga ist heute frei empfangbar zu sehen! Wo genau, verraten wir Euch jetzt.

Dynamo Dresden vs. FC Ingolstadt 04: Die Free-TV-Übertragung heute im MDR und BR

Jede Woche werden ausgewählte Spiele der 3. Liga über die dritten Programme der ARD live ausgestrahlt. Das Topspiel heute darf da natürlich nicht fehlen. Gleich beide Rundfunkanstalten, in deren Sendegebiet die Klubs liegen, übertragen das Spiel zwischen Dresden und Ingolstadt.

Dynamo Dresden vs. FC Ingolstadt 04 heute live im Free-TV sehen: Die Übertragung im MDR

Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) beginnt bereits um 13.30 Uhr mit einer Webshow als Einstimmung auf das Spiel. Moderator Rene Kindermann und Experte Benjamin Kirsten besprechen dabei die wichtigsten Informationen vor der Partie.

Im Fernsehen geht es dann pünktlich zum Anpfiff um 14.00 Uhr mit der Sendung "Sport im Osten" los.

Dynamo Dresden vs. FC Ingolstadt 04 live im TV: Die Übertragung im BR

Auch der Bayerische Rundfunk (BR) lässt sich die Partie nicht entgehen. Ebenfalls zum Anpfiff um 14.00 Uhr geht "Blickpunkt Sport" mit der Live-Übertragung des Spiels auf Sendung.

Dynamo Dresden vs. FC Ingolstadt 04: Die Übertragung im MDR und BR im LIVE-STREAM

MDR und BR bieten die Übertragungen nicht nur im linearen Fernsehen an, sondern ebenso im LIVE-STREAM für unterwegs oder als Second Screen.

Zum LIVE-STREAM des MDR

Zum LIVE-STREAM des BR

Dynamo Dresden vs. FC Ingolstadt 04: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM bei Magenta Sport

Alle 380 Spiele der 3. Liga sind über das Angebot Magenta Sport der Deutschen Telekom live zu sehen, zudem gibt es die Partien in der Konferenz. Magenta Sport richtet sich dabei vor allem an bereits bestehende Telekom-Kunden, aber auch alle anderen haben die Möglichkeit, das Angebot zu nutzen. Wichtig: Bei Magenta Sport handelt es sich nicht um Free-TV!

Los geht es bei Magenta Sport um 13.45 Uhr und damit etwas früher als bei MDR und BR. Anett Sattler führt durch das Programm, Kommentator der Partie ist Andreas Mann.

Dynamo Dresden vs. FC Ingolstadt 04: So können Telekom-Kunden das Spiel über Magenta Sport sehen

Wer bereits Telekom-Kunde ist, kann Magenta Sport ganz einfach zum bestehenden Vertrag hinzubuchen. Das erste Jahr ist dabei sogar kostenlos, ab dem 13. Monat zahlt Ihr für Magenta Sport zusätzlich 4,95 Euro im Monat.

Zudem besteht die Möglichkeit, Magenta Sport gemeinsam mit dem Paket Sky Sport Kompakt zu buchen. Für 9,95 Euro im Monat bekommt Ihr dann auch Zugriff auf die Konferenzen der 1. und 2. Bundesliga von Sky sowie auf die Partien der Handball-Bundesliga. Aber Achtung: Sky Sport Kompakt ist derzeit nur bis Ende Juni befristet, zudem gibt es für dieses Angebot nur die Option eines Jahresabos.

Neben der 3. Liga bietet Magenta Sport auch die Übertragungen unter anderem der Frauen-Bundesliga, der Basketball Bundesliga (BBL) sowie der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

Dynamo Dresden vs. FC Ingolstadt 04: So können Nicht-Telekom-Kunden das Spiel über Magenta Sport sehen

Magenta Sport steht auch allen offen, die keinen Vertrag bei der Deutschen Telekom haben. Hierfür gibt es zwei Optionen: das Monatsabo für 16,95 Euro oder das Jahresabo für 9,95 Euro im Monat.

Dynamo Dresden vs. FC Ingolstadt 04: So ist Magenta Sport zu empfangen

Magenta Sport ist auf einer Vielzahl von Geräten empfangbar: Smart-TVs, TV-Sticks, Smartphone/Tablet und PC.

Eine Liste mit verfügbaren Geräten sowie alle weiteren Infos zu Magenta Sport gibt es unter diesem Link.

Dynamo Dresden vs. FC Ingolstadt 04: Die Übertragungen von MDR, BR und Magenta Sport im Überblick

MDR/BR Magenta Sport Wann geht es los? 14.00 Uhr 13.45 Uhr Ist das Spiel frei empfangbar? Ja Nein Wie kann ich das Spiel sehen? TV und LIVE-STREAM MagentaTV und LIVE-STREAM

Dynamo Dresden vs. FC Ingolstadt 04: Der LIVE-TICKER von Goal

Natürlich bieten wir auch heute zu diesem Spiel einen LIVE-TICKER an, bei dem Ihr keine wichtige Szene verpasst. Klickt euch gerne rein!

Zum LIVE-TICKER

Dynamo Dresden vs. FC Ingolstadt 04 live sehen: Die Aufstellungen

Etwa eine Stunde vor Anpfiff stehen die Aufstellungen für das Topspiel fest. Ihr findet Sie dann hier an dieser Stelle.